Stoneshield Capital va acquérir une participation de 15 % dans Exolum auprès d’OMERS

LUXEMBOURG, 24 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord visant à acquérir une participation de 15 % dans Exolum auprès d’OMERS, renforçant ainsi son investissement existant dans l’entreprise depuis janvier 2026. Les 10 % restants de la participation d’environ 25 % détenue par OMERS sont acquis séparément par une société d’investissement mondiale de premier plan gérant plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion. OMERS, aux côtés de ses partenaires d’investissement, était actionnaire d’Exolum depuis 2016. Les modalités des transactions n’ont pas été divulguées.

Exolum est une entreprise mondiale de logistique énergétique dont le siège social est situé en Espagne, spécialisée dans le transport, le stockage et la distribution de produits raffinés, de liquides en vrac et de carburants d’aviation, tout en jouant un rôle croissant dans le soutien à la transition énergétique. Exolum possède un réseau de pipelines de transport de 4 000 km en Espagne et exploite un réseau supplémentaire de 2 000 km au Royaume-Uni. L’entreprise possède également 68 terminaux de stockage offrant une capacité totale de plus de 11 millions de mètres cubes et dessert plus de 48 aéroports dans le monde — notamment Heathrow, Gatwick, Stansted, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Lima et Charles de Gaulle — ce qui en fait l’une des principales plateformes mondiales d’infrastructures de carburant aérien. Exolum emploie plus de 2 300 personnes dans le monde et génère plus de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel.

Felipe Morenés Botín et Juan Pepa, cofondateurs de Stoneshield Capital, ont déclaré : « Exolum est une plateforme d’infrastructures HALO unique en son genre, dotée d’actifs stratégiques irremplaçables, de flux de trésorerie résilients à long terme et d’un potentiel de croissance important lié à l’évolution des systèmes énergétiques mondiaux. En tant qu’actionnaire existant, nous avons suivi de près les progrès de l’entreprise, notamment son expansion internationale, son excellence opérationnelle et son rôle croissant dans le soutien à la transition énergétique. L’augmentation de notre investissement et notre entrée active au conseil d’administration reflètent notre conviction dans la combinaison distinctive d’Exolum : qualité des actifs réels, portée géographique et importance stratégique. Cela traduit également notre engagement à soutenir la direction alors que l’entreprise continue de renforcer sa position parmi les principales plateformes européennes de logistique énergétique. »

Luca Lupo, directeur général principal et responsable Europe chez OMERS Infrastructure, a ajouté : « Au cours de la dernière décennie, Exolum est devenue une entreprise plus solide, plus diversifiée et de plus en plus internationale, avec un rôle croissant dans le soutien à la transition énergétique. Nous avons été activement impliqués tout au long de notre période d’investissement et sommes fiers d’avoir accompagné la croissance, la diversification et les progrès de l’entreprise dans les domaines liés aux carburants à faible émission carbone et aux infrastructures énergétiques du futur, aux côtés de la direction et de nos partenaires d’investissement. Cette transaction reflète à la fois la qualité de l’entreprise et notre approche disciplinée de gestion active de portefeuille et de rotation du capital. »

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve de certaines conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires nécessaires.

Notes à l’attention des rédacteurs

Stoneshield a acquis une participation de 4,93 % en janvier 2026. Une fois cette transaction finalisée, la participation totale de Stoneshield dans Exolum atteindra environ 20 %.

Après finalisation, Stoneshield Capital occupera trois des sièges actuellement détenus par OMERS au conseil d’administration. Le second investisseur prendra les deux sièges restants.

En décembre 2025, OMERS a finalisé un refinancement de 770 millions d’euros de sa participation dans Exolum : https://www.omersinfrastructure.com/news/omers-completes-refinancing-for-its-stake-in-exolum.





Contacts médias

Stoneshield Capital

Claudia Suárez

E-mail : cs@stoneshieldcapital.com

Tél. : +353 (0) 87 465 4410

OMERS

James Thompson

E-mail : jathompson@omers.com

Tél. : +44 (0) 7443 264 154

À propos de Stoneshield Capital

Fondée en 2018 par Felipe Morenés Botín et Juan Pepa, Stoneshield Capital est une société d’investissement européenne spécialisée dans les actifs réels à l’empreinte internationale. Elle se concentre sur la création et le développement de réseaux opérationnels de première importance dans des secteurs portés par des tendances structurelles durables. Avec plus de 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une plateforme d’investissement en forte croissance, Stoneshield conjugue savoir-faire en investissement, gestion active d’actifs et expertise en marchés financiers pour dégager des rendements réguliers et ajustés au risque, indépendamment des cycles de marché.

Parmi les entreprises de son portefeuille figurent notamment Neinor Homes, l’un des principaux promoteurs résidentiels cotés en Espagne, MiCampus, le plus important réseau de logements étudiants d’Europe du Sud, Solaria, l’une des principales plateformes européennes d’énergie renouvelable et d’infrastructures numériques, ainsi que Meliá, l’une des principales plateformes hôtelières européennes.

À propos d’OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure gère des investissements dans les infrastructures à l’échelle mondiale pour le compte d’OMERS, le régime de retraite à prestations définies des employés municipaux de la province de l’Ontario, au Canada, ainsi que pour des investisseurs tiers via son programme de partenariat stratégique. OMERS Infrastructure gère environ 40,9 milliards de dollars canadiens, incluant les capitaux investis pour le compte d’OMERS et de tiers, répartis sur environ 30 investissements situés en Amérique du Nord, en Europe occidentale, en Inde et en Australie, dans des secteurs tels que l’énergie, le numérique et les transports. OMERS Infrastructure dispose de collaborateurs à Toronto, New York, Londres, Amsterdam et Sydney.