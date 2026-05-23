Franc-Parler : « La confiance est notre actif le plus précieux » — Les dangers de la surveillance et l'avenir de la cybersécurité





MONTRÉAL, 23 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les débats font rage autour de la souveraineté numérique, des politiques d'encryption et des cadres de surveillance gouvernementale, la protection des données est devenue un enjeu économique critique pour les entreprises nord-américaines.

Nous avons rencontré Yanik Guillemette, entrepreneur et conseiller stratégique, pour analyser les risques associés aux failles de sécurité, l'importance vitale des politiques strictes de confidentialité (no-logs), et la valeur économique de la confiance numérique.

Q : Vous exprimez souvent des inquiétudes face aux gouvernements qui réclament des « portes dérobées » (backdoors) dans les systèmes de chiffrement. Quel est le danger réel pour les entreprises?

Yanik Guillemette : Le danger est absolu. Il n'existe pas de « porte dérobée » sécuritaire qui serait réservée uniquement aux gouvernements ou aux "bons" acteurs. Une faille intentionnelle dans une architecture de chiffrement est une vulnérabilité que les cybercriminels, les syndicats de ransomwares et les États hostiles finiront invariablement par exploiter.

Pour les plateformes SaaS, les cabinets juridiques avec qui nous collaborons, ou toute infrastructure B2B, la sécurité des données n'est pas négociable. Affaiblir l'encryption, c'est dynamiter la fondation même de notre économie numérique.

Q : Quel rôle jouent les outils comme les VPN et les politiques de confidentialité dans la stratégie d'une entreprise moderne?

Yanik Guillemette : Ce sont des boucliers essentiels. Une véritable politique « no-logs » (sans registre) n'est pas seulement un argument marketing pour les fournisseurs de VPN ou d'infrastructures ; c'est une garantie de résilience d'entreprise.

Nous l'observons de près dans nos évaluations de portefeuilles d'investissement et nos partenariats stratégiques. Si une plateforme ne peut pas garantir de manière vérifiable la souveraineté et l'étanchéité de ses flux de données, son potentiel de croissance institutionnelle est nul.

Q : Comment les dirigeants québécois et canadiens doivent-ils aborder cette nouvelle réalité numérique?

Yanik Guillemette : En comprenant que la cybersécurité n'est plus un simple centre de coûts géré par le département TI. C'est un avantage concurrentiel direct. Les clients, qu'il s'agisse de consommateurs ou de grandes corporations, exigent désormais des preuves d'intégrité numérique. Bâtir une architecture technologique résiliente et s'opposer fermement à la fragilisation du chiffrement est la seule manière de protéger notre écosystème d'innovation à long terme.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur, dirigeant technologique et stratège en investissement basé à Montréal. Il agit à titre d'associé au développement des affaires pour une plateforme technologique de grande envergure, et agit comme conseiller stratégique pour le conseil d'administration de Tenjin Capital. Fort de plus d'une décennie d'expérience dans le développement immobilier commercial et résidentiel au Québec, son portefeuille d'investissements s'étend aujourd'hui à des entreprises en forte croissance telles que Hikerkind, Bezel et FranShares. Il s'implique activement dans les enjeux liés à l'adoption de l'intelligence artificielle, à la confidentialité numérique et à la réduction du fardeau réglementaire des PME canadiennes.

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