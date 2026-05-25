GENFIT : Forte présence scientifique et stratégique au Congrès EASL 2026  

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 25 mai 2026 – GENFIT (Euronext: GNFT), société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui sa forte présence au Congrès EASL 2026. Cette visibilité témoigne de sa dynamique scientifique et de son impact dans l’écosystème de l’ACLF, de la pertinence de son positionnement à un moment charnière pour la MASH et des avancées continues dans la PBC réalisées par son partenaire Ipsen.



I. Posters GENFIT

Sept posters ont été acceptés pour présentation au congrès de l’EASL, couvrant notamment les actifs clés de GENFIT dans la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF), y compris les derniers travaux de GENFIT en matière d’analyse de données en vie réelle dans cette aire thérapeutique.

ACLF – Données scientifiques

Poster FRI-384 : G1090N – Differential activity of nitazoxanide vs rifaximin in lipopolysaccharide-induced disease models

Poster FRI-383 : G1090N – Effect of nitazoxanide on organ failures in disease models of alcohol-mediated ACLF

Poster FRI-412 : SRT-015 – Balancing immune dysfunction in ACLF: ASK1 inhibitor SRT-015 mitigates inflammatory responses while enhancing immune antibacterial defenses

ACLF – Données en vie réelle

Poster TOP-032 : Real-world data highlight gaps in hospital care and access to gastroenterologists or hepatologists in patients with acutely decompensated cirrhosis

Poster SAT-468 : Clinical impact of bacterial infections in acutely decompensated cirrhosis: insights from 4.97 million admissions

Poster SAT-478 : Use and effectiveness of lactulose and rifaximin in patients with cirrhosis and hepatic encephalopathy

Poster WED-499 : Closing the coding gap: International Classification of Diseases (ICD)-10 code K76.82 for hepatic encephalopathy achieves rapid uptake in U.S. real world practice

A ce stade, GENFIT n’a pas soumis de données sur GNS561 dans le cholangiocarcinome, l’escalade de dose se poursuivant dans l’étude de Phase 1 en cours. Compte tenu de son orientation en oncologie, ce programme devrait être présenté lors de congrès internationaux tels que l’ASCO1 et l’ESMO2.

II. L’ACLF élevée au rang de priorité stratégique par l’ensemble des acteurs de l’écosystème

Grâce aux efforts de GENFIT, l’engagement autour de l’ACLF s’est renforcé, favorisant la compréhension des principaux défis cliniques et réglementaires et positionnant l’ACLF comme une priorité stratégique partagée par les parties prenantes de premier plan, y compris le Forum for Collaborative Research. Cette dynamique devrait se manifester à l’occasion de deux événements clés, au congrès EASL.

26 mai 2026 : Réunion Mondiale de Consensus sur l’Harmonisation de la Définition de l’ACLF

Pour la première fois, l’EASL et ses sociétés savantes sœurs AASLD3, APASL4, ALEH5 et SOLDA6 se réunissent pour élaborer une définition mondiale commune de l’ACLF. Cette initiative vise à dépasser les divergences régionales persistantes et à accélérer les avancées au bénéfice des patients du monde entier.

Les premiers résultats de cette collaboration seront présentés lors d’un événement regroupant ces différents acteurs, qui se tiendra à l’Hôtel Porta Fira à Barcelone, la veille du lancement officiel du Congrès EASL 2026.

27 mai 2026 : Événement “ACLF Insights”

GENFIT et EF CLIF coorganiseront leur événement annuel “ACLF Insights”, qui débutera par une présentation du Dr Veronica Miller, PhD, Professeur Associé à l’Université Berkeley Public Health et Directrice du Forum for Collaborative Research (Etats-Unis), et du Dr Richard Moreau, MD, Chercheur Senior à l’INSERM et Directeur de l’European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF CLIF). Ils présenteront le cadre de gouvernance du Programme ACLF annoncé à la fin de l’année dernière par le Forum for Collaborative Research et lancé récemment.

Le Dr Jonel Trebicka, MD, PhD, Chef de Département et Professeur de Médecine à l’Université de Münster (Allemagne), évoquera ensuite la science translationnelle et les approches clés utilisées dans le domaine.

GENFIT conclura la session avec un point d’actualité sur ses programmes.

III. Importance croissante de la technologie diagnostique non-invasive de GENFIT dans la MASH

La MASH sera un thème central du Congrès EASL 2026, avec environ 250 abstracts dont 4 en « late breaking », notamment à travers des contributions de grands laboratoires pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie. Cette dynamique reflète un marché thérapeutique en forte expansion, mis en évidence par le succès des premiers traitements autorisés, et ce dès leur première année de commercialisation, accentuant la nécessité d’une identification des patients à grande échelle.

Bien que GENFIT ne présente pas de données cette année, sa technologie diagnostique non invasive NIS2+® est déjà intégrée dans les recommandations EASL–EASD–EASO. Avec l’essor des thérapies, la résolution du sous-diagnostic persistant et l’identification des patients à grande échelle deviennent des enjeux essentiels, renforçant le positionnement stratégique de la technologie développée par GENFIT.

IV. Nouvelles données présentées par Ipsen sur Iqirvo® dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC)

Ipsen présentera six nouveaux ensembles de données lors du Congrès EASL, y compris des présentations en « late breaking » apportant de nouveaux éclairages sur la prise en charge de la maladie, combinant des données en vie réelle et les retours des patients afin de mieux comprendre la progression de la maladie et l’expérience patient :

Poster LBP-033 : Elafibranor treatment results in rapid reductions in biochemical markers and symptom burden: data from the ongoing prospective, non-interventional ELFINITY phase IV global study in patients with primary biliary cholangitis

Poster LBP-018 : Improvements in fatigue in patients with primary biliary cholangitis treated with elafibranor: Patient-Reported Outcome Measurement Information System Fatigue Short Form 7a (PFSF 7a) data from the phase III ELATIVE® trial

Poster LBP-023 : Real-world outcomes in patients with primary biliary cholangitis who initiated elafibranor treatment with baseline alkaline phosphatase less than 1.67× the upper limit of normal

Poster SAT-396 : Bone mineral density is stable in patients with primary biliary cholangitis receiving up to 3.5 years of elafibranor treatment

Poster SAT-364 : Long-term improvements in lipid profiles with elafibranor treatment, and favourable safety with concomitant statin use, in patients with primary biliary cholangitis during the open-label extension of the phase III ELATIVE® trial

Poster SAT-300 : Long-term treatment with elafibranor improves markers of immune response and inflammation in primary biliary cholangitis

FIN

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie associées à un risque vital et pour lesquelles le besoin médical reste largement insatisfait. Pionnière dans la recherche et le développement clinique dans ce domaine, GENFIT s’appuie sur un héritage scientifique solide, bâti sur plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT cible la décompensation aigüe sur cirrhose (Acute on-Chronic Liver Failure – ACLF), ainsi que les pathologies associées comme la décompensation aiguë (DA) ou l’encéphalopathie hépatique (EH). Elle développe des actifs thérapeutiques aux mécanismes d’action complémentaires, choisis pour cibler les voies physiopathologiques clés. La société s’intéresse également à d’autres pathologies graves comme le cholangiocarcinome (CCA), les troubles du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (AO). Son portefeuille R&D, couvrant plusieurs stades de développement, favorise un flux de données régulier. L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à fort potentiel – des stades précoces jusqu’aux phases avancées de pré-commercialisation – s’est concrétisée en 2024 par l’approbation accélérée d’Iqirvo® (elafibranor) par la U.S. Food and Drug Administration (FDA), la European Medicines Agency (EMA) et la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, dans le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Iqirvo® est désormais commercialisé dans plusieurs pays.7 Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d’une franchise diagnostique incluant NIS2+®, utilisée pour la détection de la metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, anciennement stéatohépatite non alcoolique – NASH). GENFIT, une entreprise certifiée BCorp™ depuis 2025, est installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis). La Société est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, et en particulier des déclarations prospectives relatives à l’importance de la participation de la Société au Congrès EASL 2026, à la dynamique scientifique et stratégique attendue dans la décompensation aigue sur cirrhose (ACLF), à l’importance croissante de la MASH et des technologies diagnostiques associées, y compris et en particulier celle développée par la Société, à l’avancement de ses programmes de recherche et développement, y compris dans l’ACLF et d’autres indications, au développement en cours de GNS561, ainsi qu’aux progrès potentiels et à l’impact de l’élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) commercialisé par Ipsen. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées aux programmes non cliniques et précliniques, la reproductibilité des résultats précliniques, la transposition des données issues de modèles animaux à la biologie humaine, la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités règlementaires aux Etats-Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, le prix, l'approbation et le succès commercial d'elafibranor dans les pays concernés, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de la Société déposé le 03 avril 2026 (n° D.26-0221) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2025, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACTS

GENFIT | Investisseurs

Jean-Christophe Marcoux – Chief Corporate Affairs Officer | Tel: +33 3 2016 4000 |

jean-christophe.marcoux@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Agence Maarc | Tel : 06 87 88 47 26 |bruno.arabian@maarc.fr

Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

1 American Society of Clinical Oncology

2 European Society for Medical Oncology

3 The American Association for the Study of Liver Diseases, une organisation regroupant des scientifiques et des professionnels de santé engagés dans la prévention et le traitement des maladies hépatiques

4 Asia-Pacific Association for the Study of the Liver, une organisation régionale soutenant la recherche et l’éducation en hépatologie

5 Latin American Association for the Study of the Liver, une association scientifique dédiée à la promotion de la recherche et de la formation en hépatologie en Amérique latine

6 Society on Liver Disease in Africa, une organisation dédiée à la promotion de la recherche et de la formation en matière de santé du foie à l’échelle du continent africain

7 Élafibranor est mis sur le marché et commercialisé notamment aux Etats-Unis et en Europe par Ipsen sous la marque Iqirvo®

Pièce jointe