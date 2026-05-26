Rapport sur l’inflation des prix des aliments du mois d’avril de Loblaw

TORONTO, 26 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la plus récente édition de son Rapport sur l'inflation des prix des aliments, Loblaw a le plaisir de présenter le contexte qui influence les prix des aliments, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Ce rapport s'inscrit dans la foulée de la publication par Statistique Canada des données relatives au mois d'avril.

Selon Statistique Canada, l’inflation globale a atteint 2,8 % d’une année sur l’autre en avril, par rapport aux 2,4 % enregistrés en mars, tandis que les aliments achetés en magasin ont augmenté de 3,8 % d’une année sur l’autre, après une hausse de 4,4 % le mois précédent. Statistique Canada a souligné que la forte hausse des prix de l'essence, liée au conflit au Moyen-Orient, ainsi que les facteurs saisonniers du marché des carburants, ont contribué à ce résultat.

Le Rapport sur l'inflation des prix des aliments de Loblaw présente le contexte entourant les fruits et légumes de saison, les marchés de l'énergie, les dépenses en engrais, les négociations commerciales, et plus encore.

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