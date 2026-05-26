Ressources Kobo étend la minéralisation aurifère à Kossou avec des résultats à haute teneur provenant des zones Road Cut et Jagger





Le forage dans la zone Road Cut a révélé 7,0 m à 5,67 g/t Au à environ 125 m sous la surface, confirmant la continuité de la minéralisation à haute teneur au sein du principal système de cisaillement

De l’or à haute teneur a été intercepté dans l’ensemble de veines V2 interprétées dans la zone Jagger avec 2,0 M à 75,29 g/t Au, dont 1,0 m à 150,0 g/t Au

Le forage d’extension au sud de la zone Jagger principale a révélé de larges intervalles minéralisés et a prolongé le potentiel de la zone d’environ 150 m avec notamment 22,0 m à 0,65 g/t Au, dont 7,0 m à 1,20 g/t Au

QUÉBEC, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) (FWB : Q1Z) est heureuse d’annoncer les résultats des forages au diamant réalisés dans huit trous supplémentaires dans les zones Jagger et Road Cut de son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu en propriété exclusive en Côte d’Ivoire. Les résultats continuent de confirmer une forte minéralisation aurifère en longueur et en profondeur dans plusieurs zones cibles, y compris l’extension sud de la zone Jagger et le principal système de cisaillement de la zone Road Cut.

Les forages récents continuent de soutenir l’interprétation structurale de la société à Kossou, avec une minéralisation aurifère systématiquement intersectée dans les corridors de cisaillement prévus et les systèmes de veines de quartz V2 associés. Avec plus de 42 000 m de forage maintenant réalisés sur 222 trous, Kobo continue d’étendre la minéralisation dans les trois principales zones cibles du projet et sur une longueur longitudinale de plus de 9 km de zone prospective alors qu’elle progresse vers une première estimation des ressources minérales.

Résultats des forages au diamant – Faits saillants :

Zone Road Cut :

KDD0154 5,0 m (« m ») à 1,27 g/t Au à partir de 200,0 m 1,0 m à 3,72 g/t Au à partir de 216,0 m 7,0 m à 5,67 g/t Au à partir de 279,0 m 8,0 m à 0,63 g/t Au à partir de 457,0 m







Zone Jagger :

KDD0156 1,0 m à 3,89 g/t Au à partir de 75,0 m 2,0 m à 75,29 g/t Au à partir de 99,0 m, dont 1,0 m à 150,0 g/t Au 4,0 m à 0,91 g/t Au à partir de 145,0 m





KDD0157 2,0 m à 3,57 g/t Au à partir de 142,0 m, dont 1,0 m à 6,47 g/t Au 5,0 m à 1,81 g/t Au à partir de 270,0 m 12,0 m à 0,59 g/t Au à partir de 295,0 m, dont 2,0 m à 1,57 g/t Au





KDD0158 4,0 m à 1,31 g/t Au à partir de 294,0 m





KDD0159 7,0 m à 1,23 g/t Au à partir de 286,0 m 7,0 m à 1,09 g/t Au à partir de 298,0 m 4,0 m à 1,14 g/t Au à partir de 327,0 m





KDD0160 3,0 m à 1,27 g/t Au à partir de 271,0 m 22,0 m à 0,65 g/t Au à partir de 279,0 m, dont 7,0 m à 1,20 g/t Au







M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a déclaré : « Ces derniers résultats continuent de démontrer l’ampleur et le potentiel de croissance du projet aurifère de Kossou. Dans la zone Road Cut, le forage a révélé certaines des teneurs les plus élevées jamais recoupées à ce jour dans le principal système de cisaillement, tandis que le forage d’extension au sud de la zone Jagger principale continue d’étendre la minéralisation et d’élargir l’empreinte du système minéralisé plus large. »

Il a ajouté : « Avec plus de 42 000 m forés à ce jour, les résultats continuent de soutenir notre interprétation structurale à travers plusieurs zones cibles alors que nous progressons vers une première estimation des ressources minérales pour Kossou. Les récents forages au sud de la zone Jagger principale continuent également de démontrer le potentiel à plus grande échelle du système au-delà des cibles actuellement définies. En plus de Kossou, nous concentrons également nos efforts sur l’avancement des objectifs régionaux, tels que notre permis de Kotobi, dans l’ensemble de la zone couverte par les projets de la société en Côte d’Ivoire. »

Le programme d’exploration de Kossou continue de faire progresser plusieurs cibles prioritaires

Kobo poursuit son vaste programme d’exploration sur le site de Kossou, où plus de 42 000 mètres de forage ont été réalisés, répartis sur 222 trous. Les travaux en cours se concentrent sur l’expansion et la définition de la minéralisation aurifère dans les zones Jagger, Road Cut et Kadie, y compris le corridor plus large de la zone Contact, tout en poursuivant l’évaluation de cibles supplémentaires sur plus de 9 km de longueur longitudinale prospective du projet. À ce jour, en 2026, la société a réalisé 5 330 m de forage répartis sur 22 trous et prévoit un programme de forage total en 2026 qui se situera entre 10 000 m et 15 000 m.

Afin de soutenir la prochaine phase d’exploration, la société prévoit déployer une deuxième foreuse à Kossou en juin, ce qui permettra d’accélérer la définition des ressources et les forages d’exploration en vue d’une première estimation des ressources minérales actuellement prévue pour le second semestre 2026. Des essais métallurgiques sont également en cours sur des échantillons composites prélevés dans les zones Jagger et Road Cut, tandis que les études géochimiques des sols, la cartographie, l’échantillonnage de roches et les tranchées permettent de mettre en évidence de nouvelles cibles sur l’ensemble de la propriété, en particulier le long du côté ouest de Kossou, où de multiples anomalies géochimiques ont été identifiées en vue de travaux de suivi.

Zone Road Cut : La minéralisation de cisaillement à haute teneur s’étend en profondeur

Deux forages ont été réalisés sur la section RCZ650 pour tester le principal système de cisaillement à la Zone Road Cut sous la minéralisation précédemment rapportée (voir la Figure 2). Les résultats ont confirmé la continuité en aval-pendage de plusieurs structures de cisaillement aurifères intersectées lors de forages antérieurs, notamment les trous KDD0007, KDD0066 et KDD0068.

Le forage KDD0154 a révélé plusieurs intersections significatives, notamment 7,0 m à 5,67 g/t Au à partir de 279,0 m, associées à un réseau intense de veines de quartz-carbonate et à une bréchification caractéristiques de la minéralisation à la plus haute teneur trouvée dans les zones Road Cut et Jagger (voir la Figure 1). Des forages supplémentaires sont prévus pour tester la minéralisation sous KDD0154 et étendre le système le long de la direction longitudinale sur la section RCZ650.

Figure 1 : Trou de forage au diamant DDH0154 – Brèche à veine de quartz-carbonate à haute teneur dans la zone de cisaillement





Figure 2 : Géologie simplifiée de la zone Road Cut et emplacement des orifices de forage





Zone Jagger : Les forages d’extension continuent d’élargir le corridor minéralisé sud

Compte tenu des récents succès obtenus lors des forages au sud de la zone Jagger principale, la société a réalisé quatre nouveaux forages entre les sections JZ750 et JZ900 afin d’étudier le prolongement en aval-pendage de la minéralisation aurifère le long de la partie sud du système (voir la figure 3).

Figure 3 : Géologie simplifiée de la zone Jagger et emplacement des orifices de forage





Sur la section JZ750, le forage KDD0157 a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère au sein de structures de cisaillement interprétées, dont 5,0 m à 1,81 g/t Au à partir de 270,0 m et 12,0 m à 0,59 g/t Au à partir de 295,0 m. Les résultats étendent la minéralisation sur cette section jusqu’à environ 200 m sous la surface et continuent de confirmer la continuité en profondeur au sein du système Jagger Sud (voir la Figure 4).

Figure 4 : Coupe transversale simplifiée de la zone Jagger – JZ750





Le forage KDD0160, réalisé sur la section JZ800, a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère au sein du corridor de cisaillement prévu, dont 22,0 m à 0,65 g/t Au à partir de 279,0 m, dont 7,0 m à 1,20 g/t Au (voir la figure 5). Les résultats de cette section continuent de mettre en évidence une augmentation de la largeur et des teneurs stables en profondeur dans le prolongement sud du système Jagger.

Figure 5 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Jagger – JZ800

En se déplaçant environ 50 m plus au sud, le trou de forage KDD0159, sur la section JZ850, a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère, dont 7,0 m à 1,23 g/t Au à partir de 286,0 m, 7,0 m à 1,09 g/t Au à partir de 298,0 m, et 4,0 m à 1,14 g/t Au à partir de 327,0 m (voir la figure 6). Ces résultats continuent de confirmer la continuité de la minéralisation au sein du système de cisaillement interprété à des profondeurs comprises entre environ 100 et 150 m sous la surface.

Figure 6 : Coupe transversale simplifiée de la Zone Jagger – JZ850

Le trou de forage KDD0158 sur la section JZ900 a recoupé plusieurs zones de minéralisation aurifère à l’intérieur du corridor de cisaillement prévu à des profondeurs comprises entre environ 175 et 200 m sous la surface (voir la figure 7). Parmi les résultats significatifs, on note 4,0 m à 1,31 g/t Au à partir de 294,0 m et 4,0 m à 0,75 g/t Au à partir de 302,0 m, ce qui confirme la continuité de la minéralisation le long du prolongement sud du système Jagger.

Ces résultats viennent compléter ceux des forages précédemment rapportés sur la section JZ950, notamment 4,0 m à 1,57 g/t Au et 7,0 m à 1,14 g/t Au dans KDD0143, et continuent de justifier la poursuite des forages à la fois en profondeur et plus au sud de la section JZ1000.

Figure 7 : Coupe transversale simplifiée de la zone Jagger – JZ900

Permis de Kotobi : Le programme de forage initial devrait débuter à la fin juin

Les préparatifs pour le programme de forage inaugural de la Société sur le Permis de Kotobi progressent alors que la construction du camp et les travaux de préparation du site sont maintenant en cours. Un puits d’eau a été creusé avec succès pour soutenir les opérations du camp, et la construction initiale de la plateforme de forage devrait commencer sous peu.

La société maintient son objectif de débuter les premiers forages à la fin de juin 2026 à Kotobi, où les travaux d’exploration précédents ont mis en évidence de multiples anomalies aurifères importantes dans les sols, réparties sur un corridor structurellement prometteur. Le forage initial devrait permettre de tester plusieurs cibles prioritaires identifiées grâce à des travaux géochimiques et structuraux antérieurs.

Tableau 1 : Résumé des résultats importants des forages au diamant

La société note que les fréquentes interruptions temporaires d’électricité à Yamoussoukro ont eu une incidence sur les délais d’analyse des laboratoires tiers opérant en Côte d’Ivoire, ce qui a eu un effet sur les capacités de traitement des analyses. Le problème a depuis été résolu et Kobo continue de recevoir régulièrement les résultats d’analyse provenant à la fois du programme de forage de Kossou et des programmes géochimiques en cours à Kotobi. La société s’attend à un flux régulier de résultats tout au long du reste de la campagne d’exploration en cours.

BHID Est Nord Élév. Az. Pendage Long. De : (m) À : (m) Int. (m) g/t Au Cible KDD0153 228263 776936 190 70 -50 122,40 Absence de recoupements significatifs RCZ KDD0154 228344 776061 289 70 -50 515,40 118,0 122,0 4,00 0,61 RCZ 142,0 144,0 2,00 1,90 RCZ 194,0 196,0 2,00 2,08 RCZ 200,0 205,0 5,00 1,27 RCZ 216,0 219,0 3,00 1,14 RCZ 234,0 235,0 1,00 3,72* RCZ 279,0 286,0 7,00 5,67 RCZ 365,0 366,0 1,00 1,59* RCZ 412,0 420,0 8,00 0,63 RCZ 457,0 458,0 1,00 1,13* RCZ KDD0155 228563 776108 236 60 -60 302,40 3,0 5,0 2,00 0,43 RCZ 56,0 60,0 4,00 0,49 RCZ 79,0 80,0 1,00 1,35* RCZ 162,0 164,0 2,00 0,88 RCZ 203,0 204,0 1,00 1,01* RCZ KDD0156 229167 775295 341 70 -50 203,40 29,0 30,0 1,00 1,48* Jagger 36,0 37,0 1,00 1,47* Jagger 75,0 76,0 1,00 3,89* Jagger 99,0 101,0 2,00 75,29 Jagger incl. 99,0 100,0 1,00 150,0* Jagger 126,0 128,0 2,00 0,82 Jagger 145,0 149,0 4,00 0,91 Jagger incl. 146,0 148,0 2,00 1,29 Jagger KDD0157 228872 775081 414 70 -60 406,40 40,0 42,0 2,00 1,38 Jagger 142,0 144,0 2,00 3,57 Jagger incl. 143,0 144,0 1,00 6,47* Jagger 270,0 275,0 5,00 1,81 Jagger 287,0 288,0 1,00 1,82* Jagger 295,0 307,0 12,00 0,59 Jagger incl. 295,0 297,0 2,00 1,57 Jagger incl. 306,0 307,0 1,00 2,07* Jagger 349,0 356,0 7,00 0,40 Jagger 367,0 371,0 4,00 0,95 Jagger incl. 367,0 368,0 1,00 2,64* Jagger KDD0158 228874 774920 398 70 -60 389,40 294,0 298,0 4,00 1,31 Jagger 302,0 306,0 4,00 0,75 Jagger 311,0 316,0 5,00 0,56 Jagger 327,0 331,0 4,00 0,32 Jagger KDD0159 228868 774975 418 70 -50 392,40 151,3 154,0 2,70 3,40 Jagger 265,0 266,0 1,00 1,29* Jagger 286,0 293,0 7,00 1,23 Jagger 298,0 305,0 7,00 1,09 Jagger 327,0 331,0 4,00 1,14 Jagger 371,0 372,0 1,00 1,16* Jagger KDD0160 228867 775027 421 70 -50 401,40 143,5 145,0 1,50 1,04* Jagger 201,0 203,0 2,00 0,99 Jagger 271,0 274,0 3,00 1,27 Jagger 279,0 301,0 22,00 0,65 Jagger incl. 288,0 295,0 7,00 1,20 Jagger 352,0 355,0 3,00 0,38 Jagger 375,0 377,0 2,00 0,82 Jagger Notes :

Intersection à 2,0 m à 0,30 g/t Au Les intervalles sont présentés avec au plus 3,0 m de dilution interne inférieure à 0,30 m g/t Au, sauf indication contraire au moyen d’un astérisque (*)

Le pendage et l’orientation exacts ainsi que les contrôles de la minéralisation ne sont pas confirmés à l’heure actuelle et les zones minéralisées sont indiquées en tant que longueur de fond de forage. Il est prévu que les sondages recouperont les zones minéralisées perpendiculairement aux cibles interprétées. Toutes les intersections indiquées sont des distances de fond de forage, les largeurs réelles sont inconnues.

Convention de services de tenue de marché automatisée

La société annonce également qu’elle a retenu les services d’ICP Securities Inc. (« ICP ») pour la fourniture de services de tenue de marché automatisée, notamment l’utilisation de son algorithme exclusif, ICP PremiumMD, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Aux termes de la convention, ICP recevra des honoraires mensuels de 7 500 $ CA, plus les taxes applicables, pour une durée initiale de quatre mois à compter du 25 mai 2026, renouvelable par la suite sur une base mensuelle, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 30 jours.

ICP et la société sont des parties sans lien de dépendance. ICP sera responsable des coûts qu’elle engage lors de l’achat et de la vente des actions de la société, et aucun facteur de performance ni aucune rémunération en actions n’est associé à ces services.

Échantillonnage, AQ/CQ et procédures d’analyse

Les carottes de forage ont été enregistrées et échantillonnées par le personnel de Kobo sur le site. Les carottes de forage ont été sciées en deux, une moitié restant dans la boîte à carottes et l’autre moitié étant placée dans de nouveaux sacs d’échantillonnage en plastique avec des billets de numéro d’échantillon. Les échantillons de carottes sont extraits au moyen de carottiers HQ jusque sous le niveau d’oxydation, puis le forage est réduit au forage NQ pour le reste du forage. Les échantillons sont transportés par le personnel de Kobo jusqu’aux installations de SGS Côte d’Ivoire à Yamoussoukro, où l’ensemble de l’échantillon a été préparé pour l’analyse (code de préparation PRP86/PRP94). Des échantillons de 50 grammes ont ensuite été analysés pour établir la teneur d’or à l’aide d’un essai pyrognostique de 50 g selon la méthode SGS Geochem FAA505. Les procédures AQ/CQ pour le programme de forage comprennent l’insertion d’un standard certifié tous les 20 échantillons, d’un blanc tous les 20 échantillons et d’un duplicata tous les 20 échantillons. Tous les échantillons de contrôle AQ/CQ ont donné des valeurs dans les limites acceptables.

Vérification des données techniques

L’information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examinée et approuvée par M. Paul Sarjeant, géo. professionnel, personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l’exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère de Kossou, qui appartient exclusivement à la société, est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale, Yamoussoukro, et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

Avec plus de 42 000 mètres de forage au diamant, près de 5 887 mètres de forage à circulation inverse (RC) et plus de 7 200 mètres de tranchées réalisés depuis 2023, Kobo a réalisé des progrès importants dans la définition de l’ampleur et du potentiel de son projet aurifère de Kossou. L’exploration s’est concentrée sur de multiples cibles hautement prioritaires sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, le forage confirmant une minéralisation importante dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie. La dernière phase de forage a permis d’affiner davantage les contrôles structuraux de la minéralisation aurifère, préparant ainsi le terrain pour la prochaine phase d’exploration systématique et de développement des ressources.

Au-delà de Kossou, la société poursuit l’exploration de son permis de Kotobi et étend activement sa position foncière en Côte d’Ivoire avec des terrains prometteurs, conformément à sa vision stratégique de croissance à long terme dans le pays. Kobo reste déterminée à cerner et à développer de nouvelles possibilités pour améliorer son portefeuille d’exploration dans cette région aurifère très prometteuse de l’Afrique de l’Ouest. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d’une équipe chevronnée dotée d’une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI » et à la Bourse de Francfort sous le symbole « Q1Z ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Edward Gosselin

Chef de la direction et administrateur

1-418-609-3587

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X : @KoboResources | LinkedIn : Kobo Resources Inc.

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Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué peut contenir des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément toujours, des termes comme « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs au placement ou au programme d’exploration de la société. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables à la date du présent communiqué de presse, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les risques inhérents associés à l’exploration et à l’aménagement de terrains miniers; les frais et dépenses imprévus; le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations du conseil d’administration, des actionnaires ou réglementaires, et d’autres facteurs de risque énumérés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n’assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

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