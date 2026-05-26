FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 18 au 22 mai 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 18/05/2026 au 22/05/2026

Publication du 26/05/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2718/05/2026FR000007475927722,1444XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2719/05/2026FR000007475929322,18294XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2720/05/2026FR000007475924422,07705XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2721/05/2026FR000007475924222,06198XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2722/05/2026FR000007475928022,22857XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur

 		Code Identifiant

 		Nom du PSI

 		Code Identifiant PSI

 		jour/heure de la transaction

 		Code identifiant de l'instrument financier

 		Prix unitaire (unité)

 		Devise

 		Quantité achetée

 		Code identifiant marché

 		Numéro de référence de la transaction

 		Objectif du rachat

 		 
 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 09:00:41FR000007475922,2EUR22XPAR1110447-4097b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 09:01:01FR000007475922,2EUR22XPAR1110447-4353b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 09:01:30FR000007475922,2EUR6XPAR1110447-4609b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 10:17:04FR000007475922,2EUR17XPAR1110447-6657b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 10:17:08FR000007475922,2EUR16XPAR1110447-6913b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 10:17:32FR000007475922,2EUR17XPAR1110447-7169b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 11:45:13FR000007475922,2EUR16XPAR1110447-10497b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 11:45:20FR000007475922,2EUR23XPAR1110447-10753b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 11:45:39FR000007475922,2EUR11XPAR1110447-11009b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 12:22:13FR000007475922EUR77XPAR1110447-13569b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:56:45FR000007475922,2EUR28XPAR1110447-18177b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/05/2026 16:56:48FR000007475922,2EUR22XPAR1110447-18433b138FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 09:08:58FR000007475922,2EUR21XPAR1110447-3073b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 09:09:34FR000007475922,2EUR28XPAR1110447-3329b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 09:10:03FR000007475922,2EUR1XPAR1110447-3585b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 09:26:41FR000007475922,2EUR35XPAR1110447-5121b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 09:27:04FR000007475922,2EUR8XPAR1110447-5377b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 10:14:29FR000007475922,2EUR26XPAR1110447-6913b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3919/05/2026 14:17:12FR000007475922,2EUR33XPAR1110447-11265b139FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/05/2026 09:05:59FR000007475922,3EUR19XPAR1110447-2561b142FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/05/2026 09:06:06FR000007475922,3EUR24XPAR1110447-2817b142FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/05/2026 13:45:39FR000007475922,3EUR23XPAR1110447-6913b142FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3922/05/2026 13:45:42FR000007475922,3EUR11XPAR1110447-7169b142FLEURY MICHON STOCK OPTIONS 
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Déclaration hebdo Transactions du 18 au 22 mai 2026
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