Groupe Dynacor déclare son dividende pour juin 2026

MONTRÉAL, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que son Conseil d’administration a approuvé son dividende mensuel pour le mois de juin 2026 au montant de 0,01333 $CA par action ordinaire (0,16 $CA sur une base annuelle) qui sera payé le 17 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture en date du 9 juin 2026.

Ce dividende se qualifie comme « dividendes déterminés » aux fins de l’impôt canadien sur le revenu. Le versement et l’augmentation de dividendes sont à la discrétion du Conseil d’administration et dépendent des résultats financiers de la Société, de ses besoins en liquidités, des perspectives et d’autres facteurs jugés pertinents par le Conseil.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, relations investisseurs

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com