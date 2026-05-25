Glice installiert eine 100 m² große Kunsteisbahn in der Fan-Zone der IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in Fribourg

FRIBOURG, Schweiz, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Glice, der Schweizer Marktführer für hochwertiges Kunst-Eis, gab heute die Eröffnung seiner 100 m² großen, energieautarken Eislaufanlage im Zentrum der derzeit stattfindenden IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 bekannt. Die professionell ausgestattete Eishalle befindet sich in strategisch günstiger Lage am Place Georges-Python 1 und dient als zentraler Treffpunkt für internationale Fans. Sie zeigt, wie Spitzeneishockey und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, da während der gesamten Dauer des Turniers weder Wasser noch Strom benötigt werden.

Auf einen Blick:

Standort: Place Georges-Python 1, 1700 Fribourg, Schweiz

Place Georges-Python 1, 1700 Fribourg, Schweiz Termine: 1. bis 31. Mai 2026.

1. bis 31. Mai 2026. Eisbahnfläche: 100 m² mit der neuesten Technologie von Glice.

100 m² mit der neuesten Technologie von Glice. Zugang: Kostenlos für Fans aller Spielstärken.

Die Eisbahn nutzt die bahnbrechende Oberfläche von Glice – dieselbe Technologie, die die NHL auf der SportsInnovation 2026 vorgestellt hat. Diese selbstschmierenden Platten benötigen weder Wasser noch Strom und bieten eine umweltfreundliche Alternative zu gekühltem Eis, wobei ihre Reibung mit der von echtem Eis vergleichbar ist.

„Die Ernennung zum offiziellen Partner der Austragungsstadt unseres Heimatlandes ist ein Meilenstein“, sagte Viktor Meier, CEO von Glice. „Fribourg schafft ein persönliches, zugängliches Fanerlebnis. Unsere Null-Energie-Eisbahn passt perfekt zu dieser Vision, da sie den Fans Eishockey direkt vor die Haustür bringt, ohne dass eine feste Infrastruktur oder Kühlung nötig ist.“

Die Anlage in Fribourg stärkt die Rolle von Glice im Spitzeneishockey. Die Spielflächen des Unternehmens werden derzeit von mehreren Eishockeyvereinen, darunter dem HC Davos, genutzt und wurden während der Olympischen Winterspiele im Februar im „House of Switzerland“ präsentiert. Da keine Kühlung erforderlich ist, ermöglicht Glice professionelles Eislaufen in jeder Umgebung.

Über Glice: Glice mit Hauptsitz in der Schweiz ist weltweit führend im Bereich umweltfreundlicher Kunsteisbeläge. Die Lösungen des Unternehmens sind in über 100 Ländern im Einsatz und unterstützen das professionelle Eishockeytraining, Veranstaltungen auf olympischem Niveau sowie öffentliche Fanaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter glice.com.

Über die IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2026: Die 89. IIHF-Weltmeisterschaft findet vom 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg (Schweiz) statt. In der BCF Arena in Fribourg werden 30 Spiele ausgetragen, unter anderem mit Mannschaften aus Kanada, Schweden und Tschechien.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3445321-77dc-41b5-b57e-7fec644738d8