Transgene présente des résultats précliniques avec TG-MVA, un nouveau vaccin prophylactique contre la variole du singe (mpox), au Congrès mondial sur les maladies infectieuses

Ce candidat vaccin s’appuie sur l’expertise de Transgene dans les vecteurs viraux MVA (Modified Vaccinia Ankara), reconnus dans le développement de vaccins contre la variole

De nombreuses données précliniques avec TG-MVA CEF et TG-MVA CL démontrent une protection contre une infection par le virus de la variole du singe (Monkeypox virus - MPXV)

Transgene reste résolument centrée sur le développement de sa plateforme myvac® de vaccins thérapeutiques contre le cancer, et évalue actuellement différentes options pour poursuivre le développement de TG-MVA et créer de la valeur





Strasbourg, France, le 26 mai 2026, 8h00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd’hui la présentation orale de données précliniques mettant en avant le potentiel de TG-MVA, candidat vaccin prophylactique de Transgene basé sur le MVA (Modified Vaccinia Ankara) produit sur cellules embryonnaires de poulet (TG-MVA CEF ) et sur lignée cellulaire (TG-MVA CL ) développé contre la variole du singe, mpox.

Le vecteur viral MVA utilisé par Transgene est issu d’un virus historiquement développé pour la vaccination antivariolique. Son profil de sécurité et son appartenance à la famille des Orthopoxvirus1 en font un vecteur particulièrement adapté au développement de vaccins contre la variole du singe.

La présentation orale aura lieu lors du Congrès mondial sur les maladies infectieuses (World Congress on Infectious Diseases), qui se tiendra du 25 au 27 juin à Barcelone en Espagne.

Concentrée sur le développement de sa plateforme myvac® de Vaccins Thérapeutiques Individualisés reposant sur des Néoantigènes qui exploite les technologies de vecteurs viraux pour stimuler le système immunitaire contre le cancer, Transgene met désormais à profit son expertise approfondie en ingénierie des vecteurs viraux pour lutter contre les maladies infectieuses aiguës. Le développement de TG-MVA contre les maladies liées aux Orthopoxvirus répond aux enjeux croissants de pandémie et de biosécurité.

La population mondiale étant aujourd’hui peu immunisée face aux Orthopoxvirus et ne disposant actuellement que d’un nombre limité de vaccins, la fragilité de l’approvisionnement constitue un risque de santé publique. Transgene a initié son programme de vaccins pour développer une alternative vaccinale contre l’infection par le virus de la variole du singe et ses variants émergents, tout en renforçant la préparation face au risque potentiel de bioterrorisme lié à la variole. Produit sur lignée cellulaire facilement modulable et transposable, le programme de Transgene vise à garantir la disponibilité d’une nouvelle génération de vaccins prophylactiques contre la variole du singe (TG-MVA CL ) et permettre une réponse rapide aux besoins de santé publique et aux priorités en matière de biosécurité.

« Nos résultats précliniques avec TG-MVA CEF et TG-MVA CL démontrent son potentiel pour offrir une protection rapide contre l’infection par le virus de la variole du singe et plus largement les infections à Orthopoxvirus. Nous évaluons actuellement différentes options pour poursuivre le développement de ce programme. TG-MVA CL est considéré comme le candidat privilégié pour poursuivre le développement chez l’Homme. Il permet une solution à grand volume ; il est facilement modulable et transposable, susceptible de palier aux contraintes actuelles de capacité industrielles liées à la production sur CEF afin de répondre aux besoins de santé publique et de biosécurité. Notre stratégie reste résolument centrée sur notre plateforme myvac®, sur laquelle nous continuons à concentrer nos principaux efforts de développement. » déclare le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur Général de Transgene.

« Notre modèle économique consiste à générer de solides preuves de principe et preuves de concept afin de valoriser nos technologies innovantes, notamment TG-MVA, et de faciliter les partenariats ou collaborations. Cette approche nous permet d’augmenter l’impact de nos actifs tout en continuant à faire progresser de nouvelles options thérapeutiques pour les patients du monde entier. »

Transgene présentera, lors du Congrès mondial sur les maladies infectieuses, les résultats de son programme préclinique évaluant l’efficacité et la sécurité de TG-MVA chez la souris et chez les primates non humains (NHP). Ces données démontrent un effet protecteur de TG-MVA chez les animaux vaccinés puis exposés au MPXV et encouragent la poursuite du développement de TG-MVA.

La présentation orale mettra en avant les résultats de la comparaison entre les groupes de traitement, notamment :

Les données de survie après exposition au MPXV

Les réponses immunitaires observées chez les animaux vaccinés (souris et primates non-humains) avec le TG-MVA

La sécurité et tolérance du candidat vaccin au sein des deux espèces

La comparaison des TG-MVA CEF (produit sur cellules embryonnaires de poulet), TG-MVA CL (produit sur lignée cellulaire) avec le vaccin leader sur le marché, MVA-BN®

Détails de la présentation :

Titre : « Une protection rapide contre le virus de la variole du singe (mpox) induite par un nouveau vaccin MVA produit sur lignée cellulaire (TG‑MVA CL )»

“Robust Protection Against Monkeypox Virus Mediated by a Novel Cell‑Line–Derived MVA Vaccine (TG-MVA CL )”

Autrice : Nathalie Silvestre, responsable du Laboratoire de Vectorologie chez Transgene

: Nathalie Silvestre, responsable du Laboratoire de Vectorologie chez Transgene Session : Développement de vaccins et immunisation

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Contacts

Transgene Media : Investisseurs & Analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadege Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière CDR Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud/Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 7 63 73 05 67 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

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À propos de TG-MVA

TG-MVA est le candidat vaccin de Transgene basé sur le virus Modified Vaccinia Ankara (MVA), ciblant les maladies liées aux Orthopoxvirus, notamment la variole et le mpox. TG-MVA CL est un candidat vaccin MVA hautement atténué et non réplicatif, conçu pour induire une réponse immunitaire antivirale rapide et robuste chez les individus à risque de variole ou de mpox. Il est produit à partir de lignées cellulaires aviaires en suspension, permettant une production rapide et évolutive, une montée en échelle industrielle simplifiée, ainsi qu’un approvisionnement fiable pour des besoins médicaux urgents et à grande échelle. En revanche, TG-MVA CEF est produit selon des méthodes traditionnelles utilisant des fibroblastes embryonnaires de poulet (CEF).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.







1 Orthopoxvirus : groupe de virus de la famille des Poxviridae, comprenant la variole et la variole du singe induite par le mpox.





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