Yanik Guillemette : « Le Canada pousse ses entreprises technologiques vers la sortie »





MONTRÉAL, 24 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De plus en plus d'entreprises technologiques menacent de réduire leurs activités ou de quitter définitivement le Canada. Alors que le gouvernement fédéral va de l'avant avec la loi C-22, qui s'ajoute au fardeau déjà imposé par les projets de loi C-18 et C-9, l'accumulation des contraintes réglementaires soulève de graves inquiétudes quant à la liberté numérique et à la fuite des capitaux.

Nous avons rencontré le dirigeant technologique et stratège en investissement Yanik Guillemette pour comprendre pourquoi cet agenda législatif pousse l'écosystème canadien au point de rupture.

Q : Plusieurs entreprises parlent ouvertement de quitter le marché canadien en raison de la législation numérique, et particulièrement avec l'arrivée de la loi C-22. S'agit-il d'un simple coup de bluff ?

Yanik Guillemette : Ce n'est absolument pas du bluff. C'est une simple réalité mathématique et stratégique. Lorsqu'on analyse l'effet cumulatif de ce blitz législatif — des interventions structurelles de C-18 jusqu'aux vastes filets réglementaires de C-22 et C-9 —, on observe un système qui pénalise activement la croissance.

Les entreprises regardent le marché canadien et constatent que les coûts de conformité, les risques juridiques et les restrictions sur les opérations numériques de base ne justifient plus la taille de notre marché. Quand les conseils d'administration réalisent qu'ils peuvent opérer avec beaucoup plus de liberté et moins de friction bureaucratique aux États-Unis, le capital migre naturellement vers le sud. Cet exode a déjà commencé.

Q : Les critiques de ces lois affirment qu'elles vont bien au-delà de la réglementation des entreprises et qu'elles restreignent carrément les libertés numériques des citoyens. Partagez-vous cet avis ?

Yanik Guillemette : Tout à fait. Nous assistons à un changement fondamental dans la façon dont l'État perçoit Internet. L'écosystème d'innovation ouvert est en train d'être transformé en un service public hautement surveillé et filtré par l'État. Chaque nouvelle loi introduit davantage de surveillance, d'exigences de reddition de comptes et de contrôle centralisé sur le contenu.

Ça n'a plus aucun sens. On ne peut pas prétendre vouloir bâtir une économie numérique de calibre mondial tout en traitant la liberté numérique et les architectures ouvertes comme des menaces qu'il faut éliminer à coups de lois.

Q : En tant qu'investisseur et conseiller, comment ce climat réglementaire influence-t-il vos décisions d'affaires ?

Yanik Guillemette : Cela nous force à recalculer entièrement le risque. Lorsqu'on évalue des entreprises en forte croissance, la stabilité réglementaire est tout aussi cruciale que la technologie elle-même. Actuellement, le Canada n'offre aucune stabilité dans l'espace numérique. Si une start-up veut lancer une plateforme innovante, ma première question est désormais : À quelle vitesse pouvez-vous déplacer vos opérations hors du Canada si ces lois sont adoptées ? C'est une question tragique à poser, mais c'est notre réalité.

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur, dirigeant technologique et stratège en investissement basé à Montréal. Il agit à titre de conseiller stratégique pour le conseil d'administration de Tenjin Capital. Fort de plus d'une décennie d'expérience dans le développement immobilier au Québec, son portefeuille d'investissements s'étend à des entreprises à fort potentiel telles que Hikerkind, Bezel et FranShares. Il milite activement pour la protection de la vie privée numérique, l'innovation de libre marché et l'allègement du fardeau législatif dans le secteur technologique.

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