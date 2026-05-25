Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.5.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 21/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 21 (18.5.2026 - 22.5.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|18.5.2026
|19.5.2026
|20.5.2026
|21.5.2026
|22.5.2026
|Viikko 21/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|4 132
|5 070
|5 120
|109
|5 827
|20 258
|Keskihinta
|9,12
|9,25
|9,27
|9,29
|9,24
|9,22
|CEUX
|Volyymi
|120 717
|96 129
|139 163
|119 153
|185 200
|660 362
|Keskihinta
|9,07
|9,24
|9,25
|9,27
|9,23
|9,22
|TQEX
|Volyymi
|25 807
|22 774
|32 914
|29 089
|36 592
|147 176
|Keskihinta
|9,04
|9,24
|9,25
|9,27
|9,24
|9,21
|XHEL
|Volyymi
|197 242
|125 031
|245 458
|243 671
|272 370
|1 083 772
|Keskihinta
|9,06
|9,24
|9,25
|9,27
|9,23
|9,21
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|347 898
|249 004
|422 655
|392 022
|499 989
|1 911 568
|Keskihinta
|9,06
|9,24
|9,25
|9,27
|9,23
|9,21
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 4 546 983 Sammon A-osaketta, mikä on 0,17 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
www.sampo.com
Liite