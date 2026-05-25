CCC et DHC en passe de livrer l’avion amphibie de lutte contre les incendies le plus avancé au monde aux partenaires européens du Canada

OTTAWA, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CCC a le plaisir d’annoncer que De Havilland Canada (DHC) est en bonne voie de livrer à ses partenaires européens le bombardier d’eau le plus avancé au monde. En 2024, CCC a signé des contrats de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec six pays européens pour les vingt-deux (22) premiers Canadair 515. Ce contrat GÀG constitue la plus importante commande de l’histoire de DHC, générant des milliers d’emplois directs et indirects partout au Canada.

Le programme Canadair 515 de DHC continue de progresser, marquant une étape importante dans la contribution du Canada aux capacités mondiales de lutte aérienne contre les incendies. Conçu et fabriqué au Canada, le 515 s’appuie sur la lignée éprouvée des avions de lutte contre les incendies Canadair, tout en intégrant une avionique moderne, des dispositifs de sécurité améliorés et des normes de production actualisées. L’appareil est spécialement conçu pour répondre aux exigences opérationnelles croissantes auxquelles sont confrontés les organismes de lutte contre les incendies, alors que les risques d’incendies de forêt liés aux changements climatiques continuent de s’intensifier à l’échelle mondiale.

L’approche contractuelle GÀG de CCC a permis de conclure six contrats gouvernementaux distincts, offrant la certitude et l’ampleur nécessaires à DHC pour établir une nouvelle chaîne de production du Canadair 515 au Canada. À titre de maitre d’œuvre, CCC est fière de collaborer avec DHC afin d’assurer la livraison rapide et fiable de ces aéronefs de nouvelle génération. Grâce à cette collaboration, CCC contribue à aligner les exigences internationales avec la capacité industrielle canadienne, renforçant ainsi la réponse mondiale aux feux de forêt tout en soutenant des emplois spécialisés et la fabrication avancée au pays.

Le programme Canadair 515 renforce le leadership du Canada dans la fabrication d’aéronefs spécialisés. À mesure que la production progresse, CCC et DHC demeurent déterminées à répondre aux exigences des clients, tout en respectant les normes les plus élevées de qualité, de sécurité et de performance.

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