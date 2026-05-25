Placements AGF annonce une proposition de changement concernant l'objectif de placement du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF

TORONTO, 25 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé aujourd’hui une proposition de changement concernant l’objectif de placement du FNB Actions mondiales Croissance durable AGF (symbole au téléscripteur : AGSG) (le « FNB »), sous réserve de l’approbation des porteurs de titres et des organismes de réglementation.

Après avoir mené un examen approfondi, Placements AGF est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt du FNB et de ses porteurs de titres de remplacer l'objectif de placement qui vise largement un mandat d'actions mondiales liées à l'investissement durable, par un objectif basé sur une stratégie ciblant davantage la transition énergétique et l’adaptation climatique. Ce nouveau positionnement permettra de mieux aligner l'approche d'investissement du FNB avec les occasions de placement sur le marché en évolution et la demande des investisseurs, tout en offrant une exposition différenciée à des sociétés qui contribuent directement à la réduction de l'impact environnemental et au développement de solutions appuyant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Actuellement, le FNB vise à procurer une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement, à l'échelle mondiale, dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui cadrent avec le concept de développement durable du FNB. Placements AGF propose de changer l'objectif de placement du FNB afin que celui-ci vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés offrant des solutions liées à la réduction de l'empreinte écologique du système énergétique actuel et à l'adaptation au changement climatique.

Une assemblée extraordinaire des porteurs de titres sera tenue le 29 juillet 2026, ou vers cette date, aux fins de considération et d’approbation de la proposition de changement de l'objectif de placement du FNB. Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations requises, le nouvel objectif de placement devrait entrer en vigueur le 19 août 2026, ou vers cette date. Si le changement d'objectif de placement est approuvé, les changements additionnels suivants seront effectués parallèlement :

Mise à jour des stratégies d'investissement, en fonction du nouvel objectif de placement;

Modification des facteurs de risque ainsi que de l'indice de référence, dans le but de refléter les changements apportés à l'objectif de placement et aux stratégies d'investissement.

Changement de nom visant à mieux refléter le nouvel objectif de placement du FNB;

Changement de symbole au téléscripteur visant à mieux refléter le nouveau nom du FNB.





Aucun changement n’est prévu en ce qui concerne les frais liés au FNB ou le niveau de risque, en conséquence du changement proposé.

Des détails supplémentaires sur le changement proposé quant à l'objectif de placement du FNB et sur les changements accessoires seront fournis dans la circulaire d’information pertinente. En prévision de l’assemblée extraordinaire, un document de préavis et d’accès sera expédié par la poste aux porteurs de titres du FNB qui sont inscrits au 19 juin 2026. Ce document énoncera les différents moyens par lesquels les porteurs de titres pourront obtenir une copie de la circulaire d’information, qui sera également disponible sur le site de www.sedar.com.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com.



Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés à un fonds négocié en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les parts de FNB s’achètent et se vendent au cours du marché à la bourse et les frais de courtage réduisent leurs rendements.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 61 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

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