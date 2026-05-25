Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 21, 2026

 | Source: Kalmar Oyj Kalmar Oyj



KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25.5.2026 KLO 15.00   
      
      
Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 21, 2026   
      
Helsingin Pörssi     
      
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta  
5/18/202617,00039.7489675,731.30  
5/19/202617,00039.8789677,941.30  
5/20/202614,00040.2067562,893.80  
5/21/202612,00040.1687482,024.40  
5/22/202610,00040.3982403,982.00  
Yhteensä viikolla 2170,00040.03682,802,572.80  
      
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.5.2026   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 308 610 kpl.    
      
      
Kalmar Oyj:n puolesta     
      
Nordea Pankki Oyj     
      
Sami HuttunenIlari Isomäki    
      
Lisätietoja:     
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557  
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
      
Kalmar lyhyesti     
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
www.kalmar.fi      







Liite


Attachments

KALMAR 18.5-22.5.2026 Trades
GlobeNewswire

Recommended Reading

 