Résultats d’analyses finaux de Golden Eye avant la mise à jour des ressources

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

Solides résultats de forage sur le gisement Golden Eye à Chibougamau, y compris des intervalles à haute teneur atteignant 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag) sur 3 m.

Ces résultats s'inscrivent dans la stratégie de Cygnus de convertir les ressources présumées dans la catégorie indiquée, qui offre un niveau de confiance plus élevé. Les résultats comprennent : 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu (14,4 g/t Au, 1,3 % Cu et 12,5 g/t Ag) (LDR-26-18); Incluant 3 m à 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag) ; 3,6 m à 15,7 g/t ÉqAu (12,4 g/t Au, 2,2 % Cu et 22,3 g/t Ag) (LDR-26-17); Incluant 2,5 m à 22,3 g/t ÉqAu (17,8 g/t Au, 3,0 % Cu et 31,1 g/t Ag) ; 3,5 m à 6,8 g/t ÉqAu (4,9 g/t Au, 1,3 % Cu et 11,3 g/t Ag) (LDR-26-17); 6,6 m à 6,5 g/t ÉqAu (5,4 g/t Au, 0,7 % Cu et 5,1g/t Ag) (LDR-26-25); 4,7 m à 3,6 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,6 % Cu et 6,3 g/t Ag) (LDR-26-20); et 1,9 m à 10,9 g/t ÉqAu (8,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 17,3 g/t Ag) (LDR-26-23).

Les ressources minérales de Golden Eye s'élèvent à 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu indiquées et à 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu présumées 1 .

À Gwillim, les forages ont débuté en ciblant des intersections historiques à haute teneur dans le but d'établir une première estimation des ressources. Les intersections historiques 2 comprennent : 7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).



Les résultats d'analyse de Gwillim sont attendus vers la fin du trimestre; ce programme est cofinancé par Alamos Gold, partenaire de la coentreprise, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 23 G$ CA.

David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Ces résultats s’inscrivent dans notre stratégie visant à reclasser une plus grande partie des ressources présumées dans la catégorie davantage valorisée des ressources indiquées.



« Nous avons également amorcé notre premier programme avec notre partenaire de coentreprise Alamos Gold sur le prospect aurifère très prometteur de Gwillim et nous avons hâte de fournir des mises à jour vers la fin du trimestre. »



TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 24 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats finaux des forages intercalaires sur le gisement Golden Eye ainsi que le début des forages d'exploration sur le prospect aurifère Gwillim, tous deux situés au sein de son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec.

Les résultats de Golden Eye et le programme de forage de Gwillim cadrent avec la stratégie à deux volets de Cygnus visant à rehausser les ressources présumées et à stimuler la croissance globale des ressources à Chibougamau.

Les résultats de forage récents de Golden Eye proviennent du programme de forage hivernal, dans le cadre duquel trois foreuses ont été utilisées sur la glace afin de convertir les ressources présumées en ressources indiquées, qui bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé. Au total, 15 sondages ont été réalisés sur 5 632 mètres, et tous les résultats ont désormais été reçus. Les résultats les plus récents comprennent :

8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu (14,4 g/t Au, 1,3 % Cu et 12,5 g/t Ag) (LDR-26-18); Incluant 3 m à 39,5 g/t ÉqAu (35,0 g/t Au, 3,1 % Cu et 30,6 g/t Ag) ; 3,6 m à 15,7 g/t ÉqAu (12,4 g/t Au, 2,2 % Cu et 22,3 g/t Ag) (LDR-26-17); Incluant 2,5 m à 22,3 g/t ÉqAu (17,8 g/t Au, 3,0 % Cu et 31,1 g/t Ag) ; 3,5 m à 6,8 g/t ÉqAu (4,9 g/t Au, 1,3 % Cu et 11,3 g/t Ag) (LDR-26-17); 6,6 m à 6,5 g/t ÉqAu (5,4 g/t Au, 0,7 % Cu et 5,1g/t Ag) (LDR-26-25); 4,7 m à 3,6 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,6 % Cu et 6,3 g/t Ag) (LDR-26-20); et 1,9 m à 10,9 g/t ÉqAu (8,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 17,3 g/t Ag) (LDR-26-23).







Ces résultats s'ajoutent à ceux publiés précédemment3 :

5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu (24,8 g/t Au, 2,7 % Cu et 31,5 g/t Ag) (LDR-26-12A); Incluant 1,0 m à 105,5 g/t ÉqAu (102,9 g/t Au, 1,4 % Cu et 53,0 g/t Ag); 7,7 m à 4,0 g/t ÉqAu (2,7 g/t Au, 0,8 % Cu et 8,2 g/t Ag) (LDR-26-12A); 11,5 m à 4,3 g/t ÉqAu (2,5 g/t Au, 1,1 % Cu et 26,1 g/t Ag) (LDR-26-13); Incluant 0,8 m à 31,2 g/t ÉqAu (13,3 g/t Au, 11,9 % Cu et 141,8 g/t Ag); et 6,7 m à 5,9 g/t ÉqAu (4,4 g/t Au, 1,0 % Cu et 9 g/t Ag) (LDR-26-14); Incluant 2,0 m à 13,8 g/t ÉqAu (10,3 g/t Au, 2,4 % Cu et 21,0 g/t Ag).







Les résultats continuent de démontrer la continuité et la teneur de la minéralisation à Golden Eye, qui se caractérise par une minéralisation riche en or accompagnée de cuivre et d'argent. Tous les résultats seront désormais intégrés dans une mise à jour des ressources, qui comprend actuellement 0,5 Mt à 5,6 g/t ÉqAu pour 91 000 onces ÉqAu indiquées et 1,2 Mt à 4,6 g/t ÉqAu pour 182 000 onces ÉqAu présumées.1

Golden Eye est une nouvelle ressource définie par Cygnus en 2025. Le gisement est peu profond, situé à moins de 100 m de la surface, et dispose d’infrastructures existantes avec un double accès par rampe à moins de 140 m du gisement. Sa localisation à moins de 3 km de l’usine de traitement fait de Golden Eye une opportunité de développement à court terme très prometteuse pour de futurs travaux d’étude.

Conformément à la stratégie de la Société visant à accroître ses ressources, des travaux d'exploration sont menés parallèlement à des forages de conversion des ressources. La Société dispose actuellement de deux foreuses, dont l'une cible la minéralisation aurifère à Gwillim, dans le but d'établir une nouvelle ressource en s'appuyant sur des intersections historiques à haute teneur. Ces intersections2 comprennent :

7,6 m à 38,1 g/t Au à partir de 314,9 m (87-KOD-18); 15,2 m à 9,4 g/t Au à partir de 155,1 m (87-KOD-1); et 16,4 m à 8,3 g/t Au à partir de 168,3 m (87-KOD-10).



Les résultats des forages sont attendus vers la fin du trimestre; ce programme est cofinancé par Alamos Gold, notre partenaire dans la coentreprise.

Pour le trimestre à venir, l'équipe continue de travailler à la mise en valeur du potentiel du district avec des cibles de forage à court terme à Copper Rand et Joe Mann.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.

Figure 1 : Ressources de Golden Eye avec les résultats du programme de forages intercalaires,

incluant 5,9 m à 28,8 g/t ÉqAu et 8,4 m à 16,3 g/t ÉqAu.

Figure 2 : Trois foreuses complétant le programme de conversion des ressources de Golden Eye

sur la plateforme de glace aménagée (mars 2026).

Le présent communiqué comprend également l'ensemble des intersections de forage historiques (se reporter à l'annexe C) issues de l'estimation des ressources minérales de Corner Bay publiée par la Société le 17 septembre 2025. Tous les résultats importants liés à l'estimation des ressources minérales ont déjà été publiés conformément au Code JORC 2012, et les intervalles additionnels sont inclus uniquement à titre de référence contextuelle continue.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T : +61 8 6118 1627

C : info@cygnusmetals.com Nicholas Kwong

Président et chef de la direction

T : +1 416 892 5076

C : info@cygnusmetals.com Médias :

Paul Armstrong

Read Corporate

T : +61 8 9388 1474



À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 17 septembre 2025 et au rapport technique subséquent daté du 31 octobre 2025 intitulé « NI 43-101 Technical Report Chibougamau Hub and Spoke Complex, Québec, Canada », préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et au Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (2012 Edition). Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX intitulée « Deux nouveaux prospects aurifères minéralisés pour accroître ses ressources », datée du 20 janvier 2026. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX intitulée « Résultats d'analyses à haute teneur provenant du gisement Golden Eye », datée du 16 avril 2026.





Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC 2012 et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025. Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent aux annexes A et C du présent communiqué.

Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration du présent communiqué ont été calculés à un prix du cuivre de 9 370 $US/tonne, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, avec des équivalents cuivre calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,73681) + (Ag(g/t) x 0,00921) et des équivalents or calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,35719)+(Ag(g/t) x 0,0125). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre pour les résultats d’exploration, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration à Golden Eye

Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. À Golden Eye, des intersections significatives de plus de 1 g/t ÉqAu ont été rapportées sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée entre 70 et 90 % de l'épaisseur en fond de trou

Sondage X Y Z Prof. (m) Azi. Pen. De (m) À (m) Inter. (m) Ag (g/t) Au (g/t) Cu (%) ÉqAu (g/t) LDR- 26-15 549489 5525283 376 288 237 -66 225,9 229,0 3,1 3,7 0,7 0,3 1,2 LDR- 26-16 549560 5525346 376 400 216 -60 246,5 247,6 1,1 6,0 3,8 0,8 4,9 et 295,5 298,1 2,6 1,0 2,3 0,1 2,4 et 314,5 321,0 6,6 5,2 2,1 0,3 2,6 incl. 314,5 316,3 1,9 9,4 6,4 0,5 7,1 LDR- 26-17 549386 5525394 376 300 217 -63 164,7 166,1 1,4 3,0 0,1 0,9 1,3 et 191,6 193,0 1,4 3,7 0,8 0,9 2,0 et 210,1 212,3 2,3 1,4 1,5 0,3 1,9 et 218,0 221,6 3,6 22,3 12,4 2,2 15,7 incl. 218,6 221,1 2,5 31,1 17,8 3,0 22,3 et 284,0 287,5 3,5 11,3 4,9 1,3 6,8 incl. 286,0 287,5 1,5 19,7 9,6 2,3 13,0 LDR- 26-18 549576 5525247 376 340 230 -60 135,4 143,8 8,4 12,5 14,4 1,3 16,3 incl. 136,4 139,3 3,0 30,6 35,0 3,1 39,5 et 245,4 248,3 3,0 4,6 0,9 0,4 1,5 LDR- 26-19 549477 5525382 376 354 215 -55 261,0 263,7 2,7 6,5 3,2 0,6 4,2 et 287,7 292,9 5,3 2,1 1,2 0,2 1,5 et 304,5 306,0 1,6 1,0 2,6 0,0 2,7 LDR- 26-20 549389 5525497 376 381 221 -57 329,6 334,2 4,7 6,3 2,7 0,6 3,6 incl. 329,6 330,7 1,2 8,9 7,6 0,8 8,8 LDR- 26-21 549430 5525418 376 357 225 -58 256,0 257,1 1,1 1,0 1,5 0,2 1,8 et 262,3 264,7 2,4 3,7 2,0 0,4 2,7 et 322,3 324,8 2,6 6,1 3,8 0,6 4,7 LDR- 26-22 549521 5525533 376 597 231 -59 456,0 462,0 6,0 1,5 1,2 0,4 1,7 incl. 460,0 462,0 2,0 2,5 2,4 0,6 3,3 et 503,0 505,5 2,5 3,0 0,7 0,5 1,5 LDR- 26-23 549389 5525497 376 411 225 -60 300,0 302,0 2,0 3,4 0,3 1,1 1,9 et 312,3 315,0 2,7 8,5 1,1 1,4 3,1 et 362,5 364,4 1,9 17,3 8,2 1,8 10,9 LDR- 26-24 549477 5525382 376 390 243 -60 253,0 254,5 1,5 1,0 2,2 0,0 2,3 et 292,1 294,0 1,9 1,8 1,2 0,3 1,6 et 298,5 306,7 8,2 1,6 0,8 0,2 1,2 et 327,2 329,2 2,0 1,0 1,2 0,2 1,5 et 333,8 337,7 3,9 4,0 2,6 0,5 3,3 LDR- 26-25 549426 5525531 376 432 216 -55 346,0 349,5 3,5 4,3 0,5 1,0 2,0 et 352,5 355,0 2,5 2,2 1,3 0,5 2,0 et 409,3 415,9 6,6 5,1 5,4 0,7 6,5



ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet Cu Classification TC ÉqCu Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu % Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz Corner Bay Indiquées 1,2 4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638 Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744 Devlin Mesurées 1,5 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69 M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88 Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36 Joe Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151 Cedar Bay Indiquées 1,8 0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67 Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205 Golden Eye Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91 Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182 Projet Classification Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz En étoile Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865 M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884 Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318



Notes:

L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t). Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t). Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.





ANNEXE C – Intersections provenant de Corner Bay avant l'acquisition du projet par Cygnus

Sondage X Y Z Prof. Azi. Pen. De À Longueur (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) ÉqCu (%) CB-04-1 554923 5510244 406 161 97 -50 132,3 147,1 14,8 2,4 0,3 s.o. 2,6 CB-04-10 554933 5510270 406 161 95 -55 138,3 143,9 5,6 2,1 0,2 s.o. 2,2 CB-04-11 554933 5510270 406 176 95 -60 146,4 148,7 2,3 6,2 0,7 s.o. 6,8 CB-04-11 554933 5510270 406 176 95 -60 149,3 149,6 0,2 3,6 0,4 s.o. 3,9 CB-04-12 554933 5510270 406 195 95 -68 180,6 181,8 1,2 1,9 0,3 s.o. 2,1 CB-04-13 554933 5510270 406 231 95 -74 213,4 219,5 6,1 11,7 0,6 s.o. 12,1 CB-04-14 554973 5510267 406 126 95 -55 106,3 109,5 3,2 4,2 0,4 s.o. 4,5 CB-04-15 554973 5510267 406 135 95 -64 100,1 104,6 4,5 1,3 0,2 s.o. 1,5 CB-04-15 554973 5510267 406 135 95 -64 114,6 124,7 10,1 4,0 0,4 s.o. 4,3 CB-04-16 554932 5510293 406 170 97 -60 158,7 162,5 3,8 5,3 0,4 s.o. 5,6 CB-04-17 554932 5510293 406 204 97 -68 182,3 194,3 12,0 9,4 0,5 s.o. 9,7 CB-04-18 554995 5510285 406 101 95 -55 72,5 73,2 0,8 5,3 0,4 s.o. 5,6 CB-04-18 554995 5510285 406 101 95 -55 84,6 86,7 2,1 5,9 0,6 s.o. 6,4 CB-04-19 554928 5510193 406 140 95 -50 113,5 115,7 2,2 0,8 0,2 s.o. 0,9 CB-04-19 554928 5510193 406 140 95 -50 120,4 124,1 3,6 1,2 0,2 s.o. 1,3 CB-04-2 554923 5510244 406 189 97 -60 151,1 155,9 4,8 2,8 0,3 s.o. 3,0 CB-04-20 554928 5510193 406 173 95 -58 138,9 149,7 10,9 3,7 0,6 s.o. 4,2 CB-04-20 554928 5510193 406 173 95 -58 154,8 159,9 5,1 1,6 0,3 s.o. 1,8 CB-04-21 554928 5510193 406 219 95 -69 174,8 177,7 2,9 1,7 0,2 s.o. 1,8 CB-04-21 554928 5510193 406 219 95 -69 212,6 213,0 0,3 2,8 0,0 s.o. 2,8 CB-04-22 554941 5510316 406 161 95 -50 137,0 141,5 4,4 4,5 0,6 s.o. 5,0 CB-04-23 554941 5510316 406 218 95 -70 199,4 203,9 4,5 4,7 0,4 s.o. 5,0 CB-04-24 554951 5510345 407 148 95 -49 131,6 135,0 3,4 3,9 0,4 s.o. 4,2 CB-04-25 554951 5510345 407 174 95 -63 163,3 166,0 2,7 3,0 0,3 s.o. 3,3 CB-04-26 554951 5510345 407 220 95 -70 196,6 203,5 6,9 2,2 0,2 s.o. 2,3 CB-04-27 554950 5510366 407 150 95 -45 125,0 128,0 3,0 2,5 0,3 s.o. 2,7 CB-04-28 554950 5510366 407 177 95 -55 143,9 146,8 2,9 1,1 0,2 s.o. 1,2 CB-04-29 554950 5510366 407 177 95 -62 165,8 169,5 3,7 0,7 0,2 s.o. 0,9 CB-04-3 554923 5510244 406 182 97 -65 171,5 176,4 5,0 3,4 0,4 s.o. 3,7 CB-04-30 554950 5510366 407 201 95 -67 182,6 185,8 3,2 1,2 0,1 s.o. 1,3 CB-04-31 554950 5510366 407 221 95 -70 195,4 202,0 6,6 7,5 0,5 14,6 8,0 CB-04-32 554924 5510170 406 153 92 -51 120,9 123,5 2,7 5,3 0,6 s.o. 5,7 CB-04-33 554924 5510170 406 152 92 -59 135,8 139,5 3,8 1,4 0,4 s.o. 1,7 CB-04-34 554924 5510170 406 162 92 -65 154,1 155,9 1,8 0,8 0,3 s.o. 1,1 CB-04-35 554924 5510170 406 192 92 -70 173,2 176,1 2,9 1,4 0,2 s.o. 1,5 CB-04-36 554934 5510141 406 140 92 -45 126,9 130,1 3,3 4,3 0,3 s.o. 4,6 CB-04-37 554934 5510141 406 152 92 -54 140,2 143,2 3,0 5,3 0,8 s.o. 5,8 CB-04-38 554934 5510141 406 179 92 -68 166,8 169,5 2,7 1,2 0,4 s.o. 1,5 CB-04-38 554934 5510141 406 179 92 -68 170,0 170,2 0,2 4,0 0,3 s.o. 4,2 CB-04-38 554934 5510141 406 179 92 -68 170,7 171,5 0,8 0,1 0,1 s.o. 0,2 CB-04-39 554934 5510141 406 207 92 -73 180,7 186,5 5,8 2,9 0,6 s.o. 3,4 CB-04-39 554934 5510141 406 207 92 -73 188,5 192,1 3,6 2,4 0,4 s.o. 2,7 CB-04-40 554952 5510385 406 167 95 -55 143,0 144,8 1,8 0,2 0,3 s.o. 0,4 CB-04-41 554952 5510385 406 174 95 -62 158,9 161,7 2,8 3,2 0,2 s.o. 3,3 CB-04-42 554952 5510385 406 204 95 -70 190,9 193,1 2,2 4,6 0,4 s.o. 4,9 CB-04-43 554922 5510114 406 149 97 -45 119,5 121,3 1,8 1,8 0,2 s.o. 1,9 CB-04-43 554922 5510114 406 149 97 -45 133,0 139,9 6,8 1,7 0,2 s.o. 1,9 CB-04-44 554922 5510114 406 164 97 -54 131,0 134,5 3,4 2,9 0,3 s.o. 3,1 CB-04-44 554922 5510114 406 164 97 -54 145,6 149,5 3,8 2,1 0,4 s.o. 2,4 CB-04-45 554922 5510114 406 170 97 -62 148,3 152,7 4,3 3,5 0,3 8,5 3,8 CB-04-45 554922 5510114 406 170 97 -62 159,2 162,5 3,3 1,3 0,3 s.o. 1,5 CB-04-46 554922 5510114 406 192 97 -68 166,7 169,8 3,1 2,1 0,4 s.o. 2,3 CB-04-46 554922 5510114 406 192 97 -68 172,9 178,3 5,4 1,5 0,2 s.o. 1,6 CB-04-47 554922 5510114 406 207 97 -73 190,1 193,5 3,4 1,5 0,2 s.o. 1,6 CB-04-47 554922 5510114 406 207 97 -73 194,4 197,6 3,2 1,4 0,2 s.o. 1,6 CB-04-48 554956 5510415 407 146 95 -45 119,0 123,8 4,8 2,6 0,8 s.o. 3,1 CB-04-48 554956 5510415 407 146 95 -45 126,6 131,0 4,4 4,9 0,4 s.o. 5,2 CB-04-49 554956 5510415 407 155 95 -55 138,4 141,5 3,1 0,5 0,3 s.o. 0,7 CB-04-49 554956 5510415 407 155 95 -55 143,7 145,9 2,2 1,0 0,3 s.o. 1,2 CB-04-5 554913 5510219 406 164 95 -50 146,0 158,0 12,0 4,5 0,3 s.o. 4,7 CB-04-5 554913 5510219 406 164 95 -50 162,1 163,0 0,9 2,2 0,3 s.o. 2,4 CB-04-50 554956 5510415 407 203 95 -63 153,9 156,0 2,2 0,5 0,1 s.o. 0,6 CB-04-52 554956 5510415 407 216 95 -72 206,2 210,0 3,8 14,1 1,0 40,4 15,2 CB-04-53 554951 5510440 407 152 95 -48 126,5 128,7 2,1 2,1 0,6 s.o. 2,6 CB-04-53 554951 5510440 407 152 95 -48 143,0 146,0 3,0 5,0 0,2 s.o. 5,2 CB-04-54 554951 5510440 407 164 95 -58 148,9 151,7 2,8 3,4 1,3 s.o. 4,4 CB-04-54 554951 5510440 407 164 95 -58 155,5 158,2 2,7 0,5 0,1 s.o. 0,6 CB-04-55 554951 5510440 407 240 95 -72 200,0 202,5 2,5 1,4 0,2 s.o. 1,5 CB-04-56 554919 5510093 405 149 95 -50 123,2 126,9 3,8 2,0 0,2 s.o. 2,1 CB-04-56 554919 5510093 405 149 95 -50 138,3 141,6 3,3 1,6 0,3 s.o. 1,8 CB-04-57 554919 5510093 405 176 95 -65 158,8 163,6 4,9 2,5 0,3 s.o. 2,7 CB-04-57 554919 5510093 405 176 95 -65 168,9 171,4 2,5 1,7 0,3 s.o. 1,9 CB-04-58 554927 5510067 405 137 92 -45 129,3 131,5 2,2 3,8 0,2 s.o. 3,9 CB-04-59 554927 5510067 405 137 92 -50 131,3 134,7 3,4 2,1 0,2 s.o. 2,2 CB-04-6 554913 5510219 406 195 95 -59 162,3 169,4 7,2 5,2 0,3 s.o. 5,4 CB-04-6 554913 5510219 406 195 95 -59 174,9 181,0 6,2 1,8 0,3 s.o. 2,0 CB-04-60 554927 5510067 405 176 92 -64 138,7 143,4 4,7 2,1 0,2 5,2 2,3 CB-04-61 554927 5510067 405 183 92 -70 165,1 168,9 3,7 2,5 0,3 s.o. 2,7 CB-04-61 554927 5510067 405 183 92 -70 174,9 177,3 2,4 0,3 0,2 s.o. 0,5 CB-04-62 554927 5510067 405 205 92 -74 183,3 185,3 2,0 3,0 0,2 s.o. 3,2 CB-04-63 554949 5510465 406 149 97 -50 131,4 133,5 2,2 3,0 0,8 s.o. 3,5 CB-04-63 554949 5510465 406 149 97 -50 139,0 141,6 2,6 1,7 0,3 s.o. 2,0 CB-04-64 554949 5510465 406 167 97 -59 146,0 147,2 1,2 0,7 0,4 s.o. 1,0 CB-04-64 554949 5510465 406 167 97 -59 155,9 161,0 5,2 4,5 0,6 14,3 5,0 CB-04-65 554949 5510465 406 200 97 -66 165,1 169,3 4,3 3,5 0,4 s.o. 3,7 CB-04-65 554949 5510465 406 200 97 -66 173,0 173,3 0,3 0,0 0,0 s.o. 0,0 CB-04-66 554949 5510465 406 216 97 -73 187,0 189,9 2,9 4,2 0,9 s.o. 4,8 CB-04-66 554949 5510465 406 216 97 -73 194,5 199,4 4,9 2,7 0,8 s.o. 3,3 CB-04-67 554909 5510046 405 161 95 -47 132,7 139,9 7,3 0,8 0,2 s.o. 1,0 CB-04-67 554909 5510046 405 161 95 -47 141,8 146,0 4,2 1,7 0,3 s.o. 1,9 CB-04-68 554909 5510046 405 179 95 -64 162,0 165,9 3,8 1,8 0,3 s.o. 2,0 CB-04-69 554909 5510046 405 203 95 -70 192,2 195,7 3,5 1,6 0,2 s.o. 1,7 CB-04-7 554913 5510219 406 221 95 -65 191,2 195,3 4,1 2,2 0,2 s.o. 2,4 CB-04-7 554913 5510219 406 221 95 -65 204,7 206,2 1,5 0,9 0,1 s.o. 1,0 CB-04-70 554949 5510489 406 161 97 -50 133,9 135,0 1,1 1,8 0,1 s.o. 1,9 CB-04-70 554949 5510489 406 161 97 -50 138,3 139,9 1,5 2,4 0,3 s.o. 2,6 CB-04-71 554949 5510489 406 185 97 -59 142,5 144,3 1,8 0,6 0,2 s.o. 0,7 CB-04-71 554949 5510489 406 185 97 -59 154,6 159,1 4,5 1,5 0,4 s.o. 1,8 CB-04-73 554929 5510018 405 125 95 -45 110,9 113,7 2,8 2,2 0,5 s.o. 2,6 CB-04-74 554929 5510018 405 140 95 -56 118,4 124,2 5,8 2,1 0,3 6,7 2,4 CB-04-74 554929 5510018 405 140 95 -56 131,0 133,4 2,4 1,0 0,3 3,7 1,3 CB-04-75 554929 5510018 405 158 95 -63 128,0 131,9 3,9 1,9 0,2 s.o. 2,0 CB-04-76 554929 5510018 405 181 95 -71 162,9 169,1 6,2 2,4 0,2 4,1 2,6 CB-04-77 554907 5509995 404 155 95 -49 137,0 140,0 3,0 1,1 0,3 s.o. 1,2 CB-04-78 554907 5509995 404 185 95 -64 155,3 158,6 3,3 2,8 0,2 s.o. 2,9 CB-04-78 554907 5509995 404 185 95 -64 162,8 166,8 4,0 1,0 0,1 s.o. 1,0 CB-04-79 554907 5509995 404 213 95 -70 194,5 198,1 3,7 3,1 0,5 s.o. 3,5 CB-04-79 554907 5509995 404 213 95 -70 205,0 207,1 2,1 0,5 0,2 s.o. 0,6 CB-04-8 554913 5510219 406 252 95 -69 220,0 222,6 2,6 2,1 0,6 s.o. 2,5 CB-04-8 554913 5510219 406 252 95 -69 234,9 239,2 4,3 0,8 0,9 s.o. 1,4 CB-04-80 555001 5510483 408 111 95 -55 77,4 81,0 3,6 1,7 0,6 s.o. 2,1 CB-04-81 554983 5510460 408 120 97 -55 104,2 105,3 1,1 0,5 0,2 s.o. 0,6 CB-04-81 554983 5510460 408 120 97 -55 109,1 114,3 5,2 1,9 0,2 s.o. 2,1 CB-04-82 555006 5510434 408 99 94 -50 58,0 60,0 2,0 1,3 0,2 s.o. 1,4 CB-04-82 555006 5510434 408 99 94 -50 72,0 76,1 4,1 1,4 0,2 s.o. 1,5 CB-04-83 555003 5510381 407 104 95 -55 72,2 74,0 1,8 5,8 0,1 s.o. 5,9 CB-04-84 555003 5510381 407 128 95 -68 97,1 100,4 3,3 5,0 1,0 s.o. 5,7 CB-04-84 555003 5510381 407 128 95 -68 112,4 115,2 2,8 1,4 0,2 s.o. 1,6 CB-04-85 555011 5510336 407 95 95 -60 74,2 78,0 3,8 0,6 0,2 s.o. 0,7 CB-04-86 555091 5510299 407 126 277 -50 66,6 69,9 3,3 6,2 0,6 20,2 6,9 CB-04-9 554948 5510214 406 152 95 -55 125,4 151,7 26,3 3,7 0,3 s.o. 3,9 CB-05-87 554973 5510105 407 125 97 -55 88,7 92,3 3,6 2,2 0,2 6,0 2,5 CB-05-88 554948 5510191 406 149 97 -55 98,2 101,4 3,2 3,6 0,3 11,2 3,9 CB-05-88 554948 5510191 406 149 97 -55 103,7 107,0 3,3 0,4 0,1 1,1 0,5 CB-05-89 554912 5510219 406 201 97 -56 155,3 159,5 4,3 2,3 0,1 4,6 2,4 CB-05-89 554912 5510219 406 201 97 -56 170,4 173,6 3,2 0,7 0,1 1,7 0,8 CB-05-90 554958 5510212 406 165 97 -55 104,5 107,5 3,0 0,4 0,1 1,0 0,5 CB-05-90 554958 5510212 406 165 97 -55 119,5 122,5 3,0 0,3 0,1 0,2 0,4 CB-05-91 555500 5510102 408 1686 277 -57 846,5 863,8 17,4 2,2 0,2 5,6 2,4 CB-05-92 555526 5510314 413 1494 277 -58 1429,6 1449,9 20,3 7,6 1,0 16,9 8,5 CB-05-93 555281 5510006 404 1322 277 -58 950,2 962,4 12,1 3,2 0,4 15,8 3,7 CB-05-94 555420 5510317 412 1411 277 -58 897,1 902,0 4,9 1,6 0,3 10,9 1,9 CB-05-95 555471 5510136 408 1255 277 -54 1152,2 1160,4 8,2 2,0 0,4 4,2 2,4 CB-05-96 555414 5510218 413 1251 276 -58 1006,7 1011,6 4,9 1,0 0,1 4,7 1,1 CB-05-97 555345 5510133 408 1132 277 -58 746,0 751,8 5,8 5,1 1,2 36,2 6,4 CB-05-97 555345 5510133 408 1132 277 -58 916,2 919,2 3,1 1,0 0,4 6,4 1,4 CB-08-123 554801 5510308 399 435 97 -60 353,4 356,5 3,1 0,6 0,1 9,4 0,7 CB-08-123 554801 5510308 399 435 97 -60 401,0 403,8 2,9 0,9 0,3 4,1 1,2 CB-08-124 554823 5510281 397 371 97 -57 309,0 311,9 2,9 4,3 0,7 2,4 4,8 CB-08-124 554823 5510281 397 371 97 -57 334,1 338,8 4,7 2,7 0,4 5,2 3,1 CB-08-125 554823 5510281 397 370 97 -63 339,9 343,0 3,1 0,5 0,1 5,1 0,6 CB-08-127 554807 5510260 399 341 97 -55 306,2 310,3 4,1 5,4 0,2 9,1 5,6 CB-08-128 554807 5510260 399 372 97 -58 329,2 333,8 4,7 9,1 0,6 16,0 9,6 CB-08-128 554807 5510260 399 372 97 -58 339,8 341,1 1,3 0,2 0,2 0,9 0,3 CB-08-129 554807 5510260 399 405 97 -61 341,1 342,2 1,1 0,8 0,4 5,6 1,1 CB-08-129 554807 5510260 399 405 97 -61 367,4 370,4 3,1 1,6 0,2 3,7 1,7 CB-08-130 554807 5510260 399 443 97 -63 348,2 351,1 2,9 0,5 0,2 4,2 0,7 CB-08-142 554798 5510158 399 335 97 -55 287,7 291,4 3,7 0,7 0,4 2,9 1,0 CB-08-143 554798 5510158 399 338 97 -58 306,1 309,3 3,3 0,2 0,1 1,7 0,3 CB-08-144 554798 5510158 399 362 97 -61 324,6 327,4 2,8 1,3 0,2 5,0 1,5 CB-08-150 554854 5510101 399 285 97 -63 261,0 265,9 4,9 1,4 0,2 3,7 1,7 CB-08-151 554806 5510106 399 321 97 -58 286,2 290,5 4,3 2,4 0,3 6,9 2,7 CB-08-152 554806 5510106 399 351 97 -62 317,8 321,2 3,4 0,6 0,2 2,2 0,7 CB-08-153 554755 5510112 399 393 97 -58 359,5 362,8 3,3 0,5 0,0 1,8 0,6 CB-17-01 554091 5510517 382 1461 102 -65 1357,2 1359,8 2,5 6,3 0,3 9,6 6,6 CB-17-01W3 554091 5510517 382 1428 102 -65 1414,7 1417,9 3,2 3,2 0,3 7,2 3,5 CB-17-03W3 554091 5510517 382 1425 102 -60 1285,2 1288,2 3,0 1,1 0,1 1,4 1,1 CB-17-04A 554083 5511021 383 1494 123 -53 1426,2 1429,5 3,3 6,3 0,3 9,5 6,6 CB-18-02W2 554556 5510227 380 984 115 -73 924,1 929,8 5,7 3,4 0,1 6,9 3,6 CB-18-03 554556 5510227 380 912 121 -72 850,0 856,0 6,0 2,5 0,1 8,3 2,7 CB-18-03W4 554556 5510227 380 877 121 -72 840,0 845,0 5,0 1,7 0,2 3,7 1,9 CB-18-04 554556 5510227 380 836 121 -70 802,9 808,5 5,6 2,5 0,3 12,8 2,9 CB-18-05 554556 5510182 380 1092 126 -76 1013,8 1030,8 17,0 2,5 0,1 5,6 2,7 CB-18-06 554556 5510182 380 987 126 -75 946,5 961,8 15,3 2,0 0,1 4,5 2,2 CB-18-07 554556 5510182 380 898 126 -73 851,7 866,4 14,7 3,2 0,3 11,3 3,6 CB-19-08 554536 5510082 390 1353 97 -55 629,4 632,6 3,2 1,2 0,3 13,6 1,6 CB-19-08 554536 5510082 390 1353 97 -55 899,3 902,2 2,9 1,5 0,1 7,3 1,7 CB-19-11 554556 5510227 380 1011 97 -60 756,3 761,0 4,7 0,9 0,1 7,9 1,0 CB-20-12 554259 5510036 383 876 86 -52 848,0 852,9 4,9 1,6 0,1 9,3 1,7 CB-20-13 554259 5510036 383 945 97 -56 904,7 910,1 5,4 1,2 0,1 6,7 1,3 CB-20-15 554236 5509858 382 1200 77 -66 1066,2 1075,6 9,4 2,1 0,1 3,3 2,2 CB-20-16 554259 5510036 383 1365 92 -70 1187,5 1195,2 7,7 2,4 0,6 4,8 2,8 CB-20-16W1 554259 5510036 383 1230 87 -71 1150,5 1158,3 7,8 1,2 0,1 2,2 1,3 CB-20-17 554236 5509858 382 1002 80 -61 971,0 981,0 10,0 6,8 0,3 22,3 7,2 CB-20-18 554236 5509858 382 1050 90 -66 1021,9 1028,2 6,3 3,0 0,1 6,0 3,2 CB-20-19 554236 5509858 382 1185 84 -70 1160,8 1167,2 6,5 4,1 0,4 13,0 4,5 CB-20-20 554571 5510595 375 1125 115 -75 255,0 261,5 6,5 1,7 0,1 5,0 1,8 CB-21-21 554596 5510674 385 309 115 -71 91,7 107,6 15,9 0,7 0,0 0,8 0,8 CB-21-21 554596 5510674 385 309 115 -71 254,4 268,0 13,6 1,4 0,0 0,6 1,5 CB-21-22 554571 5510595 375 1242 95 -72 177,4 194,0 16,6 1,3 0,4 0,7 1,5 CB-21-22 554571 5510595 375 1242 95 -72 307,0 316,2 9,2 1,6 0,2 3,0 1,7 CB-21-23 554596 5510674 385 279 115 -62 118,6 123,3 4,7 1,2 0,1 3,7 1,3 CB-21-25 554572 5510607 378 798 112 -56 111,7 115,0 3,3 1,0 0,7 2,2 1,5 CB-21-25 554572 5510607 378 798 112 -56 149,6 152,1 2,5 1,5 0,1 4,5 1,6 CB-21-26 554571 5510595 375 1191 91 -75 214,5 227,0 12,5 2,1 0,4 6,2 2,5 CB-21-26 554571 5510595 375 1191 91 -75 347,6 351,7 4,1 1,3 0,1 3,4 1,4 CB-21-27 554572 5510607 378 884 114 -52 101,0 106,0 5,0 1,2 0,2 4,0 1,4 CB-21-28 554199 5509800 383 1164 89 -69 1146,7 1150,4 3,7 5,1 0,1 11,3 5,3 CB-21-29 554198 5509781 383 1068 90 -65 1050,2 1053,5 3,3 2,8 1,0 7,2 3,6 CB-21-30 554198 5509781 383 1053 82 -60 1005,0 1015,5 10,5 2,2 0,5 3,5 2,6 CB-21-31 554673 5510019 396 641 90 -57 424,4 427,4 3,0 4,1 0,4 9,8 4,5 CB-21-32 554198 5509781 383 1149 105 -68 1119,5 1125,0 5,5 3,5 0,2 8,4 3,7 CB-21-32W1 554198 5509781 383 1155 105 -68 1071,8 1085,7 13,9 2,6 0,1 2,5 2,7 CB-21-32W2 554198 5509781 383 1060 105 -68 1036,6 1046,2 9,6 2,2 0,2 1,1 2,3 CB-21-33 554674 5510020 398 504 110 -58 470,0 472,9 2,9 1,0 0,1 1,3 1,1 CB-21-34 554257 5510030 381 1204 75 -65 1161,2 1164,8 3,6 4,5 0,1 3,2 4,6 CB-21-35 554674 5510020 398 468 100 -56 427,8 433,6 5,8 1,6 0,2 2,0 1,8 CB-21-36 554618 5510020 394 633 95 -63 607,8 612,9 5,1 1,1 0,1 7,3 1,3 CB-21-37 554677 5510166 392 568 90 -61 534,5 539,1 4,5 3,0 0,4 12,9 3,4 CB-21-38 554562 5510292 379 918 95 -55 678,2 682,6 4,4 1,8 0,3 8,6 2,1 CB-21-39 554069 5509571 391 1278 90 -65 1175,6 1178,2 2,7 1,7 0,2 12,1 1,9 CB-21-39W1 554069 5509571 391 1215 90 -65 1154,1 1156,7 2,6 0,6 0,0 5,5 0,7 CB-21-41 554198 5509781 383 1050 92 -60 967,6 971,8 4,2 2,3 0,3 14,7 2,7 CB-21-42 554198 5509781 383 1126 110 -63 1042,6 1051,5 8,9 1,7 0,1 8,2 1,9 CB-21-44 554257 5510030 381 1251 63 -65 1191,6 1194,5 2,9 1,8 0,3 0,5 2,1 CB-21-45 554257 5510030 381 1236 65 -61 1157,2 1161,0 3,8 3,0 0,4 4,2 3,3 CB-21-47 554257 5510030 381 1281 63 -67 1230,0 1237,4 7,3 5,1 0,3 6,5 5,3 CB-21-48 554198 5509781 383 1311 95 -72 1259,8 1263,8 4,0 1,6 0,1 0,7 1,6 CB-21-49 554257 5510030 381 1167 66 -58 1122,3 1128,4 6,1 3,3 0,2 1,0 3,5 CB-21-50 554618 5510020 394 732 118 -65 667,3 673,5 6,2 5,8 0,5 32,2 6,4 CB-21-51 554257 5510030 381 1188 60 -56 1141,5 1146,9 5,4 2,2 0,1 0,6 2,3 CB-21-52 554618 5510020 394 678 115 -60 598,9 602,6 3,7 9,4 2,8 36,5 11,8 CB-21-53 554618 5510020 394 804 135 -60 767,0 770,3 3,3 2,0 0,3 4,3 2,3 CB-21-54 554257 5510030 381 1191 58 -59 1149,5 1152,3 2,8 1,9 0,3 0,3 2,1 CB-21-55 554618 5510020 394 729 100 -68 673,7 678,0 4,3 7,3 0,8 37,7 8,2 CB-21-56 554257 5510030 381 1374 56 -66 1294,0 1297,0 3,0 2,1 0,1 1,3 2,2 CB-21-57 554618 5510020 394 747 118 -70 720,0 724,2 4,2 6,2 0,1 24,7 6,5 CB-21-58 554618 5510020 394 876 135 -68 822,0 827,0 5,0 4,0 0,1 23,4 4,3 CB-21-59 554788 5510586 392 798 265 -50 241,7 255,5 13,8 2,5 0,2 2,6 2,6 CB-21-60 554618 5510020 394 821 135 -65 752,7 766,6 13,9 3,2 0,1 18,7 3,5 CB-21-61 554789 5510591 390 822 275 -50 215,1 219,1 4,0 0,9 0,1 1,6 1,0 CB-22-63 554200 5509800 392 1136 80 -66 1106,5 1110,2 3,7 3,5 0,1 10,0 3,7 CB-22-64 554267 5510033 380 939 84 -54 901,6 919,1 17,5 2,9 0,2 16,8 3,2 CB-22-65 554203 5509803 392 1065 91 -63 1007,6 1010,4 2,8 1,4 0,4 6,2 1,8 CB-22-66 554267 5510033 380 930 91 -57 895,4 898,4 3,0 1,3 0,2 10,8 1,5 CB-22-67 554236 5509856 377 1029 83 -63 984,8 994,1 9,3 0,9 0,3 3,5 1,2 CB-22-68 554267 5510033 380 980 99 -60 924,6 945,5 20,9 2,9 0,4 11,3 3,3 CB-22-69 554236 5509856 377 1065 82 -65 1027,4 1030,8 3,4 2,5 0,2 8,5 2,8 CB-22-70 554562 5510292 380 693 96 -52 616,8 622,1 5,3 1,0 0,2 9,5 1,2 CB-22-71 554270 5510035 376 954 93 -60 923,3 932,0 8,7 4,3 0,4 23,6 4,8 CB-22-72 554244 5509857 379 1113 89 -68 1070,6 1074,0 3,4 1,0 0,1 3,4 1,1 CB-22-73 554563 5510283 382 753 100 -57 721,5 723,0 1,5 0,6 0,1 5,1 0,7 CB-22-74 554264 5510035 384 1041 90 -62 983,6 986,8 3,2 0,9 0,1 3,7 1,0 CB-22-76 554236 5509858 382 999 87 -61 954,8 960,2 5,4 3,4 1,0 23,7 4,3 CB-22-77 554536 5510082 390 880 98 48 547,8 551,6 3,8 1,7 0,1 8,0 1,8 CB-22-78 554258 5510033 380 1110 90 65 1049,1 1053,8 4,7 2,3 0,1 7,6 2,5 CB-22-79 554242 5509858 387 1092 81 -67 1051,7 1055,2 3,5 1,5 0,1 4,5 1,6 CB-22-80 554269 5510036 385 1053 85 -60 986,5 989,4 2,9 1,4 0,1 4,7 1,5 CB-22-81 554535 5510087 387 933 98 -53 592,3 595,5 3,2 0,3 0,1 3,7 0,5 CB-22-82 554243 5509853 385 1146 78 -69 1122,2 1125,6 3,4 1,7 0,0 3,8 1,8 CB-22-83 554257 5510033 384 1086 95 -65 1063,3 1065,9 2,6 3,7 0,1 10,3 3,8 CB-22-84 554535 5510087 387 900 83 -53 657,5 660,2 2,7 3,8 0,2 28,0 4,2 CB-22-84 554535 5510087 387 900 83 -53 867,4 870,5 3,1 0,8 0,0 2,3 0,8 CB-22-85 554269 5510033 379 1011 97 -63 981,4 984,5 3,1 1,6 0,2 4,7 1,8 CB-22-86 554198 5509781 383 1098 95 -66 1067,7 1072,8 5,1 5,7 0,3 18,3 6,1 CB-22-87 554535 5510087 387 624 83 -45 565,8 568,0 2,2 1,2 0,2 11,8 1,5 CB-22-88 554272 5510034 378 1155 97 -69 1128,0 1130,1 2,1 1,2 0,1 4,6 1,3 CB-22-89 554535 5510088 388 912 81 -56 705,7 709,1 3,4 3,3 0,2 25,3 3,6 CB-22-90 554205 5509780 387 1047 103 -63 1006,8 1011,5 4,7 3,9 0,1 12,8 4,1 CB-22-91 554535 5510088 388 669 82 -50 617,4 621,6 4,2 1,5 0,0 5,3 1,6 CB-22-92 554535 5510088 388 813 79 -59 754,5 758,5 4,0 1,5 0,4 10,1 1,9 CB-22-93 554203 5509781 383 1212 102 -71 1184,7 1191,2 6,5 1,5 0,1 5,3 1,7 CB-22-94 554536 5510082 390 726 75 -54 692,0 694,3 2,3 1,6 0,3 12,1 1,9 CB-22-96 554402 5509945 390 933 104 -57 807,7 811,0 3,3 2,5 0,4 21,2 3,0 CB-22-96 554402 5509945 390 933 104 -57 852,5 855,6 3,1 3,4 0,2 32,2 3,8 CB-22-97 554403 5509940 396 849 103 -53 760,8 766,1 5,3 1,9 0,1 12,2 2,1 CB-22-97 554403 5509940 396 849 103 -53 824,2 827,3 3,1 1,7 0,0 4,9 1,7 CB-22-98 554403 5509940 396 807 101 -49 726,4 730,4 4,0 1,9 0,1 6,2 2,0 CB-22-99W1 554403 5509940 382 1038 114 -59 857,6 861,6 4,0 1,3 0,1 11,1 1,5 CB-95-01 555358 5509997 405 1251 277 -59 1137,9 1157,4 19,5 2,2 0,1 5,1 2,4 CB-F-11 554902 5509997 404 244 97 -56 151,6 154,1 2,5 1,1 0,1 3,8 1,2 CB-F-13 554912 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402,6 420,0 17,4 2,2 0,2 5,7 2,4 F-22 554855 5510201 404 386 98 -60 272,3 275,9 3,6 1,6 0,1 4,1 1,7 F-22 554855 5510201 404 386 98 -60 279,7 282,0 2,3 1,0 0,1 3,7 1,1 F-23 554915 5510294 405 307 97 -50 147,4 151,4 4,0 5,5 0,4 15,1 6,0 F-23 554915 5510294 405 307 97 -50 158,6 161,5 2,9 0,8 0,2 3,2 1,1 F-24 554881 5510402 402 374 97 -58 264,2 267,1 2,9 0,9 0,2 4,3 1,1 F-25 554835 5510302 401 313 97 -50 260,1 263,8 3,6 6,1 1,0 14,2 7,0 F-25 554835 5510302 401 313 97 -50 273,0 275,9 2,9 0,5 0,0 1,7 0,5 F-26 554829 5510103 404 322 98 -60 269,4 272,6 3,2 2,3 0,5 10,1 2,8 F-27 554782 5510309 398 410 97 -55 332,0 334,9 2,9 2,3 0,2 22,4 2,7 F-27 554782 5510309 398 410 97 -55 364,1 367,9 3,8 5,1 0,4 12,0 5,5 F-28 554794 5510008 402 322 97 -55 276,1 279,5 3,4 5,1 0,5 13,1 5,6 F-29 554777 5509909 399 347 97 -55 325,6 328,6 3,0 1,0 0,0 3,0 1,1 F-30 554712 5510016 398 432 97 -55 380,1 382,6 2,5 1,4 0,2 3,2 1,6 F-31 554849 5510002 403 286 97 -55 219,6 223,1 3,5 1,9 0,4 8,4 2,3 F-31 554849 5510002 403 286 97 -55 227,7 228,2 0,5 0,4 0,0 2,0 0,4 F-32 554812 5510056 403 322 97 -55 267,0 272,0 5,0 1,8 0,6 6,1 2,3 F-33 554750 5509963 400 389 97 -53 331,6 334,3 2,6 1,0 0,1 3,5 1,1 F-35 554841 5509953 402 255 97 -53 206,8 210,1 3,3 1,6 0,0 5,2 1,7 F-35 554841 5509953 402 255 97 -53 225,4 228,6 3,2 2,0 0,3 10,2 2,3 F-36 554792 5509956 401 334 97 -53 289,5 293,7 4,2 2,8 0,1 9,5 2,9 F-37 554961 5510088 406 139 98 -59 90,5 93,4 2,9 0,7 0,2 1,4 0,8 F-37 554961 5510088 406 139 98 -59 111,5 115,0 3,5 8,2 0,4 22,5 8,7 F-38 554753 5510011 401 374 97 -53 329,0 334,4 5,4 1,5 0,2 5,0 1,6 F-39 554870 5510098 404 240 98 -59 206,1 209,6 3,6 0,7 0,1 2,3 0,8 F-4 554727 5510616 389 252 277 -60 148,8 153,9 5,1 0,4 0,1 1,9 0,5 F-40 554828 5510148 404 322 98 -56 260,5 262,5 2,0 0,2 0,0 1,2 0,2 F-41 554780 5510109 401 447 98 -60 327,5 336,7 9,2 2,4 0,1 6,6 2,5 F-42 554893 5510197 406 264 98 -63 225,4 226,6 1,2 1,2 0,0 2,0 1,2 F-42 554893 5510197 406 264 98 -63 240,8 244,4 3,7 2,1 0,3 7,0 2,4 F-44 554590 5510430 384 731 97 -60 666,5 671,6 5,0 1,5 0,0 4,6 1,6 F-44W 554590 5510430 384 826 97 -60 754,9 758,3 3,3 6,6 0,3 30,9 7,1 F-53 554682 5509919 394 560 97 -62 469,8 474,1 4,4 1,0 0,0 1,0 1,1 F-6 555131 5510271 409 228 277 -52 174,5 175,5 1,0 0,3 0,0 1,0 0,3 F-6 555131 5510271 409 228 277 -52 198,1 208,0 9,9 6,4 0,5 12,8 6,9 F-61 555183 5510264 409 372 277 -53 275,4 280,2 4,8 2,7 0,1 5,1 2,8 F-62 555087 5510275 408 155 277 -53 70,1 71,5 1,4 6,6 0,3 17,6 7,0 F-62 555087 5510275 408 155 277 -53 72,5 73,1 0,6 0,8 0,2 1,9 1,0 F-62 555087 5510275 408 155 277 -53 101,8 107,1 5,3 3,1 0,1 6,0 3,2 F-63 555134 5510323 409 187 277 -45 160,0 165,0 5,0 2,8 0,2 6,9 3,0 F-64 555135 5510323 409 212 277 -53 188,0 192,8 4,8 7,0 0,3 7,1 7,3 F-65 555220 5510313 411 315 277 -45 293,4 298,1 4,8 1,4 0,1 2,4 1,5 F-66 555145 5510297 409 202 277 -45 175,4 178,9 3,6 7,4 1,2 19,8 8,5 F-67 555177 5510293 409 242 277 -45 220,2 224,0 3,8 4,0 0,5 9,4 4,4 F-68 555142 5510245 409 214 277 -45 170,9 173,4 2,5 5,7 0,4 17,0 6,2 F-68 555142 5510245 409 214 277 -45 192,0 196,1 4,1 2,4 0,1 5,0 2,5 F-69 555184 5510241 409 288 277 -48 270,5 275,5 5,0 5,3 0,1 11,5 5,5 F-7 554980 5510391 407 148 97 -50 92,6 95,3 2,8 4,6 0,2 11,7 4,9 F-70 555123 5510222 408 236 277 -53 179,3 181,8 2,5 0,7 0,1 2,4 0,8 F-70 555123 5510222 408 236 277 -53 220,1 223,2 3,1 7,6 0,2 12,0 7,8 F-71 555202 5510213 408 335 277 -47 313,1 321,4 8,3 7,7 0,3 13,6 8,0 F-72 555202 5510213 408 673 277 -53 336,5 337,2 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 F-72 555202 5510213 408 673 277 -53 368,0 372,6 4,6 1,4 0,2 6,4 1,6 F-73 555219 5510313 411 338 277 -50 324,0 329,9 5,9 3,1 0,1 6,7 3,3 F-74 555243 5510258 409 448 277 -48 359,8 364,4 4,6 0,6 0,0 2,0 0,6 F-74 555243 5510258 409 448 277 -48 399,2 402,7 3,5 1,9 0,0 9,5 2,0 F-78 555004 5510284 407 222 0 -90 158,8 161,3 2,4 4,4 0,0 7,5 4,5 F-78 555004 5510284 407 222 0 -90 161,9 201,9 39,9 5,7 0,4 9,4 6,0 F-8 554943 5510395 406 349 97 -65 179,1 182,7 3,5 6,8 0,5 15,6 7,3 F-81 554642 5510324 387 549 96 -45 478,3 479,8 1,5 1,2 0,2 5,4 1,4 F-87 555170 5510418 411 242 277 -45 211,5 215,5 4,0 5,3 0,6 27,2 6,0 F-89 555301 5510361 410 470 277 -45 401,5 405,7 4,2 2,1 0,1 4,9 2,2 F-9 554931 5510193 405 197 98 -63 141,7 151,1 9,4 3,2 0,5 7,8 3,6 F-9 554931 5510193 405 197 98 -63 162,4 169,3 6,9 2,4 0,1 8,4 2,5 F-90 554619 5510377 385 561 97 -48 526,5 532,3 5,8 3,0 0,7 15,7 3,6 F-91 554756 5510313 396 419 96 -46 329,0 331,0 2,0 1,0 0,0 2,4 1,0 F-91 554756 5510313 396 419 96 -46 349,0 354,0 5,0 5,7 2,1 10,4 7,4 F-92 554618 5510277 385 531 103 -44 470,1 472,2 2,1 0,9 0,1 9,5 1,1 F-93 555163 5510164 407 267 276 -45 207,9 212,1 4,2 0,6 0,0 1,2 0,6 F-93 555163 5510164 407 267 276 -45 231,7 233,0 1,3 0,4 0,0 0,5 0,4 F-93 555163 5510164 407 267 276 -45 234,1 236,8 2,7 0,4 0,0 0,6 0,4 F-94 554632 5510175 389 468 98 -45 435,4 438,3 2,9 3,0 0,3 6,0 3,3 F-95 554517 5510138 383 609 98 -45 572,7 577,0 4,3 1,5 0,2 9,3 1,7 F-96 554870 5510050 404 205 97 -45 166,6 170,4 3,7 2,8 0,3 6,4 3,1 F-96 554870 5510050 404 205 97 -45 183,6 184,3 0,7 3,2 0,3 7,9 3,5 F-97 554732 5510255 395 419 102 -45 360,0 363,1 3,1 2,0 0,1 3,4 2,1 F-97 554732 5510255 395 419 102 -45 368,0 372,4 4,3 5,5 0,3 7,6 5,8 F-98 555216 5510013 405 382 277 -45 353,0 356,9 3,9 1,9 0,1 4,6 2,0 F-98-B 555216 5510013 405 394 277 -45 368,4 371,5 3,1 1,8 0,2 4,3 2,0 F-99 554874 5510148 405 205 98 -45 182,4 185,5 3,1 2,6 0,3 9,2 2,9



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