Azimut fore 46,41 g/t Au sur 3,50 m incluant 155 g/t Au sur 1,0 m sur la Zone Rosa, Propriété Wabamisk, région de la Baie-James, Québec

Deux structures aurifères subparallèles confirmées sur 1,4 km de long dans un corridor de 100 m de large ouvert dans toutes les directions

Potentiel d’exploration à l’échelle d’un district mis en évidence sur 30 km de long

LONGUEUIL, Québec, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Azimut Exploration Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce les résultats de sa seconde campagne de forage au diamant sur la Zone Rosa (« Rosa ») sur la Propriété Wabamisk, détenue à 100%, située dans la région d’Eeyou Istchee Baie James, au Québec (voir Figures 1 à 3).

Au cours de cette phase, Azimut a foré 20 trous pour 3 018,2 m (WR26-27 à WR26-46), en suivi du programme initial réalisé à la fin de l’an passé (26 trous pour 3 633 m) (voir les communiqués de presse du 18 novembre 2025 i et 9 février 2026 ii ). L’objectif de ce second programme était de poursuivre l’extension de Rosa, de continuer à définir sa géométrie ainsi que les facteurs contrôlant la minéralisation aurifère à haute teneur.

Les résultats obtenus jusqu’à présent justifient des travaux de suivi significatifs, incluant des décapages mécanisés planifiés pour débuter au début de cet été, et des forages additionnels plus tard cet été.

Wabamisk : un potentiel d’exploration à l’échelle d’un district (voir figures 8 et 9)

Basé sur les progrès matériels réalisés depuis 2024, avec la découverte de la Zone Fortin (Sb-Au) et de la Zone Rosa (Au), Azimut a effectué une réévaluation complète du corridor structural encaissant ces deux zones. Un secteur prospectif de 30 km de long, de l’échelle d’un district, émerge sur la Propriété à partir de l’intégration de plusieurs données clés: géophysique aéroportée et au sol, géochimie en sol et en roche, et analyse structurale. Plus précisément, les levés de polarisation provoquée (« PP »), combinés aux données géochimiques de sol, révèlent des cibles attrayantes totalement inexplorées ou sous-explorées immédiatement à l’ouest de Rosa, entre Rosa et Fortin, ainsi qu’à l’est de Fortin. Ces nouvelles cibles prospectives pour l’or et/ou l’antimoine-or feront l’objet de travaux significatifs au cours de la saison de terrain 2026.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE FORAGE (voir figures 4 à 7, photos 1 à 6, tableaux 1 et 2)

WR26-40 46,41 g/t Au sur 3,50 m (de 95,50 m à 99,00 m), incluant

155,0 g/t Au sur 1,0 m (de 98,00 m à 99,00 m)

WR26-43 4,84 g/t Au sur 6,00 m (de 23,00 m à 29,00 m), incluant

6,28 g/t Au sur 4,50 m (de 23,00 m à 27,50 m) avec

11,00 g/t Au sur 1,50 m (de 26,00 m à 27,50 m)

WR26-45 7,13 g/t Au sur 2,50 m (de 159,00 m à 161,50 m), incluant

11,80 g/t Au sur 1,00 m (de 160,50 m à 161,50 m)

WS26-46 0,90 g/t Au sur 15,00 m (de 117,00 m à 132,00 m), incluant

1,35 g/t Au sur 7,60 m (de 124,40 m à 132,00 m) avec

5,71 g/t Au sur 1,50 m (de 130,50 m à 132,00 m)

WR26-44 1,21 g/t Au sur 10,00 m (de 127,50 m à 137,50 m), incluant

3,64 g/t Au sur 2,95 m (de 134,55 m à 137,50 m)

WR26-28 4,09 g/t Au sur 1,50 m (de 9,00 m à 10,50 m)

0,81 g/t Au sur 9,00 m (de 60,00 m à 69,00 m)

WR26-30 0,61 g/t Au sur 11,00 m (de 129,00 m à 140,00 m), incluant

2,25 g/t Au sur 2,00 m (de 135,00 m à 137,00 m)





Des grains d’or natif ont été observés dans les carottes de forage dans 8 trous avec, généralement, une bonne corrélation avec les résultats analytiques. La présence d’or visible est reportée aux profondeurs suivantes (le long de la carotte) :

WR26-27: 178,0 m

WR26-30: 136,7 m; 137,65 m

WR26-32: 68,15 m

WR26-38: 94,35 m; 100,4 m; 110,9 m; 111,55 m

WR26-40: 96,0 m à 96,15 m; 98,4 m à 98,5 m

WR26-44: 136,0 m; 136,45 m; 136,55 m; 137,31 m

WR26-45: 160,1 m; 160,85 m

WR26-46: 117,25 m; 131,9 m





Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations



Système de veines de quartz cisaillées avec sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite, chalcopyrite) en faible quantité, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques.

Or visible, incluant de l'or grossier, dans des veines de quartz et les roches encaissantes à proximité des veines.

Nombreux résultats en or à haute teneur , notamment dans les échantillons de surface (voir communiqués du 29 septembre 2025 iii et 28 octobre 2025 iv ). Des décapages mécanisés et des forages additionnels permettront de mieux définir la continuité géométrique de la zone ainsi que les facteurs contrôlant les hautes teneurs.

Altération caractérisée par de la tourmaline et chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.





Géométrie



Les forages initiaux et l’échantillonnage de surface délimitent une zone orientée est-ouest d’au moins 1 400 m d’extension reliée à du cisaillement et à des veines de quartz bien corrélés à une anomalie PP continue.

Les résultats obtenus jusqu’à présent sur la zone aurifère indiquent une bonne continuité latérale et verticale. Les forages indiquent une enveloppe minéralisée jusqu’à 20 à 25 m d’épaisseur le long des trous avec un fort pendage vers le sud.

Un second trend aurifère subparallèle , situé à environ 120 m au sud de Rosa, identifié par prospection, a maintenant été confirmé par forage sur une distance latérale de 750 m et demeure ouvert. Le forage WR26-40, qui indique jusqu’à présent le meilleur intervalle sur Rosa (46,41 g/t Au sur 3,5 m) fait peut-être partie de ce trend. D’autres anomalies PP subparallèles situées juste au nord de Rosa ont été partiellement testées par forage sans résultats significatifs jusqu’à présent.





Contexte géologique



Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca.

Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des métavolcanites tuffacées intermédiaires à mafiques et dans des roches métasédimentaires (arénites, grauwackes).





Potentiel d’exploration de la Zone Rosa



La Zone Rosa se caractérise par 4 critères clés indiquant un excellent potentiel d’exploration : 1) dimension importante du système: au minimum de longueur kilométrique, avec deux structures minéralisées subparallèles espacées de 100 m; 2) système aurifère continu avec présence d’or natif régulièrement observé (dans 19 forages sur un total de 46) et jusqu’à présent testé à très faible profondeur (jusqu’à -100 m); 3) forte corrélation entre la minéralisation aurifère et un corridor continu d’anomalies PP; et 4) poursuite de ce corridor vers l’ouest démontrée par l’extension récente du levé PP avec de fortes anomalies non testées.







Wabamisk: un potentiel d’exploration à l’échelle d’un district

Les travaux de la Société depuis 2024 ont conduit à une réévaluation complète du potentiel de la Propriété révélant un corridor majeur sous-exploré de 30 km de long. Des signatures comparables sont identifiées directement en continuité des zones Rosa et Fortin, principalement reliées à la coïncidence entre les anomalies géochimiques en sol (As, Sb) et les anomalies PP. Il y a une association spatiale entre les principaux éléments suivants :

Zones de cisaillement est-ouest, identifiées par l’interprétation des levés magnétiques à haute résolution;

Chapelets de fortes anomalies en arsenic et/ou en antimoine dans les sols; et

Corridor quasi continu d’anomalies PP.





Ce corridor chevauche la limite entre les sous-provinces de La Grande et d’Opinaca et continue vers l’est dans la sous-province d’Opinaca. De l’est vers l’ouest, en plus des zones Rosa et Fortin, plusieurs indices aurifères sont déjà connus, mais l’ensemble de ce secteur demeure substantiellement sous-exploré considérant les nombreuses signatures de qualité existantes.

Le programme de travaux 2026 est conçu selon une stratégie intégrée comprenant prospection, décapages mécanisés et forages.

A propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km². La propriété contiguë Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) est explorée pour son potentiel en lithium et pour son potentiel en or. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Contrats de forage et de géophysique, protocoles analytiques, gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a réalisé les forages avec un diamètre de carotte NQ.

Géophysique TMC de Val-d’Or, Québec, a réalisé un levé PP totalisant 58,8 km de lignes couvrant deux secteurs: l’extension vers l’ouest de la Zone Rosa sur une longueur de 1,5 km, ainsi que deux secteurs situés entre Rosa et Fortin, réalisés sur une longueur cumulative de 5,9 km. Le levé a utilisé un dispositif dipôle-dipôle avec des lectures prises tous les 25 m (n=1 à 8) le long de lignes espacées de 100 m. Le levé a été étendu avec des lignes additionnelles toujours en cours d’exécution. De plus, un levé historique totalisant 103 km de lignes couvrant l’extension vers l’est de la Zone Fortin a été retraité.

Les échantillons de demi-carottes sciées ont été envoyés aux Laboratoires Actlabs à Val-d’Or, Québec. Les analyses pour l’or ont été réalisées à l’aide de la technologie PhotonAssay™, une méthode analytique non destructive par rayons X qui permet de mesurer directement la teneur en or dans des échantillons de roche concassée. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec. Azimut focalise ses activités sur quelques projets clés à fort impact:

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): 3 e phase de forage complétée; Zone Rosa (or) : 2 e phase de forage complétée – l’implantation d’un nouveau programme est en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): 3 phase de forage complétée; (or) : 2 phase de forage complétée – l’implantation d’un nouveau programme est en cours. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage.

(100% Azimut): (lithium) : résultats en attente de la phase initiale de forage. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ); programme de 10 000 m de forage en cours.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en cours. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : programme 2026 en préparation.





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

i Azimut Identifies Visible Gold in 11 Drill Holes on the Rosa Zone, Wabamisk Project, James Bay, Québec

ii Azimut Confirms Significant Gold Discovery at Rosa, Wabamisk Property, James Bay, Québec

iii Azimut débute les forages sur une zone aurifère à haute teneur sur Wabamisk, région de la Baie James, Québec

iv Azimut obtient de hautes teneurs en or par rainurage sur la Zone Rosa, Projet Wabamisk, Baie James, Québec

v “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.