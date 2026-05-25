La Fondation Air Canada publie son Rapport d’impact 2025 portant sur ses efforts en soutien à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes au Canada

MONTRÉAL, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Air Canada a publié aujourd’hui son Rapport d’impact 2025, qui présente les retombées concrètes de ses actions au sein des collectivités du Canada, par l’intermédiaire de ses partenariats caritatifs, de ses initiatives de collecte de fonds et de la mobilisation du personnel d’Air Canada dans tout le pays.





Grâce à ses programmes et à ses collaborations avec des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, la Fondation reste déterminée à améliorer la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Son action repose sur trois axes d’intervention fondamentaux : la santé, en aidant hôpitaux pédiatriques et organismes communautaires à contribuer à son amélioration; la protection, en s’attaquant à l’adversité socioéconomique et aux conséquences des traumatismes afin que les enfants puissent vivre une enfance saine; et enfin les rêves, en suscitant l’espoir et la résilience chez les enfants gravement malades, démunis ou vulnérables.

« En 2025, la Fondation Air Canada a continué de renforcer son impact en faveur des enfants et des familles à travers le pays, ce dont tout le monde est profondément fier à Air Canada, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada. Je tiens à remercier de tout cœur nos fidèles partenaires, nos généreux donateurs, ainsi que les employés et retraités dévoués d’Air Canada, qui jouent un rôle essentiel en apportant un soutien précieux là où le besoin s’en fait le plus sentir. »

« Notre rapport d’impact 2025 fait état de ce qu’il est possible de réaliser lorsque la compassion et la collaboration sont à l’avant-plan, explique Louise-Hélène Sénécal, présidente de la Fondation Air Canada. C’est avec fierté que nous apportons notre soutien aux enfants et aux jeunes de partout au pays pour les aider à accéder à des soins médicaux essentiels, pour qu’ils se sentent en sécurité et appuyés, et qu’ils puissent faire l’expérience de moments qui font surgir de nouvelles possibilités. J’aimerais remercier la présidente sortante, Priscille LeBlanc, pour l’engagement, la vision et le leadership dont elle a fait preuve et qui ont contribué à faire de cette dernière année un succès. Je suis heureuse de reprendre le flambeau pour continuer nos progrès, en compagnie de nos partenaires, donateurs, employés et bénévoles, en vue d’aider les enfants et les jeunes à réaliser leur plein potentiel. »

En 2025, la Fondation a récolté 2,1 millions de dollars, dont 1,3 million de dollars net provenant de son tournoi de golf annuel de collecte de fonds. Elle a également amassé 42 millions de points Aéroplan, dont 27,5 millions lors de la Semaine du jumelage des points Aéroplan. Ces points sont destinés au Programme de transport hospitalier de la Fondation, qui aide les enfants malades à accéder aux soins médicaux essentiels partout au Canada. Près de 1,8 million de dollars ont été investis directement dans des collectivités à travers le pays.

Par ailleurs, la Fondation est intervenue lors de huit crises humanitaires, en soutenant des appels aux dons, en offrant des billets d’avion et en aidant à déployer sur place trois partenaires et réseaux humanitaires dans le cadre d’une intervention d’urgence.

En collaboration avec 473 partenaires de bienfaisance, la Fondation a mis en place des programmes venant directement en aide aux enfants et aux familles. En 2025, elle a mené les actions suivantes :

Organisation de sept Journées de l’aviation pour l’autisme, permettant à plus de 130 familles d’accompagner leurs enfants autistes tout au long du processus avant vol dans un environnement bienveillant.





Mise en place de 605 voyages dans le cadre du Programme de transport hospitalier afin d’aider les enfants à accéder à des soins médicaux essentiels.





Réalisation de 1 113 rêves pour des enfants et des jeunes.





Contribution à plus de 550 000 livraisons de repas pour lutter contre l’insécurité alimentaire.





Le personnel d’Air Canada a continué de jouer un rôle essentiel dans la mission de la Fondation. En 2025, les employés ont fait don de plus de 70 000 dollars et ils ont été plus de 900 à se porter bénévole à 28 événements organisés dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada et son Rapport d’impact 2025, suivez @fondation_aircanada_foundation sur Instagram ou visitez aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada



Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l’intermédiaire du Programme de transport hospitalier, l’un des principaux leviers d’intervention de la Fondation, elle fait don de points Aéroplan à différents partenaires du programme, dont 15 hôpitaux pédiatriques du pays, Hope Air et la Fondation David Foster. Tous les points donnés permettent à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d’érable d’Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d’importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s’implique à fond dans l’aide humanitaire à l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, consultez le Rapport d’impact 2024.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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