Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 21/2026

Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 21 (18.5.2026 - 22.5.2026) seuraavasti:    

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  18.5.202619.5.202620.5.202621.5.202622.5.2026Viikko 21/2026, yhteensä
AQEUVolyymi4 1325 0705 1201095 82720 258
Keskihinta9,129,259,279,299,249,22
CEUXVolyymi120 71796 129139 163119 153185 200660 362
Keskihinta9,079,249,259,279,239,22
TQEXVolyymi25 80722 77432 91429 08936 592147 176
Keskihinta9,049,249,259,279,249,21
XHELVolyymi197 242125 031245 458243 671272 3701 083 772
Keskihinta9,069,249,259,279,239,21
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi347 898249 004422 655392 022499 9891 911 568
Keskihinta9,069,249,259,279,239,21

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 4 546 983 Sammon A-osaketta, mikä on 0,17 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Liite


