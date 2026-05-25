AB Science annonce que le titre AB Science continue d’être couvert par Maxim Group, avec un objectif de cours de 4,00 € par action

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À LA SUITE DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 ET DE LA SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE POUR LES ESSAIS CLINIQUES, MAXIM GROUP RÉITÈRE SA RECOMMANDATION D'ACHAT SUR LE TITRE AB SCIENCE AVEC UN OBJECTIF DE COURS DE 4,0 EUR PAR ACTION

Paris, 25 mai 2026, 18h

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce que le titre AB Science continue d’être couvert par Maxim Group, une société indépendante américaine spécialisée dans les services bancaires d'investissement, les titres et la gestion de patrimoine, qui a réitéré sa recommandation d’achat sur le titre avec un objectif de cours de 4,00 € par action.

Maxim Group a publié cette recommandation dans une note intitulée “2H25 Review/Outlook: With Masitinib Clinical Trial Insurance Policy Offer, Positioned to Initiate Phase 3 Study for ALS in 2H26”, publiée le 21 mai 2026.

Dans cette mise à jour, Maxim Group a réitéré sa recommandation d’achat du titre, avec un objectif de cours de 4,00 €.

La nouvelle note souligne que :

En avril 2026, une offre de souscription d’une police d’assurance de financement d’essais cliniques d’un montant de 25 millions d’euros (jusqu’à 39 millions d’euros) a été obtenue afin de se prémunir contre un échec de la phase 3 et les coûts associés, et divers accords de crédit ont été renégociés.

AB Science donne désormais la priorité stratégique totale au développement du masitinib pour la SLA et d’AB8939 pour la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Tous ses essais cliniques et développements dans les autres indications en dehors de la SLA et de la LMA ont été volontairement suspendus dans le cadre de ce recentrage stratégique. Cela devrait permettre de réduire les coûts d’exploitation tout en accélérant le développement des programmes présentant la plus grande valeur. Le masitinib pour le traitement de la SLA reste la voie la plus rapide vers la commercialisation.

Bien qu'un financement soit nécessaire pour lancer l'étude de phase 3 sur le masitinib dans le traitement de la SLA, la police d'assurance des essais cliniques réduit considérablement le risque pour AB Science auprès des investisseurs existants et potentiels qui financent le programme de phase 3. Elle fonctionne en effet comme une option de vente : bien qu'une prime de 8 millions d'euros doive être versée, les investisseurs bénéficient d'une protection de 25 millions d'euros si l'essai échoue et peuvent potentiellement récupérer leur capital initial, à hauteur des coûts de l'essai. Cela rend l'opportunité de financement et d'investissement pour AB Science plus attractive grâce à cette protection contre les pertes.

Dans l'ensemble, le masitinib a montré un potentiel prometteur pour le traitement des patients atteints de SLA et ayant une progression normale de la maladie, avec un profil risque-bénéfice positif. Dans la SLA, le masitinib a démontré des bénéfices tant fonctionnels qu'en termes de survie, tout en étant bien toléré. De plus, le masitinib a généré des résultats prometteurs dans trois maladies neurodégénératives (SLA, SEP, maladie d’Alzheimer), ce qui valide globalement l'approche d'inhibition des mastocytes.

Cette recommandation confirme la couverture de l'action AB Science par Maxim Group, qui s'ajoute au consensus des analystes financiers aux côtés de Chardan, In Extenso Finance et DNA Finance.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (PKI), une classe de protéines ciblées dont l’action est essentielle dans les voies de signalisation au sein des cellules. Nos programmes ciblent uniquement des maladies présentant des besoins médicaux non satisfaits importants, qui sont souvent mortelles avec une survie à court terme, ou rares, ou encore réfractaires aux traitements existants.

AB Science a développé un portefeuille exclusif de molécules, et le composé phare de la société, le masitinib, a déjà été homologué en médecine vétérinaire et est en cours de développement pour la médecine humaine. La société a son siège social à Paris, en France, et est cotée sur Euronext Paris (symbole boursier : AB).

De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’AB Science : www.ab-science.com.

Déclarations prospectives - AB Science

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques. Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations fondées sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant les résultats financiers, les événements, les opérations, les services futurs, le développement de produits et leurs performances potentielles ou futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « prévoir », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle d’AB Science, ce qui peut impliquer que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés, suggérés ou anticipés dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent les incertitudes liées au développement des produits de la Société, qui pourrait ne pas aboutir, ou aux autorisations de mise sur le marché accordées par les autorités compétentes, ou, plus généralement, à tout facteur susceptible d’affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science, ainsi qu’à ceux développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science décline toute obligation ou engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, sous réserve des réglementations applicables, en particulier les articles 223-1 et suivants du Règlement général de l’AMF.

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AB Science

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