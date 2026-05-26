Nu-Tek BioSciences treibt die Revolution im Bereich tierfreier Rohstoffe voran, Teil des Minnesota Pavilion #4507 auf der BIO 2026

Nu-Tek BioSciences ist auf der BIO vom 22. bis 25. Juni in San Diego, Kalifornien, Teil des MN DEED Minnesota Pavilion und präsentiert dort Biotech-Innovatoren anhand seines Produktportfolios und Programms zur Variabilitätsreduzierung sein Konzept für eine skalierbare, tierfreie Produktion.





MINNETONKA, Minn., May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während die globale Biotech-Community im Juni zur BIO International zusammenkommt, kündigt Nu-Tek BioSciences mit Freude seine Teilnahme als Teil des Minnesota Pavilion #4507 an, der vom Minnesota Department of Employment and Economic Development (MN DEED) organisiert wird.

Auf dem Weg von der Entdeckung hin zur Kommerzialisierung sehen sich Biotech-Innovatoren, die die nächste Generation der Zell- und Gentherapien vorantreiben, häufig mit Unsicherheiten hinsichtlich der Rohstoffe konfrontiert. Nu-Tek BioSciences ist einzigartig positioniert, um Hürden für die Industrie zu beseitigen. Durch die Bereitstellung von Peptonen und Hefeextrakten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung sind, sowie die Herstellung aller Materialien in seiner hochmodernen Anlage ermöglicht Nu-Tek Entwicklern, sich von risikoreichen Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs wegzubewegen, ohne dabei die für eine robuste Zellkultur erforderliche Nährstoffleistung einzubüßen.

„Innovationen in der Biotechnologie erfordern mehr als ein bahnbrechendes Molekül. Sie erfordern eine vorhersagbare, skalierbare Produktionsplattform“, so Tom Yezzi, CEO von Nu-Tek BioSciences. „Auf der BIO zeigen wir, wie Nu-Tek Innovatoren in jeder Wachstumsphase unterstützt, indem wir eine sichere, US-basierte Lieferkette mit enger fachlicher Begleitung im Rahmen unseres Programms zur Variabilitätsreduzierung verbinden. So stellen wir Produktkonsistenz vom Labortisch bis in die Klinik sicher.“

Die Präsenz von Nu-Tek im Minnesota Pavilion unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den florierenden Life-Sciences-Standort des Bundesstaates. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht das Programm zur Variabilitätsreduzierung (VRP), in dessen Rahmen die Experten von Nu-Tek direkt mit Biotech-Teams zusammenarbeiten, um kritische Materialeigenschaften (CMAs) festzulegen. Diese Partnerschaft macht aus komplexen Rohstoffen klar definierte Lösungen und stellt sicher, dass die Verarbeitung auch bei wachsender Produktion konsistent bleibt.

Besuchende sind herzlich eingeladen, beim Nu-Tek-Team im Minnesota Pavilion vorbeizuschauen, um Lieferkettensicherheit und technische Kollaborationen zu besprechen oder ein Einzelgespräch zu vereinbaren.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com

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