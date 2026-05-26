Bombardier Défense fournira trois avions Bombardier Global 6500 pour la surveillance maritime en Australie

Les avions Global 6500, exploités par Metrea, une entreprise de calibre mondial dans le domaine de la défense, apporteront des capacités exceptionnelles à l’Australian Border Force

Bombardier Défense accroît sa présence en Australie, où le vaste territoire et les longs littoraux exigent une distance franchissable, une autonomie et une fiabilité exceptionnelles

L’avion Bombardier Global 6500 est le choix logique pour les missions spécialisées les plus exigeantes à travers le monde





MONTRÉAL, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense est fier d’annoncer qu’il fournira trois avions Global 6500 destinés à effectuer des missions de surveillance maritime pour le compte de l’Australian Border Force.

Metrea, fournisseur pionnier et de premier plan d’effets-services aux partenaires de la sécurité nationale, assurera l’exploitation de ces appareils pour l’Australian Border Force.

« L’avion Global 6500 offre des capacités inégalées en matière de surveillance maritime, grâce à sa distance franchissable, sa vitesse, son autonomie et sa fiabilité exceptionnelles », a déclaré Michael Anckner, vice-président, Vente mondiale, Bombardier Défense. « Nos équipes sont fières que cet avion révolutionnaire soit le choix de confiance pour soutenir le programme de surveillance aérienne de l’Australian Border Force. »

Ce programme marquera l’arrivée de la plateforme Global en Australie dans une configuration dédiée aux missions spéciales, après le succès de nombreux programmes menés auparavant sur cette plateforme à travers le monde. Les avions Learjet et Challenger de Bombardier effectuent déjà des missions de recherche et de sauvetage ainsi que d’évacuation médicale dans le pays.

Bombardier est bien établie en Australie, où elle dispose d’une flotte de plus de 75 jets d’affaires issus des gammes Learjet, Challenger et Global. L’entreprise a considérablement renforcé sa présence en Australie au cours des dernières années, notamment avec l’ouverture de son centre de service de Melbourne en 2022, situé à l’aéroport d’Essendon Fields à Melbourne, qui offre un service exceptionnel à la flotte existante de la région. Bombardier a également annoncé en mars 2025 l’ouverture d’une nouvelle escale de maintenance en ligne à Perth.

En mai 2024, Bombardier Défense a ouvert son premier bureau international à Adélaïde, en Australie, afin d’offrir une qualité de service améliorée à ses clients des avions de missions spéciales sur cet important marché.

L’avion Bombardier Global 6500 propose des configurations adaptées aux missions spécialisées les plus exigeantes à travers le monde. Les gouvernements, les forces militaires et les exploitants choisissent cet avion pour sa combinaison idéale de performance, de fiabilité et de flexibilité, ainsi que pour les nombreuses configurations de forme extérieure disponibles.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense s’appuie sur le réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, offrant des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à ses clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

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