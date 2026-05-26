Groupe DÉKUPLE : activité du 1er trimestre 2026





ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE 2026

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Chiffre d’affaires : 61,2 M€ (+5,0 %)

Revenu net : 45,3 M€ (+2,4 %)

Croissance portée par le Marketing Digital (+8,2 %)

et l’International (+50,0 %)





Paris, le 26 mai 2026 (8h00) - Le Groupe DÉKUPLE, leader européen de la Communication et du Data Marketing, enregistre au premier trimestre 2026 un chiffre d’affaires de 61,2 M€ (+5,0 %) et un revenu net de 45,3 M€ (+2,4 %). Dans un environnement économique contrasté, cette performance reflète la bonne dynamique des activités de Marketing Digital et la forte accélération de l’international, confirmant la résilience du modèle du Groupe.

Bertrand Laurioz, Président Directeur Général déclare : « Le premier trimestre 2026 confirme la résilience de notre modèle dans un environnement toujours contrasté. La progression de notre activité, portée par le Marketing Digital et par une forte accélération de l’international, illustre la solidité de nos fondamentaux et la pertinence de notre positionnement.

Après un début d’année marqué par un certain attentisme, notamment en France, nous observons une amélioration progressive de la dynamique commerciale, en particulier sur nos activités de conseil ainsi que d’agences et solutions. Dans ce contexte, les annonceurs restent sélectifs, mais continuent d’investir sur les leviers les plus stratégiques directement créateurs de performance.

La croissance du Marketing et de la transformation Digital est cœur de notre modèle et s’appuie sur le développement de nos expertises en data, intelligence artificielle et technologies marketing. Parallèlement, la forte progression de notre activité à l’international traduit un changement d’échelle, avec un renforcement durable de notre présence en Europe et de notre capacité à accompagner nos clients sur des marchés clés.

Nous poursuivons également le renforcement des synergies entre nos entités, levier essentiel d’efficacité opérationnelle et de création de valeur, ainsi que l’optimisation de nos activités Magazines et Assurances, en concentrant les investissements sur les segments les plus rentables et les modèles générateurs de revenus récurrents.

Dans ce contexte, nous continuons de déployer notre modèle multi-local, combinant ancrage local et capacité d’accompagnement international, au service de nos clients. Nous restons pleinement engagés dans la trajectoire de notre plan Ambition 2030, avec l’objectif de poursuivre une croissance rentable et durable en Europe. »

CHIFFRES CLES DU 1er TRIMESTRE

Au premier trimestre 2026, le Groupe DÉKUPLE réalise un chiffre d’affaires1 de 61,2 M€ en croissance de + 5,0 %. La répartition de l’activité est la suivante :

En M€ T1 2026 T1 2025 Variation Marketing digital 44,0 40,0 +9,9 % Magazines 15,2 16,4 -6,9 % Assurances 2,0 1,9 +2,5 % Chiffre d’affaires 61,2 58,3 +5,0 %



Le revenu net2 du Groupe atteint 45,3 M€, en progression de + 2,4 % par rapport à l’an dernier, principalement portée par la dynamique du Marketing Digital. Son évolution par activité est la suivante :

En M€ T1 2026 T1 2025 Variation Marketing Digital 28,0 25,9 +8,2 % Magazines 15,2 16,4 -6,9 % Assurances 2,0 1,9 +2,5 % Revenu net 45,3 44,2 +2,4 %



RÉPARTITION DU REVENU NET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

En France, le revenu net atteint 38,7 M€, en retrait de -2,9 % sur une base publiée

(-2,4 % en organique). Il intègre un effet de périmètre3 de -0,2 M€ lié à la déconsolidation du Groupe Grand Mercredi depuis avril 2025.

À l’international, le revenu net atteint 6,6 M€, en très forte progression de +50,0 % (+22,4 % en organique). Cette dynamique est portée par un effet de périmètre de +1,2 M€, lié à l’acquisition de l’agence After en Espagne depuis mai 2025.

La part de l’international représente 14,6 % du revenu net, contre 9,9 % un an plus tôt, confirmant la poursuite de l’expansion géographique du Groupe.

En M€ T1 2026 T1 2025 Variation France 38,7 39,8 -2,9 % International 6,6 4,4 +50,0 % Revenu net 45,3 44,2 +2,4 %



MARKETING DIGITAL : DYNAMIQUE DE CROISSANCE SOLIDE

Le Marketing Digital confirme son rôle de principal moteur de croissance du Groupe avec un revenu net de 28,0 M€, en croissance de +8,2 %, incluant un effet de périmètre de 1,0 M€. À périmètre constant, la progression s’élève à +4,5 %.

Conseil et Technologie : le revenu net de Converteo, cabinet de conseil de référence en stratégie data et digitale, expert dans la transformation IA et Agentique, atteint 11,9 M€ (+3,4 %). Dans un contexte de marché encore prudent, la filiale affiche une activité solide et confirme son rôle clé dans les projets data, digitaux et d’intelligence artificielle des grandes marques avec ses 400 consultants en Europe et en Amérique du Nord.





le revenu net de Converteo, cabinet de conseil de référence en stratégie data et digitale, expert dans la transformation IA et Agentique, atteint 11,9 M€ (+3,4 %). Dans un contexte de marché encore prudent, la filiale affiche une activité solide et confirme son rôle clé dans les projets data, digitaux et d’intelligence artificielle des grandes marques avec ses 400 consultants en Europe et en Amérique du Nord. Agences et Solutions : le revenu net progresse à 16,1 M€ (+12,0 %), incluant +1,0 M€ d’effet de périmètre. À périmètre constant, le revenu net est en hausse de +5,4 % porté par la dynamique de développement des solutions technologiques du Groupe et le déploiement international des offres.





En M€ T1 2026 T1 2025 Variation Agences et Solutions 16,1 14,4 + 12,0 % Conseil et Technologie 11,9 11,5 + 3,4 % Revenu net

Marketing Digital 28,0 25,9 + 8,2 %



MAGAZINES & ASSURANCES : OPTIMISATION DES INVESTISSEMENTS

Dans un marché de la presse structurellement en contraction, l’activité Magazines génère un Volume d’Affaires Brut4 de 41,3 M€ (-5,9 %) pour un revenu net de 15,2 M€ (-6,9 %). Le portefeuille d'abonnements actifs à durée libre s’établit à 1,688 million au 31 mars 2026. Le Groupe concentre ses investissements sur les segments les plus rentables à travers des campagnes marketing ciblées et des partenariats renouvelés, afin de soutenir la récurrence des revenus et sa position de référence auprès des éditeurs.

L’activité Assurances affiche un revenu net de 2,0 M€ (+2,5 %), soutenu par le développement de nouveaux partenariats commerciaux, notamment en prévoyance, et des programmes innovants enrichis par l’IA, contribuant au renforcement de la qualité et de la récurrence du portefeuille.

PERSPECTIVES

Le Groupe DÉKUPLE aborde les prochains trimestres avec confiance, dans un environnement qui demeure contrasté, notamment en France.

Dans le cadre de la trajectoire définie par son plan stratégique Ambition 2030, le Groupe poursuit la montée en puissance de ses activités digitales et internationales, l’industrialisation de la performance marketing autour de la convergence data, technologie, intelligence artificielle et créativité, ainsi que le développement de revenus récurrents à forte valeur ajoutée.

Le Groupe reste par ailleurs attentif aux opportunités de croissance externe, en ligne avec son ambition de leadership européen en communication et data marketing.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Assemblée Générale, le 19 juin 2026





À propos du Groupe DÉKUPLE

Leader européen de la Communication et du Data Marketing, le Groupe DÉKUPLE possède un modèle d'affaires international et diversifié. Son écosystème couvre toute la chaîne de valeur de la Communication et du Data marketing avec : un Cabinet de Conseil, expert dans la transformation Data technologies, IA et Agentique, un réseau d’Agences Internationales Multi-expertises, un Hub Subscription Sales Marketing (Assurances & Magazines) et une « Boost Factory » regroupant ses Solutions Martech propriétaires. Ces centres d’expertises, tournés vers la performance, en font un acteur majeur, partenaire du business et de la différenciation des marques. Les professionnels du Groupe accompagnent, chaque jour, près de 750 marques (Grands Comptes et ETI Européennes et internationales) sur l’ensemble du funnel : awareness, considération, acquisition, rétention, conversion et mesure de la performance.

Notre Groupe familial, aux actionnaires stables, s'est engagé dans une croissance rentable et durable, grâce à une stratégie de diversification de ses activités. Bertrand Laurioz, entouré de son comité exécutif, pilote une stratégie combinant une vision solide à long terme et une action continue et régulière, orchestrant ainsi la croissance organique et la croissance externe du Groupe de manière pérenne. Indépendant et agile, le Groupe est devenu expert dans la mise en place de synergies Martech efficaces. Les activités et filiales du Groupe peuvent ainsi acquérir rapidement de nouvelles compétences, s'appuyer sur des solutions innovantes et les intégrer pour stimuler la performance de leurs actions. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés européens et aux positions clés de ses agences locales, le Groupe conduit des Pitches Européens sans couture, en montant des équipes multi agences et multi expertises.

Créé en 1972, le Groupe DÉKUPLE a réalisé 243 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie environ 1 200 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide.

Le Groupe DÉKUPLE est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.

www.dekuple.com

Contacts :

GROUPE DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Analystes - Investisseurs : Cyril COMBE - tel : +33 1 53 65 37 94

Presse - Médias : Fatou-Kiné N’DIAYE - tel : +33 1 53 67 36 34

dekuple@actus.fr

1 Le chiffre d’affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d’abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d’abonnements, le chiffre d’affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu’il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d’acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d’assurance, le chiffre d’affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d’annulation.

2 En ce qui concerne, les activités de marketing digital, le revenu net (anciennement marge brute) représente l’ensemble du chiffre d’affaires (total des factures émises : honoraires, commissions et achats refacturés aux clients) diminués de l’ensemble des coûts d’achat extérieurs effectués pour le compte des clients. Il est égal au chiffre d’affaires en ce qui concerne les activités magazines et assurances.

3 L'effet périmètre se calcule (i) en éliminant le revenu net des sociétés acquises au cours de la période ou de la période comparable et (ii) en éliminant le revenu net des sociétés cédées au cours de la période ou de la période comparable. L’activité à périmètre constant ne tient donc pas compte de cet effet de périmètre au cours de la période considérée.

4 Le volume d’affaires brut représente la valeur des abonnements commercialisés.

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