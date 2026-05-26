La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 18 mai 2026 est disponible ici sur www.scor.com.
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Press release06 May 2026 - N° 8 First quarter 2026 results EUR 225 million net income in Q1 2026 Group net income of EUR 225 million in Q1 2026 driven by all business activities (EUR 220 million...Read More
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