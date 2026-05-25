Yanik Guillemette : C-22 pourrait fragiliser l’économie numérique canadienne





MONTRÉAL, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le débat entourant le projet de loi C-22 s’intensifie au Canada, une coalition majeure de géants de la tech, d'experts en cybersécurité et de fournisseurs de VPN avertit que cette législation pourrait gravement nuire à l’économie numérique et accélérer la fuite des capitaux technologiques hors du pays.

L’entrepreneur et investisseur technologique québécois Yanik Guillemette affirme que les impacts de la loi C-22 dépassent désormais largement la simple question de la vie privée. Selon lui, il s'agit d'un enjeu économique critique pour l’avenir du Québec et du Canada dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle (IA), les infrastructures infonuagiques (cloud) et la cybersécurité.

Yanik Guillemette alerte sur l'impact économique du projet de loi C-22

« Nous assistons à une collision historique entre les ambitions de surveillance de l'État et la réalité économique du secteur technologique mondial », explique Yanik Guillemette. « Le message de l’industrie est sans équivoque : les juridictions perçues comme hostiles au chiffrement et à la confidentialité numérique perdront des investissements, des centres de données, des talents et des infrastructures stratégiques. »

Plusieurs leaders mondiaux du numérique ont officiellement partagé les craintes exprimées par l’investisseur québécois Yanik Guillemette devant le Parlement :

Meta : La société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp craint de devoir intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions, transformant les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental ».

La société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp craint de devoir intégrer des mécanismes s'apparentant à des logiciels espions, transformant les entreprises privées en « bras du système de surveillance gouvernemental ». Apple : L'entreprise a publié une mise en garde rare, refusant catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement de ses produits.

L'entreprise a publié une mise en garde rare, refusant catégoriquement d'intégrer des portes dérobées (backdoors) visant à briser le chiffrement de ses produits. Signal : La plateforme de messagerie ultra-sécurisée a indiqué qu’elle préférerait quitter complètement le marché canadien plutôt que de compromettre son architecture de chiffrement de bout en bout.





Fuite des cerveaux et relocalisation des infrastructures tech

L'écosystème entrepreneurial craint un recul majeur. Même le PDG de Shopify, Tobi Lütke, a publiquement dénoncé le projet de loi C-22 sur le réseau X, qualifiant le projet d'« énorme erreur » qui pourrait porter « un coup fatal à la viabilité du secteur technologique ».

Du côté des infrastructures de protection des données, la panique s'installe également :

Windscribe (fournisseur VPN canadien) envisage de relocaliser son siège social pour éviter l'obligation de conserver les données d'identification des utilisateurs.

(fournisseur VPN canadien) envisage de relocaliser son siège social pour éviter l'obligation de conserver les données d'identification des utilisateurs. NordVPN a emboîté le pas en annonçant le retrait potentiel de sa présence juridique au Canada afin de protéger ses politiques de non-conservation des journaux d’activité (no-logs).





Un risque direct pour les centres de données et l'IA au Québec

Le dossier suscite désormais des inquiétudes de l'autre côté de la frontière, où les présidents du House Judiciary Committee et du House Foreign Affairs Committee aux États-Unis examinent de près les répercussions de C-22 sur la sécurité numérique nord-américaine.

Pour l’expert québécois Yanik Guillemette, le Canada et la province du Québec — qui s'est positionnée comme un pôle mondial de l'intelligence artificielle — risquent de perdre leur réputation de zones de confiance pour l'hébergement de données.

« L’économie moderne repose entièrement sur la confiance », rappelle Yanik Guillemette. « Les infrastructures d'IA, la finance numérique et l’infonuagique nécessitent des protections inviolables. Si notre juridiction impose des vulnérabilités systémiques, les géants de la tech déploieront simplement leurs centres de données ailleurs. L’infrastructure du futur est mobile. »

Yanik Guillemette rappelle une règle fondamentale de la sécurité informatique : « Il n’existe pas de porte dérobée sécurisée. Chaque accès exceptionnel créé pour un gouvernement devient instantanément une surface d’attaque pour les cybercriminels. Ce n’est pas une posture idéologique, c’est de l’architecture de sécurité de base. »

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, investisseur stratégique et commentateur québécois spécialisé dans les infrastructures numériques, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la modernisation économique. Basé au Québec, il intervient régulièrement sur les enjeux liés au chiffrement, à la souveraineté numérique et aux impacts économiques des politiques publiques sur l'écosystème tech.

Site Web officiel : www.yanikguillemette.com





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