Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
25.5.2026 klo 16.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Owczarek)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Owczarek, Konstanty
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 158132/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-22
Kauppapaikka: XNYS
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: US6549022043
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 32595 Yksikköhinta: 15,3457 USD
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.
