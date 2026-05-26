Déclaration hebdomadaire TEN rachat d'actions du 18 mai au 22 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 mai 2026 au 22 mai 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteur Code identifiant de

l’émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €) Code MIC TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 18/05/2026 NL0014559478 114 999 35,9709 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 18/05/2026 NL0014559478 78 981 35,9659 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 18/05/2026 NL0014559478 9 000 35,9537 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 18/05/2026 NL0014559478 11 000 35,9553 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 19/05/2026 NL0014559478 115 000 35,7338 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 19/05/2026 NL0014559478 82 000 35,7430 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 19/05/2026 NL0014559478 11 000 35,7336 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 19/05/2026 NL0014559478 12 000 35,7247 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 20/05/2026 NL0014559478 111 716 36,1004 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 20/05/2026 NL0014559478 78 330 36,1402 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 20/05/2026 NL0014559478 11 494 36,1407 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 20/05/2026 NL0014559478 13 239 36,1241 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 21/05/2026 NL0014559478 116 000 35,9821 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 21/05/2026 NL0014559478 83 000 35,9894 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 21/05/2026 NL0014559478 12 000 35,9877 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 21/05/2026 NL0014559478 14 000 35,9744 AQEU TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 22/05/2026 NL0014559478 96 900 35,7473 XPAR TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 22/05/2026 NL0014559478 70 000 35,7628 CEUX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 22/05/2026 NL0014559478 10 700 35,7644 TQEX TECHNIP ENERGIES NV 724500FLODI49NSCIP70 22/05/2026 NL0014559478 10 900 35,7059 AQEU TOTAL 1 062 259 35,915557

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.



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