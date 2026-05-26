CGTN : Donner la priorité aux citoyens : un principe directeur de la gouvernance chinoise

PÉKIN, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la Fête du Printemps de cette année, le président chinois Xi Jinping a visité la cantine communautaire d’un ensemble résidentiel pour personnes âgées afin de se renseigner sur les efforts locaux visant à améliorer les services publics de proximité et la prise en charge des personnes âgées. Il a également eu une conversation chaleureuse avec des livreurs qui faisaient une pause à la cantine, en les interrogeant sur leur travail et leur vie quotidienne.

Xi Jinping a souligné que les comités du Parti et les administrations à tous les échelons devaient les accompagner et fournir des services plus performants afin de les soutenir dans leur quotidien, leur travail et leur formation.

L’année 2026 marque le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC). Le président a un jour fait remarquer que le peuple représente la nation, et que la nation est composée du peuple. Il a également déclaré que la survie d’un parti dépend du soutien que lui apporte son peuple, en ajoutant qu’avec la confiance et le soutien du peuple, le PCC est invincible face à tous les obstacles.

Depuis le 18e Congrès national du PCC en 2012, près de 100 millions de personnes sont sorties de la pauvreté, la Chine a achevé la construction d’une société modérément prospère à tous égards, et le pays a mis en place les plus grands systèmes au monde en matière d’éducation, de sécurité sociale, de soins de santé et de soutien au logement urbain.

L’accès à l’éducation à tous les niveaux a atteint ou dépassé la moyenne des pays à revenu intermédiaire et élevé. La couverture d’assurance maladie de base est restée supérieure à 95 %, l’espérance de vie a franchi le seuil des 79 ans et le groupe à revenu intermédiaire compte désormais plus de 400 millions de personnes.

La priorité donnée à une approche centrée sur les citoyens est d’autant plus évidente que la Chine se trouve actuellement dans la première année de son 15e plan quinquennal (2026-2030). Plus d’un tiers du plan de développement économique et social national est lié aux moyens de subsistance de la population. Il couvre l’emploi, les revenus, l’éducation, les soins de santé, la prise en charge des personnes âgées et la garde d’enfants – autant d’enjeux perçus par le public comme étant les plus pressants et les plus préoccupants.

Les livreurs de repas, les chauffeurs de taxi et les travailleurs du commerce électronique relèvent de ces « nouvelles formes d’emploi » qui sont apparues avec l’essor de l’Internet et de l’économie numérique, et ils représentent aujourd’hui une partie en croissance rapide du marché du travail chinois. En ce qui les concerne, le plan met l’accent sur les efforts déployés afin de stimuler le développement rationnel de nouvelles formes d’emploi flexibles. Il vise également à aider les personnes qui occupent ces formes d’emploi flexibles et nouvelles à participer aux régimes d’assurance des salariés et à poursuivre l’amélioration des politiques de transfert des comptes de sécurité sociale.

Zhang Linshan, chercheur à l’Académie de recherche macroéconomique de la National Development and Reform Commission (Commission nationale du développement et de la réforme) de Chine, a déclaré que le 15e plan quinquennal envoie un signal fort qui témoigne de l’engagement continu du pays en faveur d’une approche centrée sur les citoyens, avec un développement de haute qualité axé sur l’amélioration de la qualité de vie de la population et garantissant que les résultats du développement profitent à toutes et à tous d’une manière plus large et plus équitable.

Zhang a déclaré que cette approche traduit également l’évolution de la stratégie de développement du pays, qui ne vise plus uniquement la croissance, mais une croissance de qualité supérieure.

L’objectif est de garantir que la croissance économique et l’amélioration des moyens de subsistance de la population progressent de concert de manière à générer un cercle vertueux et à permettre ainsi aux citoyens de se sentir davantage en sécurité et plus confiants dans l’avenir, a ajouté Zhang.

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