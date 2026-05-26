La Société de Gestion de AGF Limitée s'apprête à faire un investissement supplémentaire dans New Holland Capital

TORONTO, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») (TSX:AGF.B) est ravie d'annoncer qu'elle a l'intention de faire un investissement supplémentaire dans New Holland Capital, LLC (« NHC »), un gestionnaire de placements alternatifs qui fait partie de Partenaires Capital AGF, le volet d'activités multiboutique spécialisé en matière d'investissement non traditionnel. AGF exercera certains droits d'option qu'elle détient en vertu de ses accords actuels, ce qui donnera lieu à une participation de 50 % dans NHC, à compter du 29 mai 2026.

New Holland Capital est un gestionnaire de placements multistratégies établi à New York, qui gère un actif de plus de 7,8 milliards $US. NHC compte plus de 20 années d’expérience et offre aux investisseurs institutionnels l'accès à des stratégies de placement exceptionnelles axées sur une variété d’instruments de liquidités, plus particulièrement des fonds spéculatifs multistratégies et de crédit privé.

« NHC a démontré qu'elle est chef de file en matière de gestion de placements et qu'elle participe pleinement aux activités de Partenaires Capital AGF, a souligné Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF. Notre décision visant à faire un investissement supplémentaire dans ce gestionnaire témoigne des bases solides établies entre nos deux entreprises, de même que de nos perspectives en ce qui concerne la croissance soutenue à long terme de NHC qui aura une incidence significative sur la diversification des actifs et des clients d'AGF. »

Dans le cadre de la transaction, AGF convertira en actions les titres d'emprunt convertibles qu'elle détient déjà et investira une somme supplémentaire de 20 millions $US dans NHC, ce qui lui donnera une participation de 50 % dans la société NHC, au 29 mai 2026. AGF continuera de disposer d'options lui permettant ultérieurement d'accroître davantage sa participation.

Depuis qu’AGF a fait un investissement initial en 2024, NHC a investi considérablement dans ses propres activités et s'est ainsi développée et positionnée en vue de sa croissance future. La société a embauché de nouveaux spécialistes afin d'ajouter à ses équipes chargées des investissements, des risques et des opérations, de façon à étayer ses offres de placements. De plus, elle a lancé une nouvelle affiliation de négociation et plateforme opérationnelle afin de pouvoir offrir aux gestionnaires de portefeuilles une proposition de valeur différenciée. Au cours des deux dernières années, l'actif géré de NHC s'est accru de 44 %, soit de 5,4 milliards $US à 7,8 milliards $US. En tenant compte des honoraires liés au rendement, AGF s'attend à ce que la transaction ait un effet modérément relutif à court terme sur ses bénéfices. L’augmentation du levier d'exploitation de NHC devrait contribuer davantage à la croissance des bénéfices avec le temps.

« Partenaires Capital AGF continue d'être un partenaire idéal pour appuyer notre croissance à long terme, a déclaré Scott Radke, chef de la direction de New Holland Capital. Le soutien stratégique de Partenaire Capital AGF et le capital investi dans nos activités jusqu'à présent nous ont permis d'accroître notre équipe de professionnels de talent et notre infrastructure d'avant-plan, tout en maintenant notre culture unique afin de continuer d'obtenir des résultats pour nos investisseurs. »

NHC restera indépendante sur le plan des exploitations et conservera son équipe de direction actuelle, soit Scott Radke, chef de la direction et cochef des investissements, Bill Young, cochef des investissements et Nick Rontiris, président, qui, conjointement avec un groupe de huit autres partenaires, continueront de gérer les investissements au quotidien et les activités d'affaires dans le cadre de leurs rôles respectifs actuels. Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF et membre du conseil de NHC, de même que l'équipe d'AGF dans son ensemble, continueront d'apporter leur soutien à NHC.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 61 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF est la plateforme multiboutique d'activités d’AGF axée sur l’investissement non traditionnel qui offre, conjointement avec des gestionnaires affiliés, diverses stratégies dans les secteurs des actifs privés et des placements alternatifs. Les clients bénéficient de l’expertise spécialisée en investissement des gestionnaires affiliés, alliée au soutien organisationnel et à la foule de ressources d’AGF.

Au sujet de New Holland Capital, LLC

La société New Holland Capital, LLC est un gestionnaire de placements alternatifs qui gère un actif de plus de 7,8 milliards $US détenu dans des stratégies à rendement absolu, pour des clients institutionnels. La société cherche à générer de l’alpha au moyen d’un large éventail de stratégies diversifiées, privilégiant les occasions liées à des domaines spécialisés et à des contraintes de capacité, souvent auprès de gestionnaires de portefeuilles émergents. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://newhollandcapital.com/.

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