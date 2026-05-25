LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 18 au 22 mai 2026

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Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 18 au 22 mai 2026 

Paris, le 25 mai 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 18 mai au 22 mai 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA18/05/2026FR000006548411 52116,0383XPAR
LECTRA18/05/2026FR00000654848 09316,0504CEUX
LECTRA18/05/2026FR00000654841 13416,0242TQEX
LECTRA18/05/2026FR00000654841 55916,0433AQEU
LECTRA19/05/2026FR000006548413 90216,3799XPAR
LECTRA19/05/2026FR00000654848 39216,3438CEUX
LECTRA19/05/2026FR00000654841 62716,3104AQEU
LECTRA19/05/2026FR00000654841 16016,2909TQEX
LECTRA20/05/2026FR000006548413 35616,1894XPAR
LECTRA20/05/2026FR00000654847 37916,2018CEUX
LECTRA20/05/2026FR00000654841 29716,1984AQEU
LECTRA20/05/2026FR00000654841 04016,2294TQEX
LECTRA21/05/2026FR000006548414 82916,3247XPAR
LECTRA21/05/2026FR00000654841 56816,4063AQEU
LECTRA21/05/2026FR00000654849 85016,4006CEUX
LECTRA21/05/2026FR00000654841 10216,4099TQEX
LECTRA22/05/2026FR00000654848 99616,6043XPAR
LECTRA22/05/2026FR00000654842 97416,5918CEUX
LECTRA22/05/2026FR00000654841 11316,6037TQEX
LECTRA22/05/2026FR00000654841 65816,5891AQEU
  TOTAL112 55016,2947 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
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