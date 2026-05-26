Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (18 au 22 mai 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 26 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 18 au 22 mai 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-May-26FR00000732988 50036,5031XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8718-May-26FR00000732984 50036,1483DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-May-26FR00000732986 19536,9126XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8719-May-26FR00000732986 70336,8855DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-May-26FR00000732989 68536,7650XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-May-26FR00000732983 91636,7528DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 05 26_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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