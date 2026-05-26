Bitwise lance le Canton ETP, qui suit le jeton natif de la plateforme blockchain conçue pour les marchés des capitaux





Ce produit vise à offrir une exposition cotée en bourse au CC, le jeton natif de la plateforme blockchain Canton Network



Canton Network est une blockchain leader avec confidentialité intégrée, conçue spécifiquement pour les marchés des capitaux, permettant aux banques et institutions financières de négocier et de régler des actifs de manière numérique tout en préservant la confidentialité des détails sensibles des transactions



Ce produit est le dernier ETP de qualité institutionnelle de Bitwise, reflétant l'intérêt croissant des investisseurs pour les infrastructures d'actifs numériques réglementées





26 mai 2026, Francfort - Bitwise annonce aujourd'hui le lancement de l'ETP Bitwise Canton (symbole BWCC ; ISIN DE000A4ARTH9) sur la plateforme Xetra de la Deutsche Börse. Ce produit vise à offrir une exposition cotée en bourse au CC, le jeton natif de Canton Network, en répliquant l'indice de référence Kaiko CANTO LDNLF.

Canton Network est une blockchain leader avec confidentialité intégrée, conçue spécifiquement pour les marchés des capitaux. Développé avec la participation d’institutions telles que Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Börse et le fournisseur de technologies financières Broadridge, Canton permetaux institutions financières réglementées d’émettre, de négocier et de régler des actifs de manière numérique, tout en préservant la confidentialité des détails des transactions. Contrairement aux blockchains publiques telles que Bitcoin ou Ethereum, où toutes les activités sont visibles par tous, sur Canton, les parties ne voient, valident et enregistrent que la partie des transactions qui les concerne, respectant ainsi les normes de confidentialité et de conformité exigées par les régulateurs.

Le jeton natif de Canton, le CC, joue un rôle central dans la gouvernance et le fonctionnement du réseau, sa valeur étant étroitement liée à l’adoption et à la croissance de l’écosystème Canton. Pour les investisseurs traditionnels, l’ETP nouvellement lancé représente une opportunité de s’exposer à l’écosystème émergent de l’adoption institutionnelle de la blockchain.

Bradley Duke, directeur général et responsable Europe chez Bitwise, a déclaré : « L’ETP Bitwise Canton vient compléter à point nommé notre gamme croissante d’ETP cryptographiques européens. Canton Network se distingue en tant que plateforme blockchain conçue dès le départ pour les institutions financières réglementées, combinant confidentialité, interopérabilité et programmabilité d’une manière spécifiquement conçue pour répondre aux exigences de conformité institutionnelles. Alors que la tokenisation des actifs financiers continue de prendre de l’ampleur, l’infrastructure de Canton en fait un acteur de premier plan sur les marchés financiers numériques. Le BWCC offre aux investisseurs un accès pratique et négocié en bourse à cet écosystème grâce à une structure ETP réglementée. »

Le BWCC, émis par Bitwise Europe GmbH en Allemagne, est le dernier produit lancé par Bitwise dans le cadre de sa gamme d’ETP cryptographiques européens, reflétant la volonté constante de la société d’élargir l’accès aux produits d’investissement en actifs numériques en Europe.

Le BWCC est entièrement adossé à des jetons CC conservés en stockage à froid. Il peut être acheté et vendu via un compte de courtage classique, sans nécessiter de portefeuille crypto.

Principales caractéristiques du produit

Nom de l'ETP Bitwise Canton ETP Symbole principal BWCC ISIN / WKN DE000A4ARTH9 / A4ARTH Indice de référence Taux de référence CANTO LDNLF TER 0,85 % par an Émetteur Bitwise Europe GmbH Siège social Allemagne

* L'ETP Bitwise Canton vise à répliquer la performance de l'indice Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF, nette des frais de gestion annuels (TER 0,85 % par an). La part de cryptomonnaie par part d'ETP reflète la performance quotidienne du prix du CANTO, déduction faite des frais applicables. Le cours de l'ETP peut fluctuer et ne pas suivre exactement la performance de l'actif sous-jacent.

Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur de l'ETP peut baisser comme augmenter, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. L'ETP est soumis au risque de marché, au risque de liquidité, au risque de conservation et au risque réglementaire. Plus d'informations disponibles surwww.bitwiseinvestments.eu/products .

Un aperçu des produits mentionnés est disponible ici : Liste des produits Bitwise



Contact presse :

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00 44 7886 920436

john@jeaassociates.com



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SCHWARZ Financial Communication

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schwarz@schwarzfinancial.com



À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au monde spécialisé dans les cryptomonnaies, avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs clients sous gestion. Depuis 2017, Bitwise a fait ses preuves dans la gestion d'un large éventail de solutions indiciaires et actives via des ETP, le staking, des vaults, des comptes gérés séparément, des fonds privés et des stratégies de fonds spéculatifs, tant aux États-Unis qu'en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bitwiseinvestments.eu

Avertissement : risques liés aux ETP cryptos



Les investissements dans des produits liés aux cryptomonnaies et dans des actifs cryptographiques comportent des risques élevés. Le capital investi est exposé à un risque, et des pertes pouvant aller jusqu'à la totalité du montant investi sont possibles. Les investisseurs doivent noter que l'investissement dans des actifs cryptographiques comporte des risques importants, notamment :

Risque de volatilité : les prix des actifs cryptographiques et des produits cryptographiques négociés en bourse (ETP) peuvent être soumis à des fluctuations importantes.

Risque de liquidité : la profondeur du marché et les volumes de négociation peuvent varier et affecter l'exécution des transactions.

Risque de conservation : bien qu'ils soient détenus par des dépositaires spécialisés et réglementés, les actifs numériques peuvent rester vulnérables aux cyberattaques et aux perturbations techniques.

Risque réglementaire : le traitement des crypto-actifs est soumis à des cadres réglementaires en constante évolution.

Risque de marché : les mouvements généraux du marché peuvent avoir un impact significatif sur la valeur de l'ETP.





Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnelle ou une invitation à acheter ou à vendre un instrument financier. Les investisseurs potentiels doivent solliciter un conseil indépendant et examiner attentivement les informations pertinentes figurant dans les conditions générales des obligations concernées, le document d'informations clés correspondant et le prospectus de base qui l'accompagne, en particulier les facteurs de risque. Les ETP émis par Bitwise Europe GmbH sont destinés à des investisseurs ayant de l'expérience dans le domaine des cryptomonnaies et peuvent être difficiles à comprendre. Les documents pertinents sont disponibles sur https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents

Le prospectus de base a été approuvé par l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin). Cette approbation ne doit pas être interprétée comme une garantie de la qualité des titres. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus de base avant de prendre une décision d'investissement afin de bien comprendre les risques et les opportunités potentiels liés à un tel investissement. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le cours des ETP peut fluctuer ; ils n'offrent pas de revenu fixe et peuvent ne pas refléter exactement la performance de la cryptomonnaie sous-jacente. La diversification ne garantit pas de profits ni ne protège contre les pertes.

Au Royaume-Uni et en France : le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement aux professionnels de l’investissement. Il ne doit en aucun cas servir de base à une décision ou être utilisé par toute autre personne, y compris les clients particuliers et le grand public. L’ETP BWCC n’est pas accessible aux clients particuliers au Royaume-Uni et en France.