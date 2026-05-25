Martelan toimitusjohtaja vaihtuu

Martela Oyj, sisäpiiritieto, 25.5.2026, klo 14:15

Martelan hallitus on nimittänyt KTM Panu Ala-Nikkolan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Ala-Nikkola aloittaa Martelan toimitusjohtajana 26.5.2026.

Ala-Nikkolalla on pitkä kansainvälinen johtamiskokemus eri toimialoilta. Hän on toiminut Suomessa ja ulkomailla mm ylimmän johdon tehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä ja hallituksen puheenjohtajana sekä operatiivisen johtajana Aina Group Oyj:ssä. Hänellä on myös yli 10 vuoden kokemus Martela Oyj:stä, jossa hän on toiminut useissa eri tehtävissä mm Suomen maajohtajana sekä yhtiön varatoimitusjohtajana. Ala-Nikkola tuo mukanaan tarvittavaa toimialaosaamista laajasti ja hänen strateginen näkemyksensä nopeuttaa ja vahvistaa Martelan meneillään olevaa transformaatiota.

Martelan hallitus ja Ville Taipale ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että Taipale jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana välittömästi.

Haluan kiittää koko hallituksen puolesta Ville Taipaletta Martelan kehityksen eteen tehdystä työstä.

Toivotan Panu Ala-Nikkolan lämpimästi tervetulleeksi takasin Martelaan ja yhtiön toimitusjohtajaksi.

Martela Oyj

Tapio Pajuharju

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:

Tapio Pajuharju, Hallituksen puheenjohtaja p. +358 50 5774 200

Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.