Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (18 au 22 mai 2026)

Le 26 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 18 au 22 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-May-26 FR0000073298 8 500 36,5031 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 18-May-26 FR0000073298 4 500 36,1483 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-May-26 FR0000073298 6 195 36,9126 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 19-May-26 FR0000073298 6 703 36,8855 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-May-26 FR0000073298 9 685 36,7650 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-May-26 FR0000073298 3 916 36,7528 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe