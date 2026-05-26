Déclaration hebdomadaire TEN rachat d'actions du 18 mai au 22 mai 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 18 mai 2026 au 22 mai 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7018/05/2026NL0014559478114 99935,9709XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7018/05/2026NL001455947878 98135,9659CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7018/05/2026NL00145594789 00035,9537TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7018/05/2026NL001455947811 00035,9553AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7019/05/2026NL0014559478115 00035,7338XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7019/05/2026NL001455947882 00035,7430CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7019/05/2026NL001455947811 00035,7336TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7019/05/2026NL001455947812 00035,7247AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7020/05/2026NL0014559478111 71636,1004XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7020/05/2026NL001455947878 33036,1402CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7020/05/2026NL001455947811 49436,1407TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7020/05/2026NL001455947813 23936,1241AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7021/05/2026NL0014559478116 00035,9821XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7021/05/2026NL001455947883 00035,9894CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7021/05/2026NL001455947812 00035,9877TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7021/05/2026NL001455947814 00035,9744AQEU
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7022/05/2026NL001455947896 90035,7473XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7022/05/2026NL001455947870 00035,7628CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7022/05/2026NL001455947810 70035,7644TQEX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7022/05/2026NL001455947810 90035,7059AQEU
   TOTAL1 062 25935,915557 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.


 Contacts 

Relations investisseurs   Relations médias 
Phillip Lindsay     Jason Hyonne 
Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux 
Tel: +44 207 585 5051Tel: +33 1 47 78 22 89 
Email: Phillip Lindsay Email: Jason Hyonne

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