Die Leo International Precision Health AG baut eine durchgängig vernetzte Präzisionsgesundheitsplattform auf, die den gesamten Behandlungs- und Versorgungspfad von Patienten abdeckt

Die LIPH AG stellt eine vernetzte „Precision Health Engine“ vor, die das Gesundheitswesen von einer rein reaktiven Behandlung hin zu einer vorausschauenden, personalisierten und kontinuierlichen Gesundheitsversorgung transformieren soll.

Planegg/Martinsried, Deutschland, 26. Mai 2026 – Die Leo International Precision Health AG („LIPH AG“ oder das „Unternehmen“, Tickersymbol: LEOW), eine an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holdinggesellschaft, will seine Strategie für ein integriertes, KI-gestütztes Gesundheitsökosystem weiter ausbauen, das darauf abzielt, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik, HealthTech und Biotechnologie zu einer vernetzten Präzisionsgesundheitsplattform zu vereinen.



Nach einem richtungsweisenden Geschäftsjahr 2025, das unter anderem die Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und den Erwerb von sechs Mehrheitsbeteiligungen im Dezember 2025 umfasste, hat das Unternehmen die operativen Grundlagen für eine integrierte Plattform geschaffen, in der Daten, Technologie und klinisches Fachwissen zunehmend miteinander verknüpft werden.



„Das nächste Kapitel im Gesundheitswesen wird nicht von Einzelunternehmen geschrieben, sondern von intelligent vernetzten Ökosystemen. Unsere sechs strategischen Portfoliounternehmen bilden für die LIPH AG eine einzigartige Grundlage in den Bereichen KI, Diagnostik, klinischer Zugang, Rehabilitation, Genesungsunterstützung und Longevity-Forschung. Der Wert entsteht nicht nur aus dem Potenzial der einzelnen Unternehmen, sondern vor allem aus ihrem Zusammenspiel: Gemeinsam schaffen sie eine integrierte, skalierbare und stärker patientenorientierte Gesundheitsplattform. Wir bauen keine eigenständigen Unternehmen unabhängig voneinander auf. Stattdessen schaffen wir ein integriertes Ökosystem, in dem jedes Unternehmen die anderen stärkt, Synergien freisetzt und die Wertschöpfung im gesamten Portfolio steigert“, sagte Leo Wang, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LIPH AG.

Das Netzwerk der LIPH AG vereint sechs strategische Portfoliounternehmen, die im Dezember 2025 erworben wurden und in den Bereichen KI im Gesundheitswesen, Präzisionsdiagnostik, molekulare Pathologie, funktionelle Nahrungsergänzungsmittel, präventive Gesundheitsförderung und Longevity-Forschung tätig sind. Über ihren individuellen Wert, ihre Wettbewerbsvorteile und ihr Wachstumspotenzial hinaus sind diese Unternehmen strategisch als sich ergänzende Bausteine innerhalb eines integrierten Ökosystems für Präzisionsmedizin positioniert, das darauf ausgelegt ist, plattformübergreifende Synergien, langfristige Wertschöpfung und eine skalierbare Integration im Gesundheitswesen zu generieren.

Zu diesen Vermögenswerten gehören:

amiko AI - KI-gestützte biomedizinische Intelligenz

Das Unternehmen amiko AI mit Hauptsitz in Taiwan entwickelt eine „AI Co-Scientist“-Plattform, deren Schwerpunkt auf biomedizinischer Schlussfolgerung, ontologiebasierten KI-Systemen und KI-gestützter Wirkstoffforschung liegt. Seine Technologien sollen wissenschaftliche Entdeckungen, Präzisionsdiagnostik und die KI-gesteuerte Koordination im Gesundheitswesen schneller vorantreiben.

Pathomics Health - Präzisionsdiagnostik und digitale Gesundheit

Das in Singapur ansässige Unternehmen Pathomics Health bietet in ganz Südostasien präzise onkologische Diagnostik, prädiktive Risikoanalysen und KI-gestützte digitale Gesundheitsmanagement-Plattformen an. Seine Plattformen PathGene und P7 Health unterstützen Genomanalysen, molekulare Diagnostik und fortlaufendes Gesundheitsmanagement.

Danner Laboratory - Klinische Validierung und Flüssigbiopsie

Das Danner Laboratory ist ein CLIA-zertifiziertes Labor für Molekulardiagnostik und Zytopathologie mit Sitz in Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist spezialisiert auf KI-gestützte Bildgebung, Flüssigbiopsie-Technologien und präzise onkologische Diagnostik, die darauf abzielen, die Krebsfrüherkennung und die Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.

Dr. PAIN (Wankang Medical Group) - Integriertes Rehabilitations-Ökosystem

Dr. PAIN ist in Taiwan, Hongkong und China tätig und bietet über ein stetig wachsendes Kliniknetzwerk multidisziplinäre Rehabilitations- und Schmerztherapie-Dienstleistungen an, die Physiotherapie, Chiropraktik, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und KI-gestützte Diagnostik miteinander verbinden.

UHO Wellness - Lösungen für Nutrazeutika und die onkologische Genesung

Das in Taiwan ansässige Unternehmen UHO Wellness konzentriert sich auf Innovationen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Lösungen für die Stärkung des Immunsystems und wissenschaftlich fundierte Rehabilitationsprogramme für Krebspatienten. Seine firmeneigenen Beta-Glucan-Formulierungen und Wellness-Programme unterstützen die Gesundheitsvorsorge und die Rehabilitation nach einer Behandlung.

Renhe Biotech - Langlebigkeit und Zellgesundheit

Das in Australien ansässige Unternehmen Renhe Biotech entwickelt Präzisions-Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf NAD+-Biologie, gesundes Altern, Belastbarkeit und Longevitätsforschung. Seine Wellness-Produkte in therapeutischer Qualität unterstützen die Zellregeneration und präventive Gesundheitsmaßnahmen.

Gemeinsam bilden diese Unternehmen eine vernetzte Gesundheitsinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, Patienten während ihres gesamten Gesundheitsweges zu unterstützen – von der Erstuntersuchung und prädiktiven Diagnostik über KI-gestütztes Versorgungsmanagement und personalisierte Interventionen bis hin zur klinischen Validierung und integrierten Rückerstattungsmodellen durch Kooperationen mit Versicherungsgesellschaften.

Neue Investitionspipelines und strategische Expansion

Im Rahmen ihrer nächsten Wachstumsphase bereitet die LIPH AG die Aufnahme einer Reihe weiterer strategischer Vermögenswerte im Gesundheits- und Technologiebereich in Asien und Europa vor, darunter Kliniken für Präventivmedizin, Schönheitskliniken, Gesundheitsplattformen sowie Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie und Medizinprodukte.

Insgesamt erwirtschafteten die neun geplanten Vermögenswerte ein EBITDA zwischen 50 und 60 Millionen Euro, überwiegend im Geschäftsjahr 2025, was die Größe und das Ertragspotenzial der geplanten Portfolioerweiterung widerspiegelt.

Das erste Objekt im Rahmen dieser geplanten Expansion ist die beabsichtigte Übernahme aller Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem voraussichtlichen Kaufpreis von rund 48 Millionen Euro.

Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic.

Das Management der LIPH AG ist überzeugt, dass sich das Gesundheitswesen von fragmentierten und reaktiven Versorgungsmodellen hin zu integrierten, KI-gestützten Präzisionsgesundheits-Ökosystemen entwickeln wird, die kontinuierlich aus realen Patientendaten und Behandlungsergebnissen lernen und sich weiterentwickeln.

Prof. Dr. Joshua Lo, CEO der LIPH AG, sagte: „Das Gesundheitswesen tritt in eine neue Ära ein, und unsere Vision ist es, eine synchronisierte Präzisionsgesundheitsplattform aufzubauen, auf der jede Phase der Patientenreise intelligent, vernetzt und durch KI-gestützte Erkenntnisse kontinuierlich verbessert wird.“

Aufbau einer „Precision Health Engine“

Dieses Beispiel verdeutlicht das zukünftige Behandlungsmodell der LIPH AG:

Patienten können zunächst über die Rehabilitations- und Schmerztherapie-Kliniken von Dr. PAIN in das Ökosystem eintreten

in das Ökosystem eintreten Pathomics Health führt Präzisionsdiagnostik, Krankheitsrisikoprofilierung und Genomanalysen durch

führt Präzisionsdiagnostik, Krankheitsrisikoprofilierung und Genomanalysen durch amiko AI fungiert als zentrale KI-Orchestrierungsebene, die integrierte Behandlungspfade erstellt und prädiktive Erkenntnisse für eine vorausschauende Gesundheitsversorgung liefert.

fungiert als zentrale KI-Orchestrierungsebene, die integrierte Behandlungspfade erstellt und prädiktive Erkenntnisse für eine vorausschauende Gesundheitsversorgung liefert. UHO Wellness und Renhe Biotech bieten maßgeschneiderte Maßnahmen in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Immunsystemunterstützung und Longevity

und bieten maßgeschneiderte Maßnahmen in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Immunsystemunterstützung und Longevity Danner Laboratory liefert klinische Validierung, molekulare Diagnostik und Flüssigbiopsie

liefert klinische Validierung, molekulare Diagnostik und Flüssigbiopsie Integrierte Erstattungs- und Versicherungskonzepte unterstützen die Behandlungsfortführung im gesamten Ökosystem.

„Unser Konzept für den Behandlungsverlauf von Patienten zielt darauf ab, einzelne Interaktionen im Gesundheitswesen zu einem intelligenten Kontinuum zu verbinden. Wenn klinischer Zugang, Diagnostik, KI, Unterstützung bei der Genesung und präventive Gesundheitsförderung miteinander verknüpft werden, kann jede Interaktion mit einem Patienten zu einer Quelle des Lernens, der Personalisierung und der Wertschöpfung werden. Wir gehen davon aus, dass die Präzisionsmedizin auf diese Weise vorausschauender, anpassungsfähiger und skalierbarer werden kann“, sagte Prof. Dr. Lo.



Schaffung funktionsübergreifender Synergien als Zukunftsperspektive

Das Management der LIPH AG erwartet, dass eine der wichtigsten langfristigen Chancen im Gesundheitswesen in der Schaffung integrierter Datenökosysteme liegt, die in der Lage sind, sich verstärkende Wettbewerbsvorteile durch intelligente Datenauswertung zu generieren.

Das Unternehmen sieht mehrere Synergiepotenziale, aus denen sich eine substanzielle Wertschöpfung ergeben kann:

Verknüpfung von Forschung und Anwendung zwischen amiko AI und Pathomics Health;

Multimodale Daten-Feedbackschleifen über alle sechs Beteiligungsgesellschaften hinweg;

Länderübergreifender Vertrieb über Dr. PAIN, UHO Wellness und Renhe Biotech

Ausweitung des Geschäftsmodells vom asiatisch-pazifischen Raum nach Deutschland und in die Europäische Union;

Monetarisierung von Versicherungen durch Pathomics Health und portfolioweite Dienstleistungen; sowie operative Effizienz durch KI, insbesondere dort, wo amiko AI die Triage und die Optimierung von Arbeitsabläufen in Kliniknetzwerken unterstützen kann.





Dieser vernetzte Ansatz hat das Potenzial, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, der für eigenständige Anbieter oder Gesundheitsunternehmen mit Einzellösungen nur schwer nachzuahmen ist.

Darüber hinaus bietet die Notierung der LIPH AG an der Frankfurter Wertpapierbörse einen strategischen Zugang, um Innovationen im Bereich der Präzisionsmedizin aus dem asiatisch-pazifischen Raum auf europäische Kapitalmärkte, Gesundheitssysteme und grenzüberschreitende klinische Ökosysteme auszuweiten.

Die Zukunft des Gesundheitswesens

Das Management der LIPH AG ist der Überzeugung, dass sich das Gesundheitswesen in Richtung einer Zukunft entwickelt, in der:

Krankheiten früher erkannt werden,

das Gesundheitswesen zunehmend prädiktiv wird,

Interventionen personalisiert werden,

KI die Patientenpfade kontinuierlich optimiert,

und Wellness, Diagnostik und Behandlung zu integrierten Systemen für das lebenslange Gesundheitsmanagement verschmelzen.

„Die Zukunft des Gesundheitswesens wird auf intelligenten Ökosystemen basieren, die bei jeder Patienteninteraktion kontinuierlich lernen, personalisieren und sich weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, beim Aufbau dieser Zukunft mitzuwirken“, fügte Prof. Dr. Lo hinzu.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG („LIPH“, Börsenkürzel: LEOW) ist eine Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech, HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten, vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre.

Kontakt:



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Am Klopferspitz 19

82152 Planegg / Martinsried

ir@liphag.com







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Marketingmanager

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bryant.tang@leoint.com



Leiterin Marketing

Angeline Tan

angeline.tan@leoint.com

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