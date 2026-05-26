Santheras Aktionäre stimmen auf der heutigen Hauptversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Pratteln, Schweiz, 26. Mai 2026 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt heute bekannt, dass die Aktionäre auf der heute in Pratteln, Schweiz, abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (OHV) alle Anträge des Verwaltungsrats mit großer Mehrheit genehmigt haben. Die teilnehmenden Aktionäre vertraten insgesamt 4‘838‘464 Aktien bzw. 31.31 % des Aktienkapitals der Gesellschaft.

Genehmigung des Geschäftsberichts 2025 und Entlastung der Organe

Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2025 sowie die Verwendung des Jahresergebnisses und dessen Verrechnung mit den freien Reserven. Darüber hinaus erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.

Genehmigung des bedingten Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung

Die Aktionäre genehmigten eine Änderung der Statuten zur Erhöhung des bedingten Kapitals für die Mitarbeiterbeteiligung um CHF 46'500 auf CHF 118'272.10.

Wahl eines neuen Mitglieds und Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Nominations- und Vergütungsausschusses

Die Aktionäre wählten Thomas Meier, Philipp Gutzwiller, Bradley C. Meyer und Melanie Rolli für eine weitere Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat wieder. Zudem wählten die Aktionäre Thomas Meier als Verwaltungsratspräsidenten wieder und genehmigten die Wahl von Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied. Als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses bestätigten die Aktionäre Bradley C. Meyer (Ausschussvorsitzender) und die Wahl des neuen Mitgliedes, Melanie Rolli.

Vergütungsbericht und Vergütung für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt

In einer konsultativen Abstimmung haben die Aktionäre den Vergütungsbericht 2025 gebilligt. In separaten verbindlichen Abstimmungen stimmten die Aktionäre von Santhera der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag der festen Vergütung für den Zeitraum von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027) sowie für die Mitglieder der Geschäftsleitung (maximaler Gesamtbetrag der festen Vergütung für 2027, variable Barvergütung für 2025 und variable Vergütung in Form von Share Appreciation Rights und Performance Share Units für 2026).

Unterlagen zur Hauptversammlung

Einzelheiten und begleitende Erläuterungen zu allen Anträgen, die von der Hauptversammlung einstimmig genehmigt wurden, finden Sie in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“, die auf der Website von Santhera unter https://www.santhera.com/share-bondholder-meetings verfügbar ist. Ab Ende nächster Woche wird auch das Protokoll der Hauptversammlung 2026 verfügbar sein.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentriert. Das Unternehmen hat eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE® (Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartigem Wirkmechanismus, das in einer entscheidenden Studie an Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als Alternative zu Standard-Kortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE zur Behandlung von DMD ist in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der EU von der European Commission (EC), im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), in der Schweiz von der Swissmedic, in China von der National Medical Products Administration (NMPA) und in Hongkong von der Department of Health (DoH) zugelassen. Santhera hat die Rechte an AGAMREE wie folgt auslizenziert: an Catalyst Pharmaceuticals für Nordamerika, an Sperogenix Therapeutics für China und bestimmte Länder in Südostasien und an Nxera Pharma für Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie unter www.santhera.com.

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Santhera

Catherine Isted, CFO:

IR@santhera.com

ICR Healthcare:

Santhera@icrhealthcare.com

Stifel

+44 (0)20 7710 7600

Brough Ransom, Charles Hoare, Fred Walsh

Octavian

+41 (0)44 520 1588

Serge Monnerat, Marius Zuberbuehler

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar. Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen beinhalten bestimmte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Vertrags- oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab.

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