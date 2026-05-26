La Maison PC lance Le party soccer par excellence, l’expérience incontournable des amateurs à Toronto et à Vancouver

BRAMPTON, Ontario, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet été, le Choix du Président y va d’un coup audacieux avec le lancement de l’événement « Le party soccer par excellence » de la MaisonMC PCMD dans le cadre de la campagne du journal TrouvaillesMC PCMD de l’été. Destination incontournable qui redéfinit les jours de match pour les amateurs de soccer à Toronto et à Vancouver, la MaisonMC PCMD propose aux amateurs un endroit où profiter pleinement de toute l’action, tout en savourant des plats alléchants et des classiques PCMD, et vivant des expériences de divertissement interactives, le tout réuni en un seul et même endroit.

« Nous savons que dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, les amateurs de soccer sont toujours à la recherche du meilleur endroit pour profiter pleinement de l'ambiance des jours de match, mais souvent, ils n'arrivent pas à trouver l'endroit idéal », explique Mary MacIsaac, VPE, Cheffe du marketing, Les Compagnies Loblaw Limitée. « La MaisonMC PCMD répond à cette attente en offrant une expérience unique qui allie la passion du sport à l’incroyable qualité et innovation du journal TrouvaillesMC PCMD de l’été. Nous avons créé un endroit inédit où l'on peut à la fois se connecter, compétitionner, se gâter et célébrer chaque but, tout en découvrant le meilleur de ce que PCMD a à offrir avec Le party soccer par excellenceMC. »

Entrez dans le monde animé de la MaisonMC PCMD et explorez ses zones distinctes :

Réception PC OptimumMD : Là où les jeux commencent! Les invités qui entrent dans la Maison PCMD seront accueillis avec un sac de cadeaux rempli de surprises pour vivre une expérience de match inoubliable.

Stade : Véritable cœur de la MaisonMC PCMD, cette zone rassemble les amateurs dans une ambiance survoltée, en partenariat avec TSN, pour qu'ils puissent se mettre dans l'ambiance, vibrer au rythme du match et profiter d'une fête exceptionnelle.

Cuisine TrouvaillesMC PCMD : Cette scène culinaire dynamique accueille de talentueux chefs PCMD qui préparent des plats inspirés du journal TrouvaillesMC PCMD de l’été. Les invités peuvent assister à des démonstrations « Du garde-manger à l’assiette », découvrir les « repas de match en 30 minutes » parfaits pour la mi-temps et explorer les « classiques de match rehaussés ».

Zone de jeu : Pour les gens qui veulent se joindre à l’action, cette zone interactive offre des occasions de jouer, de participer à des compétitions et d’encourager.

Garde-manger : Un ballon de soccer géant transformé en une expérience de garde-manger immersive, exclusivement rempli de produits TrouvaillesMC PCMD de l’été conçus pour faire découvrir à chaque invité de nouvelles saveurs audacieuses. Les invités peuvent scanner des produits pour obtenir des recettes, des conseils du journal TrouvaillesMC PCMD et à de l’inspiration, donnant ainsi vie à la Cuisine Trouvailles PCMD.

Boutique sportive Joe Fresh : Entrez dans la Boutique sportive pour courir la chance de gagner des prix Joe Fresh exclusifs, des cartes-cadeaux aux articles stylés en passant par un chandail d’équipe Canada x Joe Fresh unique, personnalisé sur place avec votre nom et votre numéro de téléphone pour un look de match parfait.



PC ExpressMC : Pour les amateurs qui sont plongés dans toutes les activités proposées par la MaisonMC PCMD, ils peuvent parcourir les options de nourriture et de boissons, passer leur commande et la faire livrer directement à leur siège.



Nouvelle expérience à réserver proposée par le journal TrouvaillesMC PCMD, la MaisonMC PCMD s'inscrit dans la foulée du succès des « Cours extérieures à réserver » de l'année dernière et des « Virées gourmandes » festives organisées pendant le temps des Fêtes. Il s'agit de l'expérience la plus passionnante jamais proposée par la marque, rassemblant les amateurs grâce à des innovations culinaires, une expérience de divertissement immersive et des moments inoubliables conçus pour connecter les gens en leur faisant vivre toute l'excitation du match.

Les places sont limitées et certaines conditions s'appliquent. Pour réserver votre place pour Le party soccer par excellence et obtenir plus d'informations, notamment sur les conditions générales, visitez le site pcoptimum.ca/pchouse.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d’être de Loblaw, Vivre bien, vivre pleinementMD, met à l’avant-plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

Pour toute information, veuillez communiquer avec pr@loblaw.ca.