Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
26. May 2026 / 20:42 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|RENK Group AG
|Straße und Hausnummer
|Gögginger Straße 73
|Postleitzahl
|86159
|Ort
|Augsburg, Germany
|LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|KNDS N.V.
|Amsterdam
|NL
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|N/A
5. Datum der Schwellenberührung
|19.05.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|10,03%
|0,00%
|10,03%
|100.000.000
|Letzte Mitteilung
|15,83%
|0,00%
|15,83%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE000RENK73
|10.033.333
|0
|10,03%
|0,00%
|Summe
|10.033.333
|10,03%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|X
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|26.05.2026
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Renk Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet
|https://www.renk.com/