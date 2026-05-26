Amundi : Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

18 au 22 mai 2026

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-18 FR0004125920 3340 84,593039 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-18 FR0004125920 12794 84,580335 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-18 FR0004125920 2424 84,587974 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-18 FR0004125920 19464 84,574954 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-19 FR0004125920 3290 85,511869 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-19 FR0004125920 12658 85,410306 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-19 FR0004125920 2390 85,443703 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-19 FR0004125920 20662 85,380781 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-20 FR0004125920 3500 85,067700 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-20 FR0004125920 13000 85,068000 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-20 FR0004125920 2501 85,072031 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-20 FR0004125920 20000 85,050295 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-21 FR0004125920 3466 86,292311 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-21 FR0004125920 12835 86,274757 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-21 FR0004125920 2462 86,263952 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-21 FR0004125920 19555 86,305308 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-22 FR0004125920 2924 86,083447 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-22 FR0004125920 11244 86,074947 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-22 FR0004125920 2128 86,060479 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-22 FR0004125920 22704 86,093629 XPAR TOTAL 193 341 85,485833

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/03/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe