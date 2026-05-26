Scène+ lance son programme transcontinental à Shell Canada, transformant les arrêts quotidiens en récompenses quotidiennes

TORONTO, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès aujourd’hui, les Canadiens peuvent accumuler, échanger et économiser avec Scène+, la Banque Scotia et Tangerine dans plus de 1 400 stations-service Shell Canada (Shell) d’un océan à l’autre au Canada. Avec l’ajout du carburant, Scène+ intègre désormais l’un des achats les plus fréquents des Canadiens à son écosystème de récompenses en pleine expansion, offrant ainsi à plus de 15 millions de membres Scène+ de nouvelles façons de gagner et d’échanger des points sur les achats qui rythment leur quotidien.

Avec l’arrivée de Shell Canada au programme partout au pays, Scène+ élargit encore sa présence dans les catégories du quotidien les plus prisées des Canadiens, notamment l’épicerie, l’essence, les restaurants, les divertissements, les services bancaires, la rénovation résidentielle, les voyages et le magasinage en ligne. Les membres peuvent également combiner les récompenses Scène+ avec des taux d’accumulation accélérés grâce aux cartes Banque Scotia et Tangerine admissibles, les avantages Shell Go+ et des économies instantanées sur le carburant dans les stations-service Shell participantes.

« Notre expansion dans les stations-service Shell à travers le pays est un moment historique pour Scène+ et nos membres », a déclaré Tracey Pearce, présidente de Scène+. « Le secteur des programmes de fidélisation évolue constamment, et nous continuons de montrer la voie en restant résolument à l’écoute des besoins exprimés par nos membres. Avec Shell Canada, nous intégrons les récompenses à l’une des catégories de dépenses les plus fréquentes au pays, transformant chaque arrêt en une occasion d’obtenir encore plus d’avantages. »

Le déploiement national fait suite à un lancement réussi en Alberta plus tôt cette année, qui a contribué à éclairer l’expansion plus large et a démontré l’intérêt des membres pour des économies instantanées grâce à une offre de carburant concurrentielle allant jusqu’à 10 cents par litre pour les titulaires de cartes Banque Scotia et Tangerine*, ainsi qu’à des avantages supplémentaires via l’appli Shell.

« À la suite de notre lancement en Alberta plus tôt cette année, et dans le cadre de son déploiement prévu, Scène+ est maintenant offert dans les stations Shell Canada partout au pays, ce qui permet aux clients d’accumuler et d’échanger des points plus facilement au quotidien », a déclaré Kent Martin, directeur général de Shell Canada Mobilité et Commerce de détail. « En déployant Scène+ dans plus de 1 400 stations-service Shell Canada à travers le pays, nous souhaitons offrir une valeur ajoutée et une expérience plus pratique, que les clients fassent le plein ou s’arrêtent pour leurs besoins quotidiens. »

Le programme Scène+ repose aujourd’hui sur un principe simple : pour la plupart des échanges, 1 000 points Scène+ représentent une valeur de 10 $**. Avec l’intégration de Shell Canada au programme, les membres peuvent maintenant accumuler et échanger des points sur encore plus d’achats, notamment le carburant admissible, les lavages d’auto et les achats dans les dépanneurs.

« Nos clients veulent des récompenses qui s’intègrent parfaitement à leur quotidien et qui leur apportent de la valeur plus rapidement », a déclaré Simona Salter, vice-présidente à la direction, Cartes, Fidélisation, Paiements et Expérience client à la Banque Scotia. « Grâce à une accumulation accélérée des points et à des échanges plus rapides, les cartes de paiement de Banque Scotia transforment les dépenses du quotidien — y compris l’essence — en avantages concrets, renforçant ainsi notre rôle au cœur de la vie de nos clients. »

« Les clients de Tangerine recherchent des moyens plus intuitifs d’optimiser leurs dépenses quotidiennes », a déclaré Gaurav Singh, premier vice-président, Solutions clients à Tangerine. « Avec l’intégration du carburant au programme Scène+, les membres peuvent désormais accumuler et échanger des points dans encore plus d’endroits qu’ils fréquentent déjà, transformant ainsi leurs achats du quotidien en avantages concrets au fil du temps. »

En intégrant le carburant à Scène+, la Banque Scotia, Tangerine et Shell aident les Canadiens à faire des récompenses une partie intégrante de leur quotidien.

À propos de Scène+

Scène+ est un programme de fidélisation de premier plan, conçu pour répondre aux besoins de ses membres en rendant le quotidien plus avantageux. Le programme est détenu conjointement par la Banque Scotia, Empire Company Limited et Cineplex Inc. et offre à ses plus de 15 millions de membres la possibilité d’obtenir des points de différentes façons, conformément à leurs habitudes d’achat et à leur style de vie. Grâce à sa relation avec la Banque Scotia et Tangerine, les membres de Scène+ sont en mesure d’exploiter pleinement leur adhésion à Scène+ et d’obtenir des points potentiels plus rapidement grâce à des cartes de crédit ou de débit qui donnent accès à un tout nouveau niveau de récompenses et de valeur. La famille de marques participantes d’Empire Company Limited comprend Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo, et Voilà; les établissements participants de Cineplex Inc. comprennent les cinémas Cineplex, The Rec Room et Playdium. Pour obtenir la liste complète des partenaires participant au programme et pour plus d’informations, consultez le site sceneplus.ca/fr-ca.

À propos de Shell

Shell est un groupe mondial de sociétés énergétiques qui compte environ 96 000 personnes dans plus de 70 pays. Nos activités vont de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz à la commercialisation de carburants et de lubrifiants, en passant par la recherche et le développement. Shell Canada, filiale de Shell plc, exerce ses activités au Canada depuis plus de 100 ans et compte actuellement plus de 3 000 personnes partout au pays.

À propos de la Banque Scotia

La vision de la Banque Scotia est d’être le partenaire financier le plus fiable de ses clients et d’assurer une croissance durable et rentable. Dans l’esprit de notre mission d’entreprise « pour l’avenir de tous », nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l’Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d’actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir plus, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l’une des principales banques numériques du Canada, donnant à plus de deux millions de clients les moyens de faire progresser leur situation financière. Qu’il s’agisse d’épargner, de dépenser, d’emprunter ou de constituer un patrimoine au quotidien, les produits Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens. L’engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients a valu à la banque la reconnaissance de la meilleure banque au Canada par Forbes en 2025 et 2026*** et la banque de taille moyenne la plus primée pour 14 années consécutives selon l’étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J. D. Power****. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de la Banque Scotia, utilisée sous licence. Pour en savoir plus, visitez www.tangerine.ca ou communiquez avec nous sur les médias sociaux sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

* Dans les établissements Shell participants seulement. Certaines hypothèses, conditions et limites s’appliquent. La valeur réelle peut être inférieure. Visitez FuelAndSave.com pour plus de détails.

** Basé sur les échanges standard; des valeurs inférieures peuvent s’appliquer à certaines cartes-cadeaux et à certains échanges de crédits. Pour obtenir un complément d’information, visitez www.sceneplus.ca/fr-ca/rewards.

*** Visitez forbes.com/lists/worlds-best-banks/ pour plus de renseignements sur la méthodologie d’attribution de reconnaissances et les banques incluses dans le classement.

**** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J. D. Power de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez le site jdpower.com/awards.

Relations avec les médias

Scène+: Sheri Clish, sheri.clish@narrativexpr.com

