La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes annonce des engagements financiers pour faire progresser l’équité menstruelle au Canada

TORONTO, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la Journée de la santé menstruelle du 28 mai, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes est fière d’annoncer qu’elle s’engage à verser 300 000 $ sur deux ans pour soutenir les organisations qui font progresser l’équité menstruelle.

Au Canada, près d’une personne sur six a éprouvé des difficultés à accéder aux produits menstruels dont elle a besoin1. Depuis 2022, la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC a fait don de plus de 2,3 M$ à 24 organismes communautaires partout au pays pour aider à améliorer l’accès aux produits menstruels essentiels pour les personnes qui en ont le plus besoin.

La Fondation poursuit son action avec un nouvel engagement de financement, qui fournira 150 000 $ sur deux ans à Moon Time Connections, la seule organisation nationale d’équité menstruelle dirigée par des Autochtones au Canada, et à Help a Girl Out, un organisme de bienfaisance enregistré axé sur l’éducation et l’accès à la santé menstruelle et utérine.

« L’équité menstruelle va bien au-delà de l’accès aux produits : il est aussi question de dignité, d’éducation, de santé et de permettre à chacun et chacune de participer pleinement à l’école, au travail et à la vie quotidienne », déclare Paulette Minard, directrice de l’investissement communautaire et de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC. « Grâce à des partenariats avec des organismes comme Moon Time Connections et Help a Girl Out, nous élargissons l’accès à l’éducation, au soutien communautaire et aux soins menstruels essentiels pour les gens partout au pays. »

Moon Time Connections soutien les femmes parmi la population des Premières Nations, des Inuits et des Métis vivant dans les régions nordiques et éloignées, en leur offrant un accès à des produits menstruels, à de l’éducation sur la santé menstruelle et à des programmes ancrés dans les réalités culturelles des communautés nordiques et éloignées.

« La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC a été la première source de financement majeure de Moon Time Connections. Du financement de notre premier projet de recherche au soutien de la croissance de notre équipe, l’appui de la Fondation a été inestimable et son impact, considérable », déclare Nicole White, fondatrice de Moon Time Connections.

Help a Girl Out travaille à faire progresser l’équité menstruelle grâce à l’accès aux produits, à l’éducation en matière de santé menstruelle et utérine, et à des occasions d’autonomisation pour les femmes et les filles.

« La priorité absolue de Help a Girl Out est de créer des programmes adaptés qui sont guidés par les besoins des personnes vivant des situations de précarité menstruelle ou qui n’ont pas accès à une éducation adéquate en santé menstruelle et utérine », explique Yanique Brandford, directrice générale, Help a Girl Out. « Ce partenariat avec la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC aidera à renforcer et à étendre les programmes communautaires qui fournissent des ressources significatives, tangibles et adaptées à la culture aux personnes touchées par l’inégalité menstruelle. »

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à se joindre à la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC afin d’étendre l’accès aux produits menstruels grâce à la campagne annuelle « Cycle solidaire ». Du 23 mai au 19 juin, les clients peuvent faire un don de produits menstruels dans les magasins Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD partout au pays, et tous les produits recueillis sont directement destinés aux organismes communautaires locaux.

À propos de la Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmesMC, la branche caritative de PharmaprixMD, s’engage à aider les femmes canadiennes à mener des vies plus saines, en rendant les soins plus équitables et accessibles. En 2022, la Fondation s’est fixé un objectif ambitieux : contribuer à hauteur de 50 millions de dollars d’ici 2026 à des initiatives en faveur de la santé des femmes qui rendent les soins plus équitables et accessibles. Ce jalon a été franchi plus tôt que prévu, et la Fondation Pharmaprix demeure inébranlable dans son engagement à bâtir un avenir dans lequel davantage de femmes du pays pourront mener une vie plus saine. » Pour en savoir plus, visitez le site fondationpharmaprix.ca.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l’un des noms les plus reconnus de l’industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Avec plus de 1 350 établissements situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences à plus de 150 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec) ou en est propriétaire. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé, fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée, ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d’ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d’autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour toute demande des médias, veuillez écrire à l’adresse pr@loblaw.ca.

1 Femmes et Égalité des genres Canada, Équité menstruelle, Gouvernement du Canada, consulté en mai 2026. https://www.canada.ca/fr/femmes-egalite-genres/financement/egalite-action/equite-menstruelle.html