Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 21/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 21 (18.5.2026 - 22.5.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 18.5.2026 19.5.2026 20.5.2026 21.5.2026 22.5.2026 Viikko 21/2026, yhteensä AQEU Volyymi 4 132 5 070 5 120 109 5 827 20 258 Keskihinta 9,12 9,25 9,27 9,29 9,24 9,22 CEUX Volyymi 120 717 96 129 139 163 119 153 185 200 660 362 Keskihinta 9,07 9,24 9,25 9,27 9,23 9,22 TQEX Volyymi 25 807 22 774 32 914 29 089 36 592 147 176 Keskihinta 9,04 9,24 9,25 9,27 9,24 9,21 XHEL Volyymi 197 242 125 031 245 458 243 671 272 370 1 083 772 Keskihinta 9,06 9,24 9,25 9,27 9,23 9,21 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 347 898 249 004 422 655 392 022 499 989 1 911 568 Keskihinta 9,06 9,24 9,25 9,27 9,23 9,21

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 4 546 983 Sammon A-osaketta, mikä on 0,17 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Liite