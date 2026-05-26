Snom lance les nouveaux écouteurs Bluetooth A350D

Avec les nouveaux A350D (binauraux), Snom enrichit sa gamme d’écouteurs Bluetooth avec un modèle haut de gamme, spécialement conçu pour répondre aux besoins des environnements de travail modernes. L'accent n'est pas mis sur la simple performance audio, mais sur un facteur décisif dans la vie quotidienne au travail : une transmission parfaite de la voix.

Qu'il s'agisse de centres d'appels, de services clients, de ventes, de réceptions ou de bureaux open space et hybrides : partout où la communication a un impact direct sur la qualité du service, la productivité et l'image de l'entreprise, une transmission vocale claire et de haute qualité, sans les bruits de fond gênants, devient de plus en plus un facteur critique de succès. C'est là que les Snom A350D entrent en jeu, garantissant que les utilisateurs non seulement entendent bien leur interlocuteur, mais sont surtout clairement compris.

Grâce au Bluetooth et aux deux coussinets d'oreille confortables, les Snom A350D offrent un espace de travail avec un degré d'isolation acoustique parfait, favorisant ainsi la concentration même dans des environnements dynamiques ou bruyants. En même temps, le confort élevé garantit une utilisation idéale pendant toute la journée de travail.

Une technologie optimisée, un son exceptionnel

D'un point de vue technique, ces écouteurs bénéficient d'une architecture optimisée spécifiquement pour la communication vocale. Les deux microphones dotés de la technologie Qualcomm® cVc™ réduisent de manière ciblée les bruits ambiants lors de la transmission. En outre, la technologie de traitement audio en temps réel est basée sur DSP (Kalimba, 120 MHz) et le codec Bluetooth optimisé pour la qualité vocale (aptX Voice). La synergie entre ces composants permet une transmission de la voix stable et naturelle même dans des conditions d'utilisation difficiles.

Au niveau fonctionnel, les Snom A350D intègrent, entre autres, un voyant pour l'indication de l'état de l'utilisateur, la technologie Bluetooth multipoint pour l'utilisation simultanée de plusieurs appareils et une grande flexibilité d'utilisation à la fois dans des postes fixes et dans des contextes mobiles.

Un portefeuille complet pour la communication d'entreprise

Avec l'introduction de l'A350D comme modèle phare pour le segment Bluetooth, Snom redéfinit le positionnement global de son portefeuille d’écouteurs, qui comprend bien sûr également des solutions DECT professionnelles et qui, à l'avenir, s'articulera davantage comme une offre intégrée pour la communication d'entreprise, tandis que l’entreprise mise en parallèle sur une structure concurrentielle en termes de prix sur l'ensemble du portefeuille.

« La question décisive dans la communication professionnelle n’est pas à quel point j’entends bien, mais à quel point je suis compris clairement », affirme Felix Glowatzka, chef de produit chez Snom. « Avec la série A350, nous plaçons précisément cette perspective au centre et développons des solutions qui améliorent de manière mesurable la qualité des conversations dans le quotidien professionnel. »

Les Snom A350D sont déjà disponibles chez les revendeurs spécialisés, avec une garantie constructeur de trois ans.