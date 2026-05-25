LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 mai 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 18 au 22 mai 2026

Paris, le 25 mai 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 18 mai au 22 mai 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 18/05/2026 FR0000065484 11 521 16,0383 XPAR LECTRA 18/05/2026 FR0000065484 8 093 16,0504 CEUX LECTRA 18/05/2026 FR0000065484 1 134 16,0242 TQEX LECTRA 18/05/2026 FR0000065484 1 559 16,0433 AQEU LECTRA 19/05/2026 FR0000065484 13 902 16,3799 XPAR LECTRA 19/05/2026 FR0000065484 8 392 16,3438 CEUX LECTRA 19/05/2026 FR0000065484 1 627 16,3104 AQEU LECTRA 19/05/2026 FR0000065484 1 160 16,2909 TQEX LECTRA 20/05/2026 FR0000065484 13 356 16,1894 XPAR LECTRA 20/05/2026 FR0000065484 7 379 16,2018 CEUX LECTRA 20/05/2026 FR0000065484 1 297 16,1984 AQEU LECTRA 20/05/2026 FR0000065484 1 040 16,2294 TQEX LECTRA 21/05/2026 FR0000065484 14 829 16,3247 XPAR LECTRA 21/05/2026 FR0000065484 1 568 16,4063 AQEU LECTRA 21/05/2026 FR0000065484 9 850 16,4006 CEUX LECTRA 21/05/2026 FR0000065484 1 102 16,4099 TQEX LECTRA 22/05/2026 FR0000065484 8 996 16,6043 XPAR LECTRA 22/05/2026 FR0000065484 2 974 16,5918 CEUX LECTRA 22/05/2026 FR0000065484 1 113 16,6037 TQEX LECTRA 22/05/2026 FR0000065484 1 658 16,5891 AQEU TOTAL 112 550 16,2947





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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