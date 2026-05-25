Google Cloud Security s’appuie sur la plateforme Instruqt pour former plus de 150 professionnels à l’IA agentique à l’occasion du Google Cloud Next 2026

AMSTERDAM, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, plateforme d’expérience produit pratique utilisée par MongoDB, Elastic, Google et SUSE, annonce ce jour que Google Cloud Security s’est appuyé sur sa technologie pour former plus de 150 professionnels aux capacités de l’IA agentique lors de la conférence Google Cloud Next 2026. Intitulée « Agentic SOC Experience », cette session figure parmi les plus importantes formations pratiques consacrées à l’IA agentique organisées cette année dans le cadre d’une grande conférence technologique.

Grâce à Instruqt, chaque participant a pu accéder à un environnement Google Cloud Vertex AI dédié, concevoir ses propres agents à partir de zéro et explorer les capacités agentiques de Google dans des environnements sandbox isolés. Cette approche immersive a permis d’aller au-delà des démonstrations traditionnelles sur diapositives.

« En matière d’IA, Instruqt est un outil remarquable, car il nous permet de déployer un environnement Vertex dédié pour chaque participant », déclare Keith Manville, ingénieur avant-vente au sein de l’équipe en contact avec la clientèle de Google Cloud Security, qui a animé la session. « Les participants sont repartis avec une compréhension claire de ce qu’est un agent, des fonctionnalités fondamentales que nous y intégrons et de la manière de les utiliser. Chacun apprend différemment. Face à une technologie complexe, lorsqu’on ne l’a jamais manipulée, il est difficile de savoir où cliquer ou quoi faire. Instruqt nous aide à guider les utilisateurs de façon fluide tout au long de leur parcours d’apprentissage et de prise en main du produit. »

Combler le fossé de l’adoption de l’IA

Cet atelier s’inscrit dans une évolution plus large des pratiques au sein du secteur des logiciels. Alors que l’IA accélère le rythme de lancement de nouvelles fonctionnalités, les clients peinent souvent à les adopter au même rythme. C’est dans cet écart entre la mise sur le marché d’un produit et son adoption effective que les entreprises risquent de perdre en pipeline commercial, en fidélisation client et en chiffre d’affaires. Selon le rapport « 2026 State of Developer Adoption Report » de SlashData, 92 % des professionnels déclarent être confrontés à au moins un défi majeur en matière d’adoption. Parmi les principaux freins cités figurent la complexité technologique (26 %), le manque de coordination entre les équipes (27 %) et l’obsolescence des contenus (25 %).

« À l’ère de l’IA, les entreprises qui s’imposeront ne seront pas seulement celles qui proposeront les meilleurs produits, mais celles qui aideront leurs clients à les utiliser concrètement », déclare Tyler Crumpler, vice-président du marketing chez Instruqt. « L’initiative menée par Google Cloud Security lors de Google Cloud Next constitue un modèle pour toute entreprise orientée IA : offrir aux clients un environnement réel, des outils concrets et la possibilité de créer quelque chose qu’ils pourront réutiliser dans leur activité. C’est ainsi que l’on renforce l’adoption, les compétences et le pipeline commercial. »

À propos d’Instruqt

Instruqt est une plateforme interactive d’expérience produit qui aide les plus grandes entreprises de logiciels au monde à transformer la complexité de leurs produits en expériences client engageantes. Les équipes marketing, commerciales et de formation de MongoDB, Elastic, Google, SUSE et d’autres leaders technologiques utilisent Instruqt pour proposer, directement depuis un navigateur, des expériences évolutives. Ces expériences favorisent l’adoption des produits, génèrent des opportunités commerciales qualifiées et accélèrent la montée en compétences des utilisateurs. Fondée à Amsterdam, Instruqt s’impose comme une plateforme de référence pour accompagner la croissance axée sur les développeurs à l’ère de l’IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur instruqt.com.

Interlocuteur auprès des médias

Tyler Crumpler, vice-président du marketing, Instruqt

tyler@instruqt.com