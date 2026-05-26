Droit à la fraicheur : une coalition d’organismes appelle le gouvernement à exercer un leadership plus ambitieux

MONTRÉAL, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche des épisodes de chaleur extrême estivaux, lesquels s'intensifient d'année en année, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), Bâtiment durable Québec (BDQ), Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) annoncent aujourd’hui la création de la Coalition québécoise pour un droit à la fraîcheur.

Cette initiative intersectorielle vise à mieux protéger la population face aux risques croissants liés à la chaleur et à faire reconnaitre l’accès à la fraicheur comme un enjeu de santé publique, d’équité et de qualité de vie.

« Oser faire du droit à la fraîcheur une priorité, c’est reconnaître que personne ne devrait craindre la chaleur et mettre sa santé en danger parce qu’il fait trop chaud, que ce soit à la maison, au travail, à l’école ou dans l’espace public. Les épisodes de chaleur s’intensifient et les réponses actuelles demeurent insuffisantes face aux impacts sur les populations les plus vulnérables », souligne Cyril Frazao, directeur santé-climat à l’ASPQ, initiatrice de la Coalition.

La chaleur affecte déjà la santé de la population et les milieux de vie

Selon un récent sondage Léger réalisé pour l’ASPQ :

Plus d’une personne sur deux au Québec affirme que sa santé a été affectée par la chaleur estivale dans son logement, au sein de son quartier ou dans sa municipalité au cours des 5 dernières années ;





ou dans sa municipalité au cours des 5 dernières années ; Plus de deux personnes sur trois utilisent des lieux publics pour se rafraîchir lors des fortes chaleurs, principalement les parcs et espaces verts, les piscines ou autres espaces avec de l’eau, ainsi que les centres commerciaux et magasins. À l’inverse, les bâtiments municipaux et les centres communautaires demeurent moins utilisés, ce qui soulève des questions sur leur accessibilité et leur capacité à jouer pleinement un rôle de refuges climatiques de proximité.



Ces données confirment que la chaleur n’est plus un enjeu abstrait : elle affecte déjà la vie quotidienne de la population. Il est donc essentiel de renforcer dès maintenant les actions visant à mieux protéger la population.

La Coalition rappelle par ailleurs que la chaleur affecte de manière disproportionnée plusieurs groupes plus vulnérables, notamment les personnes aînées, les travailleur·euses, les locataires ainsi que les personnes en situation de vulnérabilité. Par exemple, bien que des mesures existent déjà dans les lois et règlements en santé et sécurité au travail pour protéger les travailleur·euses face à la chaleur, leur application demeure un enjeu important sur le terrain.

Trois recommandations au gouvernement du Québec

Dans un manifeste rendu public aujourd’hui, la Coalition appelle le gouvernement à exercer un leadership audacieux face à la chaleur extrême et aux changements climatiques. Les organismes membres demandent à Québec de :

Reconnaître que l’accès à la fraîcheur est un droit indispensable pour la santé, la prévention et la qualité de vie des Québécois·es ;

que l’accès à la fraîcheur est un droit indispensable pour la santé, la prévention et la qualité de vie des Québécois·es ; Se doter d'une stratégie interministérielle sur le refroidissement responsable, de manière à répondre aux défis liés à la maladaptation des milieux de vie et à réduire les inégalités sociales de santé par un accès équitable à la fraicheur ;

sur le refroidissement responsable, de manière à répondre aux défis liés à la maladaptation des milieux de vie et à réduire les inégalités sociales de santé par un accès équitable à la fraicheur ; Investir durablement dans la résilience des communautés, par le renforcement des initiatives locales de résilience climatique et la priorisation des populations en situation de vulnérabilité dans les programmes gouvernementaux.



Cette mobilisation illustre que les impacts des changements climatiques dépassent largement les enjeux environnementaux et touchent directement la santé, le logement, les conditions de travail et les milieux de vie. Une collaboration intersectorielle est essentielle pour protéger durablement la santé de la population québécoise.

Au cours des prochains mois, la Coalition entend porter ces recommandations auprès des décideurs publics, notamment dans le contexte préélectoral. Elle souhaite également contribuer au débat public sur les solutions à mettre en place pour créer des milieux de vie plus frais, plus résilients et plus équitables partout au Québec.

Pour en savoir plus sur la Coalition : https://santeclimat.org/coalition-droit-a-la-fraicheur.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org