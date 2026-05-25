Audacia se réjouit de la nouvelle dynamique française dans le quantique

Paris, le 25 mai 2026, 08h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) salue les annonces faites par le Président de la République au Très Grand Centre de Calcul du CEA de Bruyères-le-Châtel visant à renforcer l’investissement de la France dans les technologies quantiques, avec une enveloppe supplémentaire de 1 milliard d’euros dédiée au quantique dans le cadre de France 2030.

Ces annonces confirment le caractère stratégique des technologies quantiques pour la souveraineté technologique, industrielle et de défense.

Acteur historiquement engagé dans le financement des technologies de rupture, Audacia accompagne l’écosystème quantique à travers la société de gestion partenaire Quantonation, fondée par Christophe Jurczak et Olivier Tonneau, avec le concours d’Audacia. Quantonation ventures gère deux fonds de venture capital dédiés aux technologies quantiques. Avec plus de 300 millions d’euros rassemblés, Quantonation ventures est la société de gestion leader sur les technologies quantiques reconnue dans le monde entier.

Depuis 2018, Quantonation œuvre patiemment et méthodiquement à développer et entretenir l’écosystème français et européen, et au-delà, afin de faire émerger et de faire passer à l’échelle industrielle les meilleures entreprises technologiques issues de la recherche fondamentale, à travers un accompagnement constant et l’apport de capitaux de long terme.

Depuis son lancement, Quantonation accompagne plusieurs des principaux acteurs français du secteur, parmi lesquels Pasqal, Quandela, Quobly ou encore Welinq, récemment cités par le Président de la République comme illustrations de la dynamique française dans le domaine.

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Les récentes annonces confirment que le quantique est entré dans une nouvelle phase : celle du passage à l’échelle et de l’industrialisation. La France dispose d’atouts scientifiques et entrepreneuriaux exceptionnels. Il est essentiel de continuer à structurer un écosystème européen capable de faire émerger des champions technologiques mondiaux. »

Avec cette nouvelle étape, Audacia réaffirme sa volonté de continuer à soutenir les technologies de rupture contribuant à l’indépendance technologique et industrielle européenne, notamment dans le spatial et la défense, avec les fonds Expansion, Exergon, Calderion et Straton, ce dernier étant dédié aux PME françaises de la base industrielle et technologique de défense (BITD).

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À propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.

Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

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