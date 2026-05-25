Une nouvelle destination de référence prend forme dans le mouvement du Nord

Une destination côtière de nouvelle génération est en train de voir le jour au nord de Nha Trang

NHA TRANG, Vietnam, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nord de Nha Trang connaît une évolution géographique majeure, insufflant à la région une dynamique sociale et touristique grâce à un modèle ouvert et intégré de vie côtière. Vega City Nha Trang s’est rapidement transformée en une enclave côtière animée où se mêlent harmonieusement vie quotidienne, patrimoine local et rythme de vie contemporain. Plutôt que de mesurer son succès à l’aune de statistiques rigides, c’est à travers son dynamisme indéniable que l’on perçoit le mieux l’attrait de cette destination. D’ailleurs, cette popularité florissante lui a valu d’être reconnue par les médias internationaux comme un pôle culturel et lifestyle émergent d’Asie du Sud-Est. À l’avenir, elle devrait encore renforcer sa présence régionale grâce à l’introduction de concepts de complexes hôteliers de luxe en altitude et de lieux culturels immersifs.

L’identité de cette enclave repose sur son énergie humaine et un rythme côtier continu qui se prolonge harmonieusement du jour à la nuit. Dès l’aube, elle s’anime au rythme des voyageurs flânant dans les galeries d’art, des joggeurs longeant le front de mer et des cafés accueillant les premiers clients en terrasse. Au crépuscule, cette énergie se transforme en une ambiance plus sophistiquée. Le front de mer s’anime alors d’une effervescence nocturne organique, rythmée par les rituels du coucher du soleil, la musique live portée par l’air marin et les terrasses où se pressent les gourmets locaux et internationaux venus découvrir des concepts culinaires tels que Natura, Hispania et Shibui. Mis en lumière par le parc de corail de Vạn San Đảo de 28 hectares, l’environnement marin local contribue, quant à lui, à une prise de conscience écologique collective.

Bien plus qu’un simple lieu de divertissement, le théâtre est devenu une composante essentielle de l’identité émotionnelle et culturelle de la côte nord. Cette présence se concrétise physiquement par le Théâtre Đó, un édifice emblématique qui fait le lien entre le folklore régional et les technologies scéniques modernes. Avec des productions originales acclamées telles que « Life Puppets » (Rối Mơ) et « Chum Show », il fait figure de pôle culturel vivant, attirant des publics variés autour d’une expérience émotionnelle partagée et orientant le débat artistique régional vers le nord de Nha Trang.

En juin prochain, cet écosystème inaugurera Vega Alora afin de compléter l’offre résidentielle permanente de la destination. Les activités résidentielles et hôtelières de la tour seront gérées par The Ascott Limited, sous sa marque lifestyle lyf by Ascott. Parallèlement, les espaces de restauration et de convivialité du site seront conçus et gérés par Central by Sunset Hospitality Group. Plus qu’un simple produit immobilier, cette tour en bord de mer offre une porte d’entrée idéale pour les personnes souhaitant s’intégrer pleinement au mode de vie local, en leur offrant un accès direct aux réseaux sociaux et à la vie culturelle dynamiques du quartier.

Vega City est pensée comme un écosystème de destination intégré, reflétant la tendance mondiale du tourisme expérientiel

Conçue comme un écosystème touristique intégré, cette enclave côtière continue d’élargir son cadre culturel et social afin de soutenir l’évolution de la région. Parmi les prochaines étapes importantes, citons le Centre international de conférences Vega, d’une capacité de 1 500 places, dont l’ouverture est prévue l’année prochaine, puis, en juin 2027, « Đông Sơn Verse », un espace technologique immersif dédié à l’histoire culturelle vietnamienne. L’arrivée de Vega Alora, parallèlement à ces projets phares, vient compléter le tissu urbain du quartier et permettre à la destination de se développer naturellement. Une nouvelle dynamique se met discrètement en place dans le nord de Nha Trang, redéfinissant les interactions entre culture, communauté et vie côtière à l’échelle régionale.

À propos de KDI Group

KDI Group est une société multisectorielle de premier plan au Vietnam. En tant que maître d’œuvre de Vega City Nha Trang, le groupe s’attache à développer des destinations durables qui enrichissent le tourisme régional et préservent les valeurs culturelles locales.

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