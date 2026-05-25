|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 25.5.2026 KLO 15.00
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 21, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|5/18/2026
|17,000
|39.7489
|675,731.30
|5/19/2026
|17,000
|39.8789
|677,941.30
|5/20/2026
|14,000
|40.2067
|562,893.80
|5/21/2026
|12,000
|40.1687
|482,024.40
|5/22/2026
|10,000
|40.3982
|403,982.00
|Yhteensä viikolla 21
|70,000
|40.0368
|2,802,572.80
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.5.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 308 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
