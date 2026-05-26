Paris, le 26 mai 2026, 18h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination de Simon Henochsberg au poste de Directeur Financier Groupe, membre du Comité Exécutif

Simon Henochsberg est nommé Directeur Financier du Groupe Eramet, membre du Comité Exécutif, à compter du 26 mai 2026. Il succède à Abel Martins Alexandre qui a quitté le Groupe.

Depuis 2024, Simon Henochsberg occupait le poste de Vice-Président Stratégie du Groupe, dans lequel il a conduit et structuré les travaux stratégiques du Groupe dans un contexte de transformation majeure. Depuis février 2026, il assurait la transition à la tête de la Direction Financière du Groupe en tant que co-Directeur Financier, en charge notamment du plan de financement du Groupe communiqué lors de la présentation des résultats annuels.

Diplômé de l'École Polytechnique et titulaire d’un Master d’Analyse Politique et Economique de la Paris School of Economics, Simon Henochsberg dispose d’une solide expérience financière. Il a débuté sa carrière professionnelle chez Rothschild & Co, au sein du pôle Sovereign Advisory, où il a exercé pendant cinq ans, développant une expertise reconnue en conseil financier stratégique auprès d'États et de grandes institutions, notamment sur des opérations de financement complexes et des questions de dette souveraine.

Simon Henochsberg a rejoint Eramet en 2022 en qualité de Directeur de cabinet de la Présidente-Directrice Générale, poste dans lequel il a démontré sa capacité à piloter des dossiers stratégiques transversaux au plus haut niveau, à fédérer les équipes et à assurer une coordination efficace entre les différentes directions du Groupe. Il a acquis dans ce cadre une connaissance approfondie des enjeux opérationnels, financiers et stratégiques du Groupe, ainsi que de ses parties prenantes internes et externes.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet a déclaré :

Simon Henochsberg prend les rênes de la Direction Financière d’Eramet à un moment clef pour le Groupe. Je suis très heureuse de l’accueillir au sein du Comité Exécutif, une équipe avec laquelle il collabore étroitement depuis plus de cinq ans. Simon connaît parfaitement le Groupe, ses métiers et ses enjeux. Il dispose d’une solide expérience financière et partage notre culture managériale fondée sur la transparence, la collaboration et la confiance. Je lui souhaite un grand succès dans ses nouvelles fonctions.

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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