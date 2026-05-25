Google Cloud Security schult auf der Google Next 2026 mit Instruqt über 150 Fachkräfte in agentischer KI

AMSTERDAM, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die praxisorientierte Plattform für Produkterlebnisse, die von MongoDB, Elastic, Google und SUSE genutzt wird, gab heute bekannt, dass Google Cloud Security Instruqt auf der Google Next 2026 eingesetzt hat, um mehr als 150 Fachkräfte in den Möglichkeiten agentischer KI zu schulen. Die unter dem Namen „Agentic SOC Experience“ angebotene Session zählt zu den größten praxisorientierten Schulungen zu agentischer KI, die in diesem Jahr auf einer großen Branchenkonferenz durchgeführt wurden.

Mithilfe von Instruqt richteten die Teilnehmer jeweils eine eigene Google-Cloud-Vertex-AI-Umgebung ein, entwickelten ihre eigenen Agenten von Grund auf und erkundeten Googles agentische Funktionen in isolierten Sandbox-Umgebungen, statt lediglich foliengestützte Präsentationen anzusehen.

„Gerade im KI-Bereich ist Instruqt hervorragend, weil wir damit für jeden Teilnehmer eine eigene Vertex-Umgebung aufsetzen können“, so Keith Manville, Pre-Sales Engineer im Kundenkommunikationsteam von Google Cloud Security und Leiter der Session. „Die Teilnehmer gingen mit einem klaren Verständnis dafür nach Hause, was ein Agent ist, welche grundlegenden Funktionen in einen Agenten eingebaut werden und wie man sie nutzt. Jeder lernt auf seine eigene Weise. Da die Technologie komplex ist, weiß man wirklich nicht, wo man klicken oder was man tun soll, wenn man sie noch nie gesehen hat. Instruqt hilft uns dabei, Nutzer nahtlos durch den Lernprozess zu führen und ihnen den Umgang mit dem Produkt Schritt für Schritt zu vermitteln.“

Die Lücke bei der KI-Nutzung schließen

Der Workshop spiegelt einen umfassenderen Wandel innerhalb der Softwarebranche wider. KI bringt neue Funktionen schneller auf den Markt, als Kunden sie tatsächlich nutzen können, und genau in der Lücke zwischen Produkteinführung und Produktnutzung gehen Pipeline, Kundenbindung und Umsatz verloren. Laut dem „2026 State of Developer Adoption Report“ von SlashData sehen sich 92 % der Fachkräfte mit mindestens einer erheblichen Hürde bei der Einführung konfrontiert, wobei technologische Komplexität (26 %), mangelnde Abstimmung im Team (27 %) und veraltete Inhalte (25 %) als wichtigste Ursachen genannt werden.

„Die Unternehmen, die im KI-Zeitalter erfolgreich sein werden, bringen nicht nur die besten Produkte auf den Markt. Sie werden ihren Kunden helfen, diese tatsächlich zu nutzen“, erklärt Tyler Crumpler, VP of Marketing bei Instruqt. „Was Google Cloud Security auf der Google Next gezeigt hat, sollte für jedes KI-basierte Unternehmen ein Vorbild sein. Geben Sie Kunden eine reale Umgebung mit echten Tools und lassen Sie sie etwas entwickeln, das sie direkt in ihren Arbeitsalltag mitnehmen können. So wächst die Nutzung, so wachsen die Fähigkeiten, und so wächst auch die Pipeline.“

Über Instruqt

Instruqt ist die praxisorientierte Plattform für Produkterlebnisse, mit der weltweit führende Softwareunternehmen komplexe Produkte in überzeugte Kundenbeziehungen übersetzen. Marketing-, Vertriebs- und Schulungsteams bei MongoDB, Elastic, Google, SUSE und anderen Unternehmen nutzen Instruqt, um skalierbare, browserbasierte Produkterlebnisse bereitzustellen, die die Produktnutzung fördern, qualifizierte Vertriebspipelines aufbauen und die Kompetenzentwicklung beschleunigen. Instruqt wurde in Amsterdam gegründet und ist die zentrale Plattform für entwicklergetriebenes Wachstum im KI-Zeitalter. Weitere Informationen unter instruqt.com.

Medienkontakt

Tyler Crumpler, VP of Marketing, Instruqt

tyler@instruqt.com