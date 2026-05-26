FINANCIERE CCE SARL - Communiqué portant sur les actions INSTALLUX SA - 26 mai 2026

Communiqué de presse

26 mai 2026

FCCE, actionnaire majoritaire d’INSTALLUX acquiert les participations d’Amiral Gestion et annonce son intention de déposer une offre publique d’achat simplifiée qui serait suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies, à un prix de 500 euros par action

FINANCIERE CCE (« FCCE ») annonce la signature d’un contrat de cession de bloc de titres portant sur des actions Installux détenues par Amiral Gestion et son intention de déposer une offre publique d’achat simplifiée suivie, si les conditions en sont réunies, d’un retrait obligatoire visant les actions Installux.

Installux S.A est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont les actions sont admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0000060451 et le mnémonique ALLUX (« Installux » ou la « Société ») ;





» ou la « ») ; FCCE, holding animatrice du groupe auquel appartient la Société, contrôlée à 100% par la famille CANTY, annonce avoir conclu ce jour avec Amiral Gestion un contrat en vue de l’acquisition par FCCE d’un nombre total de 17.867 actions Installux, représentant environ 6,38 % du capital et des droits de vote de la Société ;





L’acquisition du bloc est effectuée au prix de 500 euros (dividende attaché) par action Installux, représentant un prix d’acquisition global de 8.933.500 euros ;





Après réalisation de cette acquisition, FCCE détiendra 244.954 actions Installux, représentant environ 87,45 % du capital et des droits de vote de la Société ;





FCCE souhaite offrir aux autres actionnaires minoritaires d’Installux l’opportunité de céder leurs titres aux mêmes conditions ;





FCCE a l’intention de déposer prochainement auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant l’ensemble des actions Installux qu’elle ne détiendrait pas à l’issue de l’acquisition du bloc de titres ;





») un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant l’ensemble des actions Installux qu’elle ne détiendrait pas à l’issue de l’acquisition du bloc de titres ; Cette offre publique d’achat simplifiée serait donc déposée au prix de 500 euros (dividende attaché) par action Installux et pourrait être suivie, si les conditions légales et réglementaires applicables sont réunies, d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue de laquelle Installux serait retirée de la cote ;





Conformément à la règlementation en vigueur, un expert indépendant se prononcera sur le prix proposé pour cette offre publique suivie, le cas échéant d’un retrait obligatoire et cette opération sera soumise à l’examen et à la décision de conformité de l’AMF.





Le prix envisagé de l’offre publique d’achat simplifiée représente une prime de 74,0 % par rapport au cours moyen pondéré des 60 derniers jours de bourse et de 72,4 % par rapport au cours de bourse de clôture au 26 mai 2026. Ce prix d’offre valorise Installux à 140 049 500 euros pour 100 % du capital1.

L’offre publique d’achat simplifiée ne serait soumise à aucune autorisation réglementaire autre que la décision de conformité de l’AMF et serait financée au moyen des fonds disponibles de FCCE.

FCCE a informé Installux de son projet et la Société a réuni ses organes sociaux compétents, lesquels ont constitué un comité ad hoc et désigné Sorgem en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat simplifiée et, le cas échéant, du retrait obligatoire.

*

* *

À propos de FCCE

FINANCIERE CCE est une société à responsabilité limitée créée en 2005 par la famille Canty, exerçant une activité de société holding. FCCE est la holding animatrice du groupe auquel appartient Installux.

À propos d’Installux

Installux S.A. est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est situé Chemin du Bois Rond – 69720 Saint-Bonnet-de-Mure, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 963 500 905.

La Société exploite la marque Installux depuis 1963 et a pour objet, notamment, la conception, la production et la distribution de profils et accessoires en aluminium pour le marché du second œuvre du bâtiment (tertiaire et résidentiel), en neuf comme en rénovation.

Les actions Installux sont admises aux négociations sur Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0000060451 et le mnémonique ALLUX.

Avertissement :

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation de vente d’actions Installux dans un quelconque pays. L’offre publique d’achat simplifiée n’a pas encore été déposée et ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. FCCE décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

1 Sur la base d’un capital composé de 280.099 actions représentant autant de droits de vote théoriques au 26 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF.

Pièce jointe