Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Owczarek)

Johtohenkilöiden liiketoimet
25.5.2026 klo 16.00

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Owczarek, Konstanty
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 158132/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-22
Kauppapaikka: XNYS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: US6549022043
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 32595 Yksikköhinta: 15,3457 USD

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 32595 Keskihinta: 15,3457 USD

Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


