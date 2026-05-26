Acanthe Developpement : Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 16 juin 2026

ACANTHE DEVELOPPEMENT
Société Européenne au capital de 22 468 153 euros
55 rue Pierre Charron – 75008 PARIS – 735 620 205 RCS PARIS
Tél : 01 56 52 45 00 – Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 26 mai 2026,
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2026
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article R.22-10-23 du code de commerce.
Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l’adresse www.acanthedeveloppement.fr dans l’onglet "assemblées générales" de la rubrique "informations réglementées".
Pièce jointe
- Acanthe Developpement- Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 16062026