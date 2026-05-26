Nu-Tek BioSciences accélère la révolution des matières premières sans origine animale et rejoint le pavillon du Minnesota #4507 au salon BIO 2026

Nu-Tek BioSciences rejoint le pavillon du Minnesota organisé par le Minnesota Department of Employment and Economic Development (MN DEED) lors du salon BIO, du 22 au 25 juin à San Diego, en Californie, afin de présenter aux innovateurs en biotechnologie une feuille de route mettant le cap sur une production évolutive sans matières d’origine animale grâce à son portefeuille de produits et à son Variability Reduction Program (programme de réduction de la variabilité).





MINNETONKA, Minnesota, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la communauté mondiale des biotechnologies se réunira en juin à l’occasion de BIO International, Nu-Tek BioSciences est fière d’annoncer sa participation au sein du pavillon du Minnesota #4507, organisé par le Minnesota Department of Employment and Economic Development (MN DEED).

Pour les innovateurs du secteur biotechnologique qui développent la prochaine génération de thérapies cellulaires et géniques, le passage de la découverte à la commercialisation est souvent freiné par l’incertitude entourant les matières premières. Nu-Tek BioSciences bénéficie d’un positionnement unique pour lever ces obstacles au sein du secteur. En fournissant des peptones et des extraits de levure 100 % sans origine animale (animal-origin-free, AOF) et en produisant l’ensemble de ses matériaux dans son installation de pointe, Nu-Tek permet aux développeurs d’abandonner les ingrédients d’origine animale à haut risque sans compromettre les performances nutritionnelles nécessaires à des cultures cellulaires robustes.

« L’innovation biotechnologique exige plus qu’une simple molécule révolutionnaire ; elle nécessite une plateforme de production prévisible et évolutive », déclare Tom Yezzi, PDG de Nu-Tek BioSciences. « À l’occasion du salon BIO, nous mettons en avant la manière dont Nu-Tek accompagne les innovateurs à chaque étape de leur croissance en combinant une chaîne d’approvisionnement sécurisée basée aux États-Unis avec un accompagnement collaboratif approfondi via notre programme de réduction de la variabilité, afin de garantir la constance des produits du laboratoire jusqu’à la phase clinique. »

La présence de Nu-Tek au sein du pavillon du Minnesota souligne l’engagement de l’entreprise envers l’écosystème dynamique des sciences de la vie de l’État. Au cœur de sa présentation figure le Variability Reduction Program (VRP ou programme de réduction de la variabilité), dans le cadre duquel les experts de Nu-Tek travaillent directement avec les équipes biotechnologiques afin de verrouiller les attributs critiques des matériaux. Ce partenariat transforme des matières premières complexes en solutions définies, garantissant la cohérence des procédés à mesure que les entreprises augmentent leur capacité de production.

Les visiteurs sont invités à rencontrer l’équipe de Nu-Tek au sein du pavillon du Minnesota afin d’échanger sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et les collaborations techniques, ou à planifier une réunion individuelle.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles sur www.nu-tekbiosciences.com.

Contact auprès des médias :

Courtney Jones

Directrice du développement commercial

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936.3614

www.nu-tekbiosciences.com

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