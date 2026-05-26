Volatus Aerospace sélectionnée pour passer à la prochaine étape du programme américain Drone Dominance

TORONTO, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSX : FLT) (OTCQX : TAKOF) (FSE : ABB.F) (« Volatus » ou la « Société »), une entreprise mondiale de l’aérospatiale et de la défense dont le siège social est au Canada, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionnée pour passer à la prochaine phase d’évaluation dans le cadre de l’initiative américaine Drone Dominance Program – Phase II.

Le Drone Dominance Program est une initiative américaine d’innovation en défense et d’acquisition rapide visant à évaluer des systèmes aériens sans pilote (« UAS ») évolutifs et adaptés aux réalités opérationnelles, conçus pour être déployés dans les environnements de combat les plus exigeants.

Volatus a soumis sa candidature dans le cadre de la Mission Area A – Long Range Strike, en utilisant une plateforme FPV à attaque unidirectionnelle (« One-Way Attack » ou « OWA ») développée grâce à une collaboration industrielle alliée et soutenue par les capacités plus larges de la Société en matière d’autonomie, d’opérations aérospatiales et de fabrication.

La prochaine phase devrait inclure des activités de qualification opérationnelle, des évaluations de préparation à la production ainsi que d’autres évaluations dans le cadre du programme.

« Cette avancée représente une étape importante pour nos initiatives en matière de défense et d’autonomie », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « L’évolution du contexte mondial de sécurité stimule la demande pour des systèmes autonomes évolutifs, résilients et adaptés aux réalités opérationnelles. Nous croyons que notre participation à ce programme reflète la pertinence croissante de notre plateforme aérospatiale élargie, incluant notre expertise opérationnelle, notre stratégie manufacturière, notre feuille de route en autonomie ainsi que nos relations industrielles avec les alliés. »

La Société souligne toutefois que le passage à la prochaine phase du programme ne garantit pas une sélection future, l’octroi d’un contrat de prototype, des commandes de production ou des ententes commerciales. Volatus poursuit actuellement ses activités de qualification conformément aux exigences et aux échéanciers du programme.

Volatus Aerospace continue d’accroître ses capacités dans les domaines des systèmes autonomes, de la fabrication aérospatiale, des opérations à distance, de la formation et des technologies liées à la défense grâce à ses activités au Canada, aux États-Unis et dans les marchés internationaux alliés.

À propos du Drone Dominance Program

S’échelonnant sur quatre phases indépendantes sur une période approximative de deux ans, le Drone Dominance Program représente un investissement prévu de 1,1 milliard de dollars américains dans les technologies de systèmes autonomes de nouvelle génération. Le programme vise l’acquisition de plus de 300 000 systèmes autonomes à faible coût afin de renforcer l’état de préparation militaire, les capacités de production industrielle à grande échelle et les capacités opérationnelles dans les environnements de défense multidomaines modernes.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise aérospatiale et de défense mondiale contrôlée par le Canada, offrant des systèmes intégrés sans équipage, du renseignement aérien et des services opérationnels critiques pour la mission. L'entreprise fournit des systèmes aériens sans pilote, des services de renseignement aérien, des logiciels d'autonomie et des solutions de formation avancées soutenant les infrastructures civiles, la sécurité publique et les marchés de la défense.

Grâce à sa plateforme intégrée — combinant fabrication, opérations, formation et développement technologique — Volatus Aerospace permet l'adoption et la mise à l'échelle de systèmes autonomes tout en soutenant le développement des capacités aérospatiales souveraines au Canada et sur les marchés connexes.

L'entreprise exploite une plateforme mondiale soutenant les opérations de drones, la formation des pilotes, la vente d'équipements et les services de données tout en continuant d'élargir ses capacités en autonomie, opérations à distance et technologies aériennes de nouvelle génération.

Informations prospectives

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