Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 21/2026

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SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790

DECLARATION
Transactions sur actions propres
réalisées en mai 2026 – Semaine 21

En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 18/05/2026 au 22/05/2026 :

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4418/05/2026FR00000607905015,968XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4419/05/2026FR00000607906015,96667XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4420/05/2026FR00000607904615,90652XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4421/05/2026FR0000060790115,9XPAR
Signaux Girod969500YBZ13NTSG2XL4422/05/2026FR0000060790//XPAR

Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com

Pièce jointe


Attachments

Signaux Girod - Déclaration rachat d'actions propres S21.2026
GlobeNewswire

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